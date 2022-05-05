https://tr.sputniknews.com/20220505/kremlin-rusya-ordusunun-azovstale-karsi-saldiriya-gectigi-haberlerini-dogrulamadi--1056108822.html

Kremlin, Rusya ordusunun Azovstal’a karşı saldırıya geçtiği haberlerini doğrulamadı

Kremlin, Rusya ordusunun Azovstal’a karşı saldırıya geçtiği haberlerini doğrulamadı

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya güçlerinin Azovstal fabrikasına saldırıya geçtiği haberlerini yalanladı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in fabrikanın... 05.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-05T13:32+0300

2022-05-05T13:32+0300

2022-05-05T13:35+0300

ukrayna krizi

rusya

azovstal

ukrayna

kremlin

dmitriy peskov

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Ukrayna tarafının, Rusya güçlerinin Mariupol’deki Azovstal fabrikası tesislerine girdiği ve içeride şiddetli çatışmaların yaşandığı yönündeki açıklamaları, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’a soruldu. Peskov, “Ukrayna tarafı, dahası fabrika topraklarında saklananların, pek çok yalan ve sahte haber yaymalarıyla ünlü oldukları iyi bilinen bir gerçek. Bu nedenle onlardan gelen bilgilerin dikkatli bir biçimde süzgeçten geçirilmesi gerekir” dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin’in Azovstal’e karşı saldırıya geçilmemesi ve burasının çok sıkı bir biçimde kuşatma altında tutulması yönündeki emrinin değişip değişmediği sorusuna ise Peskov, “Devlet Başkanı’nın (Putin) saldırıya geçilmemesi yönünde emir verdiğini kendiniz duydunuz, bundan başka bir emir verilmedi” yanıtını verdi. Fabrika tesisinin kuşatmasının devam ettiğini doğrulayan Kremlin Sözcüsü, bunun yanında sivillerin buradan çıkışı için Rusya tarafından insani koridor oluşturulduğunu ve söz konusu koridorun üç gün boyunca açık kalacağını hatırlattı.

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azovstal

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rusya, azovstal , ukrayna, kremlin, dmitriy peskov