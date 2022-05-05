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https://tr.sputniknews.com/20220505/mali-fransiz-ordusu-toplu-mezarlari-gizlemeye-calisiyor-1056126006.html
Mali: Fransız ordusu toplu mezarları gizlemeye çalışıyor
Mali: Fransız ordusu toplu mezarları gizlemeye çalışıyor
Mali Ulusal Geçiş Konseyi üyesi Abubakar Sidiki Fomba, Fransız ordusunun sorumlu olduğu toplu mezarları gizlemeye çalıştığını belirtti. 05.05.2022, Sputnik Türkiye
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mali
dünya
fransa
toplu mezar
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Mali Ulusal Geçiş Konseyi üyesi Fomba, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Fransız ordusu, maden kuyularını saklamak için yalan söylüyor, deliller uyduruyor. Eğer orada toplu mezarlar varsa sorumlusu onlar” ifadesini kullandı.Mali yönetiminin, olası nükleer atıkları bulmak için soruşturma açtığını söyleyen Fomba, “Ben orada yoktum, ama gerçek zamanlı bilgi alıyorum” diye kaydetti.Fransa, Mali'nin Gossi yerleşimi yakınlarında sivillerin gömüldüğü bir toplu mezarın bulunması üzerine Rusya ve Mali'yi suçlamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220505/fbr-baskani-terada-fransiz-medyasi-kendi-askerlerinin-malideki-suclarini-gizlemek-istiyor-1056120646.html
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mali, fransa, toplu mezar

Mali: Fransız ordusu toplu mezarları gizlemeye çalışıyor

22:14 05.05.2022 (güncellendi: 22:18 05.05.2022)
© AAMali Bayrağı
Mali Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
© AA
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Mali Ulusal Geçiş Konseyi üyesi Abubakar Sidiki Fomba, Fransız ordusunun sorumlu olduğu toplu mezarları gizlemeye çalıştığını belirtti.
Mali Ulusal Geçiş Konseyi üyesi Fomba, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Fransız ordusu, maden kuyularını saklamak için yalan söylüyor, deliller uyduruyor. Eğer orada toplu mezarlar varsa sorumlusu onlar” ifadesini kullandı.
Mali yönetiminin, olası nükleer atıkları bulmak için soruşturma açtığını söyleyen Fomba, “Ben orada yoktum, ama gerçek zamanlı bilgi alıyorum” diye kaydetti.
Fransa bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
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FBR Başkanı Terada: Fransız medyası kendi askerlerinin Mali’deki suçlarını gizlemek istiyor
18:38
Fransa, Mali'nin Gossi yerleşimi yakınlarında sivillerin gömüldüğü bir toplu mezarın bulunması üzerine Rusya ve Mali'yi suçlamıştı.
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