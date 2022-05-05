https://tr.sputniknews.com/20220505/muharrem-ince-umit-ozdagin-siginmacilar-konusundaki-goruslerini-sonuna-kadar-destekliyorum-1056126479.html
Muharrem İnce: Ümit Özdağ'ın sığınmacılar konusundaki görüşlerini sonuna kadar destekliyorum
Muharrem İnce: Ümit Özdağ'ın sığınmacılar konusundaki görüşlerini sonuna kadar destekliyorum
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Türkiye'deki sığınmacılar konusundaki açıklamalarına Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den destek geldi. 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T22:45+0300
2022-05-05T22:45+0300
2022-05-05T22:46+0300
politika
muharrem ince
zafer partisi
ümit özdağ
süleyman soylu
göçmen
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Türkiye'deki sığınmacılar konusundaki açıklamalarına desteğini dile getiren İnce, "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sığınmacılar konusunda yerden göğe kadar haklıdır. Sn. Özdağ’ın tüm görüşlerine katılmasam da sığınmacılar konusundaki görüşlerini sonuna kadar destekliyorum" dedi.İnce, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ümit Özdağ'a yönelik "Sorosun çocuğu, hayvandan aşağı" sözlerine de tepki gösterdi.İnce, "Zafer Partisi Genel Bşk. Ümit Özdağ’a katıldığım, katılmadığım birçok konu var. Aynı görüşte olmamak siyasi nezaketisizliğe bahane olamaz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Sn. Özdağ’a yönelik seviyesiz, siyasetin nezaketini yok eden, bir bakana yakışmayan sözlerini kınıyorum" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220505/ozdagdan-soyluya-cesaretin-varsa-beni-turk-polisinin-ardina-saklanmadan-bakanlik-kapisinda-bekle-1056121110.html
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muharrem ince, zafer partisi, ümit özdağ, süleyman soylu, göçmen
Muharrem İnce: Ümit Özdağ'ın sığınmacılar konusundaki görüşlerini sonuna kadar destekliyorum
22:45 05.05.2022 (güncellendi: 22:46 05.05.2022) Abone ol
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Türkiye'deki sığınmacılar konusundaki açıklamalarına Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den destek geldi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Türkiye'deki sığınmacılar konusundaki açıklamalarına desteğini dile getiren İnce, "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sığınmacılar konusunda yerden göğe kadar haklıdır. Sn. Özdağ’ın tüm görüşlerine katılmasam da sığınmacılar konusundaki görüşlerini sonuna kadar destekliyorum" dedi.
İnce, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ümit Özdağ'a yönelik "Sorosun çocuğu, hayvandan aşağı" sözlerine de tepki gösterdi.
İnce, "Zafer Partisi Genel Bşk. Ümit Özdağ’a katıldığım, katılmadığım birçok konu var. Aynı görüşte olmamak siyasi nezaketisizliğe bahane olamaz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Sn. Özdağ’a yönelik seviyesiz, siyasetin nezaketini yok eden, bir bakana yakışmayan sözlerini kınıyorum" dedi.