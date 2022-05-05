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Kayıp Türk kaptan 2.5 gün sonra denizde sağ olarak bulundu
Kayıp Türk kaptan 2.5 gün sonra denizde sağ olarak bulundu
İngiltere merkezli şirkete ait gemide birinci kaptan olarak görev yapan 40 yaşındaki Erhan Seçkal kaybolduktan 2 buçuk gün sonra denizde bulundu. 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T13:51+0300
2022-05-05T13:53+0300
türkiye
kaptan
gemi
kayıp
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Dünyanın birçok ülkesinde gemilerde birinci kaptan olarak görev yapan 40 yaşındaki Erhan Seçkal, 17 yıldır İngiltere merkezli Zodiac Maritime Denizcilik Şirketi'nde çalışıyordu. Seçkal, şirkete ait 290 metrelik "Quorn" isimli yük gemisi ile Ocak ayında sefere çıktı. Liberya bayraklı gemi, 29 Nisan'da Avusturalya'dan Vietnam'a gitmek üzere açıldı. 27 Mayıs tarihinde tamamlanacak olan sefer, 2 Mayıs'ta Erhan Seçkal'ın gemide bulunamaması üzerine durduruldu. Gemi çalışanları ilk olarak Seçkal'ın kamarasına baktı. Ancak Seçkal, ne kamarasında ne de geminin ortak kullanım alanlarında bulunamadı. Seçkal'ın Bali'nin kuzeyinde denize düştüğü tahmin edilirken İstanbul'daki ailesi için endişeli bekleyiş başladı. Kaptan Seçkal'ın düştüğü belirtilen bölgede çalışmalar başladı.İki buçuk gün sonunda Erhan Seçkal'dan sevindirici haber geldi. Denizcilik Genel Müdürlüğü kaptanın denizde balıkçılar tarafından bulunduğunu açıkladı. Açıklamada, "Ramazan Bayramı günlerinde denizde Mucize Kurtuluş. Liberya bayraklı QUORN isimli geminin kaptanı Erhan Seçkal'ın 02.05.2022 tarihinde Bali Adası'nın yaklaşık 30 mil kuzeyinde seyir halinde iken öğlen sularında gemide bulunmadığı fark edilmiştir. Endonezya RCC ve gemi tarafından yapılan arama faaliyetleri sonuçsuz kalırken, balıkçılar tarafından iki buçuk gün sonra denizde bulunan ve hastaneye kaldırılan Seçkal'ın durumunun iyi olduğu öğrenilmiştir" denildi.
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kaptan, gemi, kayıp

Kayıp Türk kaptan 2.5 gün sonra denizde sağ olarak bulundu

13:51 05.05.2022 (güncellendi: 13:53 05.05.2022)
© DHAErhan Seçkal
Erhan Seçkal - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
© DHA
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İngiltere merkezli şirkete ait gemide birinci kaptan olarak görev yapan 40 yaşındaki Erhan Seçkal kaybolduktan 2 buçuk gün sonra denizde bulundu.
Dünyanın birçok ülkesinde gemilerde birinci kaptan olarak görev yapan 40 yaşındaki Erhan Seçkal, 17 yıldır İngiltere merkezli Zodiac Maritime Denizcilik Şirketi'nde çalışıyordu. Seçkal, şirkete ait 290 metrelik "Quorn" isimli yük gemisi ile Ocak ayında sefere çıktı. Liberya bayraklı gemi, 29 Nisan'da Avusturalya'dan Vietnam'a gitmek üzere açıldı. 27 Mayıs tarihinde tamamlanacak olan sefer, 2 Mayıs'ta Erhan Seçkal'ın gemide bulunamaması üzerine durduruldu. Gemi çalışanları ilk olarak Seçkal'ın kamarasına baktı. Ancak Seçkal, ne kamarasında ne de geminin ortak kullanım alanlarında bulunamadı. Seçkal'ın Bali'nin kuzeyinde denize düştüğü tahmin edilirken İstanbul'daki ailesi için endişeli bekleyiş başladı. Kaptan Seçkal'ın düştüğü belirtilen bölgede çalışmalar başladı.
İki buçuk gün sonunda Erhan Seçkal'dan sevindirici haber geldi. Denizcilik Genel Müdürlüğü kaptanın denizde balıkçılar tarafından bulunduğunu açıkladı.
Açıklamada, "Ramazan Bayramı günlerinde denizde Mucize Kurtuluş. Liberya bayraklı QUORN isimli geminin kaptanı Erhan Seçkal'ın 02.05.2022 tarihinde Bali Adası'nın yaklaşık 30 mil kuzeyinde seyir halinde iken öğlen sularında gemide bulunmadığı fark edilmiştir. Endonezya RCC ve gemi tarafından yapılan arama faaliyetleri sonuçsuz kalırken, balıkçılar tarafından iki buçuk gün sonra denizde bulunan ve hastaneye kaldırılan Seçkal'ın durumunun iyi olduğu öğrenilmiştir" denildi.
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