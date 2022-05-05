https://tr.sputniknews.com/20220505/muharrem-ince-umit-ozdagin-siginmacilar-konusundaki-goruslerini-sonuna-kadar-destekliyorum-1056126479.html

Muharrem İnce: Ümit Özdağ'ın sığınmacılar konusundaki görüşlerini sonuna kadar destekliyorum

Muharrem İnce: Ümit Özdağ'ın sığınmacılar konusundaki görüşlerini sonuna kadar destekliyorum

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Türkiye'deki sığınmacılar konusundaki açıklamalarına Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den destek geldi. 05.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-05T22:45+0300

2022-05-05T22:45+0300

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politika

muharrem ince

zafer partisi

ümit özdağ

süleyman soylu

göçmen

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Türkiye'deki sığınmacılar konusundaki açıklamalarına desteğini dile getiren İnce, "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sığınmacılar konusunda yerden göğe kadar haklıdır. Sn. Özdağ’ın tüm görüşlerine katılmasam da sığınmacılar konusundaki görüşlerini sonuna kadar destekliyorum" dedi.İnce, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ümit Özdağ'a yönelik "Sorosun çocuğu, hayvandan aşağı" sözlerine de tepki gösterdi.İnce, "Zafer Partisi Genel Bşk. Ümit Özdağ’a katıldığım, katılmadığım birçok konu var. Aynı görüşte olmamak siyasi nezaketisizliğe bahane olamaz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Sn. Özdağ’a yönelik seviyesiz, siyasetin nezaketini yok eden, bir bakana yakışmayan sözlerini kınıyorum" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220505/ozdagdan-soyluya-cesaretin-varsa-beni-turk-polisinin-ardina-saklanmadan-bakanlik-kapisinda-bekle-1056121110.html

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muharrem ince, zafer partisi, ümit özdağ, süleyman soylu, göçmen