https://tr.sputniknews.com/20220505/jorge-jesus-20-mayisa-kadar-bekleyecegim-1056119001.html

Jorge Jesus: 20 Mayıs'a kadar bekleyeceğim

Jorge Jesus: 20 Mayıs'a kadar bekleyeceğim

Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden teknik direktör Jorge Jesus, Brezilya basınına açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, Brezilya'da sadece... 05.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-05T18:00+0300

2022-05-05T18:00+0300

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spor

jorge jesus

fenerbahçe

portekiz

transfer

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Adı sık sık Fenerbahçe ile de anılan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Brezilya basınına konuştu.Jesus, Atletico Mineiro, Corinthians ve Fluminense'nin kendisini istediğini söyledi. Jesus, Portekiz'deki görevi sırasında yeterince acı çektiğini söyledi."Brezilya'daki teklifleri basit bir nedenden dolayı reddettim. Evet, Flamengo'ya geri dönmek istiyorum. Ancak bu benim elimde olan bir şey değil."Brezilya'da sadece Flamengo'yu çalıştırdığını kaydeden Jesus, Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmayı ise hayallerinin gerçeğe dönüşmesi olarak niteledi.20 Mayıs'a kadar bekleyeceğini belirten Portekizli çalıştırıcı, ardındansa bir karar vermesi gerektiğini vurguladı.Röportaj sırasında kendisine sorulan, "Brezilya'da çalışan en iyi Portekizli teknik direktörler kim" sorusuna Jesus, tanıdık bir cevap verdi."En iyisi Vitor Pereira. Portekiz'de aldığı sonuçlara bakın. Ofansif oyunu, rakiplere baskı yapması, skor almayı bilmesi. Vitor harikadır."Jesus'un röportajının yer aldığı haberde Portekizli teknik adamın, Fenerbahçe'den de teklif aldığı iddia edildi.

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jorge jesus, fenerbahçe, portekiz, transfer