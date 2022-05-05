https://tr.sputniknews.com/20220505/kremlin-rusya-ordusunun-azovstale-karsi-saldiriya-gectigi-haberlerini-dogrulamadi--1056108822.html
Kremlin, Rusya ordusunun Azovstal’a karşı saldırıya geçtiği haberlerini doğrulamadı
Kremlin, Rusya ordusunun Azovstal’a karşı saldırıya geçtiği haberlerini doğrulamadı
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya güçlerinin Azovstal fabrikasına saldırıya geçtiği haberlerini yalanladı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in fabrikanın... 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T13:32+0300
2022-05-05T13:32+0300
2022-05-05T13:35+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
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Ukrayna tarafının, Rusya güçlerinin Mariupol’deki Azovstal fabrikası tesislerine girdiği ve içeride şiddetli çatışmaların yaşandığı yönündeki açıklamaları, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’a soruldu. Peskov, “Ukrayna tarafı, dahası fabrika topraklarında saklananların, pek çok yalan ve sahte haber yaymalarıyla ünlü oldukları iyi bilinen bir gerçek. Bu nedenle onlardan gelen bilgilerin dikkatli bir biçimde süzgeçten geçirilmesi gerekir” dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin’in Azovstal’e karşı saldırıya geçilmemesi ve burasının çok sıkı bir biçimde kuşatma altında tutulması yönündeki emrinin değişip değişmediği sorusuna ise Peskov, “Devlet Başkanı’nın (Putin) saldırıya geçilmemesi yönünde emir verdiğini kendiniz duydunuz, bundan başka bir emir verilmedi” yanıtını verdi. Fabrika tesisinin kuşatmasının devam ettiğini doğrulayan Kremlin Sözcüsü, bunun yanında sivillerin buradan çıkışı için Rusya tarafından insani koridor oluşturulduğunu ve söz konusu koridorun üç gün boyunca açık kalacağını hatırlattı.
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Kremlin, Rusya ordusunun Azovstal’a karşı saldırıya geçtiği haberlerini doğrulamadı
13:32 05.05.2022 (güncellendi: 13:35 05.05.2022) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya güçlerinin Azovstal fabrikasına saldırıya geçtiği haberlerini yalanladı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in fabrikanın sadece kuşatma altında tutulması yönündeki emrinin hâlâ geçerli olduğunu belirtti.
Ukrayna tarafının, Rusya güçlerinin Mariupol’deki Azovstal fabrikası tesislerine girdiği ve içeride şiddetli çatışmaların yaşandığı yönündeki açıklamaları, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’a soruldu.
Peskov, “Ukrayna tarafı, dahası fabrika topraklarında saklananların, pek çok yalan ve sahte haber yaymalarıyla ünlü oldukları iyi bilinen bir gerçek. Bu nedenle onlardan gelen bilgilerin dikkatli bir biçimde süzgeçten geçirilmesi gerekir” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Putin’in Azovstal’e karşı saldırıya geçilmemesi ve burasının çok sıkı bir biçimde kuşatma altında tutulması yönündeki emrinin değişip değişmediği sorusuna ise Peskov, “Devlet Başkanı’nın (Putin) saldırıya geçilmemesi yönünde emir verdiğini kendiniz duydunuz, bundan başka bir emir verilmedi” yanıtını verdi.
Fabrika tesisinin kuşatmasının devam ettiğini doğrulayan Kremlin Sözcüsü, bunun yanında sivillerin buradan çıkışı için Rusya tarafından insani koridor oluşturulduğunu ve söz konusu koridorun üç gün boyunca açık kalacağını hatırlattı.