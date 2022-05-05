https://tr.sputniknews.com/20220505/nasa-uzaylilari-cezbetmek-icin-uzaya-ciplak-insan-resmi-gonderecek-1056096083.html
NASA uzaylıları cezbetmek için uzaya çıplak insan resmi gönderecek
NASA uzaylıları cezbetmek için uzaya çıplak insan resmi gönderecek
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nde (NASA) görev yapan bilim insanları, uzaylıları cezbetme umuduyla uzaya çıplak insan resmi göndermeyi planlıyor. 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T02:20+0300
2022-05-05T02:20+0300
2022-05-05T02:27+0300
yaşam
nasa
amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)
abd
uzaylı
uzaylılar
çıplak
çıplak poz
çıplak fotoğraf
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ABD basınında yer alan haberlere göre, NASA'daki bilim insanları 'Galaksideki işaret' isimli bir proje kapsamında yayınlanan bir çalışmada, uzaya çıplak insan resimleri gönderme fikrini ortaya koydu. Yayınlanan görsellerde, zeki bir uzaylı ırkının çıplak insan görüntülerini bulması durumunda yanıt vermesi çağrısı da yer aldı. Görsellerin çıplak insan fotoğrafı değil, bunun yerine bir DNA çizimi yanında bulunan çıplak kadın ve erkek resimleri olduğu belirtildi.Söz konusu resimlerde yer alan kadın ve erkek, daha 'davetkar' görünme amacıyla el sallar halde resmedildi. Projenin asıl amacı, uzayın derinliklerinde olması muhtemel uzaylılara bir mesaj göndermek. Bilim insanları, el sallayan çıplak erkek ve kadın resimlerinin dünya dışı varlıklarla iletişim kurmada insanlara yardım edebileceğini düşünüyor. Söz konusu çizimlerin yanı sıra, mesajda yer çekimine ilişkin de tasvirler yer alıyor.
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nasa, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), abd, uzaylı, uzaylılar, çıplak, çıplak poz, çıplak fotoğraf
NASA uzaylıları cezbetmek için uzaya çıplak insan resmi gönderecek
02:20 05.05.2022 (güncellendi: 02:27 05.05.2022) Abone ol
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nde (NASA) görev yapan bilim insanları, uzaylıları cezbetme umuduyla uzaya çıplak insan resmi göndermeyi planlıyor.
ABD basınında yer alan haberlere göre, NASA'daki bilim insanları 'Galaksideki işaret' isimli bir proje kapsamında yayınlanan bir çalışma
da, uzaya çıplak insan resimleri gönderme fikrini ortaya koydu.
Yayınlanan görsellerde, zeki bir uzaylı ırkının çıplak insan görüntülerini bulması durumunda yanıt vermesi çağrısı da yer aldı. Görsellerin çıplak insan fotoğrafı değil, bunun yerine bir DNA çizimi yanında bulunan çıplak kadın ve erkek resimleri olduğu belirtildi.
Söz konusu resimlerde yer alan kadın ve erkek, daha 'davetkar' görünme amacıyla el sallar halde resmedildi.
Projenin asıl amacı, uzayın derinliklerinde olması muhtemel uzaylılara bir mesaj göndermek.
Bilim insanları, el sallayan çıplak erkek ve kadın resimlerinin dünya dışı varlıklarla iletişim kurmada insanlara yardım edebileceğini düşünüyor.
Söz konusu çizimlerin yanı sıra, mesajda yer çekimine ilişkin de tasvirler yer alıyor.