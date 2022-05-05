https://tr.sputniknews.com/20220505/mali-fransiz-ordusu-toplu-mezarlari-gizlemeye-calisiyor-1056126006.html
Mali: Fransız ordusu toplu mezarları gizlemeye çalışıyor
Mali: Fransız ordusu toplu mezarları gizlemeye çalışıyor
Mali Ulusal Geçiş Konseyi üyesi Abubakar Sidiki Fomba, Fransız ordusunun sorumlu olduğu toplu mezarları gizlemeye çalıştığını belirtti. 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T22:14+0300
2022-05-05T22:14+0300
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toplu mezar
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Mali Ulusal Geçiş Konseyi üyesi Fomba, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Fransız ordusu, maden kuyularını saklamak için yalan söylüyor, deliller uyduruyor. Eğer orada toplu mezarlar varsa sorumlusu onlar” ifadesini kullandı.Mali yönetiminin, olası nükleer atıkları bulmak için soruşturma açtığını söyleyen Fomba, “Ben orada yoktum, ama gerçek zamanlı bilgi alıyorum” diye kaydetti.Fransa, Mali'nin Gossi yerleşimi yakınlarında sivillerin gömüldüğü bir toplu mezarın bulunması üzerine Rusya ve Mali'yi suçlamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220505/fbr-baskani-terada-fransiz-medyasi-kendi-askerlerinin-malideki-suclarini-gizlemek-istiyor-1056120646.html
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mali, fransa, toplu mezar
Mali: Fransız ordusu toplu mezarları gizlemeye çalışıyor
22:14 05.05.2022 (güncellendi: 22:18 05.05.2022) Abone ol
Mali Ulusal Geçiş Konseyi üyesi Abubakar Sidiki Fomba, Fransız ordusunun sorumlu olduğu toplu mezarları gizlemeye çalıştığını belirtti.
Mali Ulusal Geçiş Konseyi üyesi Fomba, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Fransız ordusu, maden kuyularını saklamak için yalan söylüyor, deliller uyduruyor. Eğer orada toplu mezarlar varsa sorumlusu onlar” ifadesini kullandı.
Mali yönetiminin, olası nükleer atıkları bulmak için soruşturma açtığını söyleyen Fomba, “Ben orada yoktum, ama gerçek zamanlı bilgi alıyorum” diye kaydetti.
Fransa, Mali'nin Gossi yerleşimi yakınlarında sivillerin gömüldüğü bir toplu mezarın bulunması üzerine Rusya ve Mali'yi suçlamıştı.