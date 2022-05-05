https://tr.sputniknews.com/20220505/jorge-jesus-20-mayisa-kadar-bekleyecegim-1056119001.html
Jorge Jesus: 20 Mayıs'a kadar bekleyeceğim
Jorge Jesus: 20 Mayıs'a kadar bekleyeceğim
Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden teknik direktör Jorge Jesus, Brezilya basınına açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, Brezilya'da sadece... 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T18:00+0300
2022-05-05T18:00+0300
2022-05-05T18:00+0300
spor
jorge jesus
fenerbahçe
portekiz
transfer
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Adı sık sık Fenerbahçe ile de anılan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Brezilya basınına konuştu.Jesus, Atletico Mineiro, Corinthians ve Fluminense'nin kendisini istediğini söyledi. Jesus, Portekiz'deki görevi sırasında yeterince acı çektiğini söyledi."Brezilya'daki teklifleri basit bir nedenden dolayı reddettim. Evet, Flamengo'ya geri dönmek istiyorum. Ancak bu benim elimde olan bir şey değil."Brezilya'da sadece Flamengo'yu çalıştırdığını kaydeden Jesus, Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmayı ise hayallerinin gerçeğe dönüşmesi olarak niteledi.20 Mayıs'a kadar bekleyeceğini belirten Portekizli çalıştırıcı, ardındansa bir karar vermesi gerektiğini vurguladı.Röportaj sırasında kendisine sorulan, "Brezilya'da çalışan en iyi Portekizli teknik direktörler kim" sorusuna Jesus, tanıdık bir cevap verdi."En iyisi Vitor Pereira. Portekiz'de aldığı sonuçlara bakın. Ofansif oyunu, rakiplere baskı yapması, skor almayı bilmesi. Vitor harikadır."Jesus'un röportajının yer aldığı haberde Portekizli teknik adamın, Fenerbahçe'den de teklif aldığı iddia edildi.
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jorge jesus, fenerbahçe, portekiz, transfer
Jorge Jesus: 20 Mayıs'a kadar bekleyeceğim
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Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden teknik direktör Jorge Jesus, Brezilya basınına açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, Brezilya'da sadece Flamengo'yu ve milli takımı çalıştırmak istediğini söyledi.
Adı sık sık Fenerbahçe ile de anılan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Brezilya basınına konuştu.
Jesus, Atletico Mineiro, Corinthians ve Fluminense'nin kendisini istediğini söyledi. Jesus, Portekiz'deki görevi sırasında yeterince acı çektiğini söyledi.
"Brezilya'daki teklifleri basit bir nedenden dolayı reddettim. Evet, Flamengo'ya geri dönmek istiyorum. Ancak bu benim elimde olan bir şey değil."
Brezilya'da sadece Flamengo'yu çalıştırdığını kaydeden Jesus, Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmayı ise hayallerinin gerçeğe dönüşmesi olarak niteledi.
20 Mayıs'a kadar bekleyeceğini belirten Portekizli çalıştırıcı, ardındansa bir karar vermesi gerektiğini vurguladı.
Röportaj sırasında kendisine sorulan, "Brezilya'da çalışan en iyi Portekizli teknik direktörler kim" sorusuna Jesus, tanıdık bir cevap verdi.
"En iyisi Vitor Pereira. Portekiz'de aldığı sonuçlara bakın. Ofansif oyunu, rakiplere baskı yapması, skor almayı bilmesi. Vitor harikadır."
Jesus'un röportajının yer aldığı haberde Portekizli teknik adamın, Fenerbahçe'den de teklif aldığı iddia edildi.