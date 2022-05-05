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https://tr.sputniknews.com/20220505/mayis-ayi-kira-artis-orani-yuzde-3446-oldu-1056101418.html
Mayıs ayı kira artış oranı yüzde 34.46 oldu
Mayıs ayı kira artış oranı yüzde 34.46 oldu
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mayıs... 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T10:20+0300
2022-05-05T10:20+0300
ekonomi
türkiye
ekonomi
enflasyon
kira
ev sahibi
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Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Mayıs ayı kira artış oranları belli oldu.Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mayıs ayı için yüzde 34.46 oldu.TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, TÜFE 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7.25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31.71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69.97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34.46 artış gerçekleşti.
https://tr.sputniknews.com/20220505/tuik-acikladi-yillik-enflasyon-yuzde-6997-oldu-1056100937.html
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türkiye, ekonomi, enflasyon, kira, ev sahibi

Mayıs ayı kira artış oranı yüzde 34.46 oldu

10:20 05.05.2022
© DHAEskişehir, ev, konut, kiralık evler
Eskişehir, ev, konut, kiralık evler - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
© DHA
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Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mayıs ayı için yüzde 34.46 oldu.
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Mayıs ayı kira artış oranları belli oldu.
Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mayıs ayı için yüzde 34.46 oldu.
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, TÜFE 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7.25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31.71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69.97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34.46 artış gerçekleşti.
Market, alışveriş, enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
TÜİK açıkladı: Yıllık enflasyon yüzde 69.97
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