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Macaristan Başbakanı Orban: AB’nin Rusya’ya yeni yaptırım planına destek vermeyeceğiz
Macaristan Başbakanı Orban: AB’nin Rusya’ya yeni yaptırım planına destek vermeyeceğiz
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin ve genel olarak Avrupa Birliği’nin (AB), Avrupa Konseyi’nin Rus petrolüne karşı teklif ettiği yaptırımlara hazır... 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T23:22+0300
2022-05-05T23:22+0300
2022-05-05T23:25+0300
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Konseyi Başkanı’na gönderdiği mektubunda, ülkesinin mevcut şekliyle yaptırım tasarısına destek veremeyeceğini kaydederek, “Ne Macaristan ne de genel olarak AB, komisyonun teklif ettiği tedbirleri almaya ve hayata geçirmeye hazır değil. Yaptırımlar, tüm üye ülkelerde gereken tüm ön koşullar yerine getirildikten sonra uygulama konmalı” ifadesini kullandı.Avrupa Komisyonu’nun teklif ettiği adımların, Macaristan’ı “alternatif tedarik altyapısını ciddi biçimde modernize etmeye ve petrol arıtma kapasitelerini tamamen yeniden organize etmeye” zorlayacağını yazan Orban, bugüne kadar uygulanan yaptırımların “ihtiyaç duyulan ulusal kaynakları, fosil yakıtlara yapılan aşırı yatırıma yönlendirdiğini”, diğer yandan Brüksel’in ilgili finansman desteğinin sadece kağıt üzerinde olduğunu kaydetti.Komisyonun, Rus petrolüne ambargo konusunda inat etmemesi gerektiğinin altını çizen Orban, “Avrupa Komisyonu, teklifinin kabul edilmesinde direnirse Avrupa entegrasyonu sürecindeki tarihi başarısızlığın sorumluluğunu tamamen üstlenmesi gerekecek” dedi.Orban, yaptırım paketinin mevcut şekliyle kabul edilmesinin, yakıt fiyatlarının yükselmeye devam etmesine yol açacağını da sözlerine ekledi.
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Macaristan Başbakanı Orban: AB’nin Rusya’ya yeni yaptırım planına destek vermeyeceğiz
23:22 05.05.2022 (güncellendi: 23:25 05.05.2022) Abone ol
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin ve genel olarak Avrupa Birliği’nin (AB), Avrupa Konseyi’nin Rus petrolüne karşı teklif ettiği yaptırımlara hazır olmadıklarını belirtti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Konseyi Başkanı’na gönderdiği mektubunda, ülkesinin mevcut şekliyle yaptırım tasarısına destek veremeyeceğini kaydederek, “Ne Macaristan ne de genel olarak AB, komisyonun teklif ettiği tedbirleri almaya ve hayata geçirmeye hazır değil. Yaptırımlar, tüm üye ülkelerde gereken tüm ön koşullar yerine getirildikten sonra uygulama konmalı” ifadesini kullandı.
Avrupa Komisyonu’nun teklif ettiği adımların, Macaristan’ı “alternatif tedarik altyapısını ciddi biçimde modernize etmeye ve petrol arıtma kapasitelerini tamamen yeniden organize etmeye” zorlayacağını yazan Orban, bugüne kadar uygulanan yaptırımların “ihtiyaç duyulan ulusal kaynakları, fosil yakıtlara yapılan aşırı yatırıma yönlendirdiğini”, diğer yandan Brüksel’in ilgili finansman desteğinin sadece kağıt üzerinde olduğunu kaydetti.
Komisyonun, Rus petrolüne ambargo konusunda inat etmemesi gerektiğinin altını çizen Orban, “Avrupa Komisyonu, teklifinin kabul edilmesinde direnirse Avrupa entegrasyonu sürecindeki tarihi başarısızlığın sorumluluğunu tamamen üstlenmesi gerekecek” dedi.
Orban, yaptırım paketinin mevcut şekliyle kabul edilmesinin, yakıt fiyatlarının yükselmeye devam etmesine yol açacağını da sözlerine ekledi.