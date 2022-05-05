https://tr.sputniknews.com/20220505/mehmet-cengiz-ben-millete-kufretmedim-1056096226.html

Mehmet Cengiz: Ben millete küfretmedim

Mehmet Cengiz: Ben millete küfretmedim

İş insanı Mehmet Cengiz, "Ben milletime aşığım, aşık! Beni tanıyanlar bilir, ben millete küfretmedim, polis tapelerinde yazıyor, rakibimi kastetmiştim, o... 05.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-05T02:35+0300

2022-05-05T02:35+0300

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türkiye

chp

kemal kılıçdaroğlu

istanbul havalimanı

cengiz holding

mehmet cengiz

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Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Mardin Mazıdağı Eti Gübre İşletmesi’nde açıklamalarda bulundu.Tesiste yaptığı yatırımları anlatan Mehmet Cengiz, aldığı ihalelerden, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yaptığı davete, İstanbul Havalimanı’ndaki yatırımlardan, '5’li çete' sözlerine, 'millete küfür etti' iddialarından, siyasete bakışına birçok konuyla ilgili sorulara yanıt verdi.'Şu anda en az 4 bin çalışanımız var'Tv100’de yayınlanan Cengiz ile Ahtapot programında Ertuğrul Özkök ve Cengiz Semercioğlu'na konuşan Mehmet Cengiz şunları söyledi:'Herkesi davet ediyorum Güneydoğu’ya burası Türkiye’nin kalbidir'"Bizim özelliğimiz fabrika bölgelerimizde oradaki esnaftan alışveriş yapıyoruz. Oranın ekonomisini kalkındırmaya çok dikkat ediyoruz" diye devam eden Cengiz, "O yörenin insanını eğitiyoruz, yetiştiriyoruz. Burada çok güzel tesisler kurduk. Ben doğudan çok memnunum. Diyarbakır’da Siirt’te Adıyaman’da… Ben buraya PKK zamanında girdim, arkadaşlarım ‘Deli misin? orada yatırım yapılır mı?’ diyordu. Herkesi davet ediyorum Güneydoğu’ya burası Türkiye’nin kalbidir" ifadelerini kullandı.'İstanbul Havalimanı’na 25 milyar euro ödeyeceğiz'"Bizim işlerimizde inşaatın payı yüzde 8 ila 6 arasında değişiyor ciromuzda. İstanbul Havalimanı 5 ortak aldık. 10 milyar 200 milyon euro’luk yatırım yapacağız. Yine 2 milyar euro kira ödeyeceğiz. Bunu topluyorlar 32 milyar euro yapıyorlar hem bana yazıyorlar hem diğer ortaklarıma yazıyorlar. Yahu kardeşim bizim burada aldığımız iş adam başı 2 milyar euro ve bunu başardık" diyen Cengiz, şunları ekledi:'Sanayi yönümle anılmak istiyorum'Türkiye'de olmayan sanayi yaptığını, bu yönüyle anılmak istediğini vurgulayan Cengiz, şu açıklamalarda bulundu:'Rakibimi kastetmiştim'Cengiz, açıklamalarının devamında şunları söyledi:'Deniz Baykal teşekkür etti''Kılıçdaroğlu inanıyorum ki yanlış bilgilerle konuşuyor'

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chp, kemal kılıçdaroğlu, istanbul havalimanı, cengiz holding, mehmet cengiz