https://tr.sputniknews.com/20220505/nasa-uzaylilari-cezbetmek-icin-uzaya-ciplak-insan-resmi-gonderecek-1056096083.html

NASA uzaylıları cezbetmek için uzaya çıplak insan resmi gönderecek

NASA uzaylıları cezbetmek için uzaya çıplak insan resmi gönderecek

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nde (NASA) görev yapan bilim insanları, uzaylıları cezbetme umuduyla uzaya çıplak insan resmi göndermeyi planlıyor. 05.05.2022, Sputnik Türkiye

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2022-05-05T02:20+0300

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çıplak fotoğraf

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ABD basınında yer alan haberlere göre, NASA'daki bilim insanları 'Galaksideki işaret' isimli bir proje kapsamında yayınlanan bir çalışmada, uzaya çıplak insan resimleri gönderme fikrini ortaya koydu. Yayınlanan görsellerde, zeki bir uzaylı ırkının çıplak insan görüntülerini bulması durumunda yanıt vermesi çağrısı da yer aldı. Görsellerin çıplak insan fotoğrafı değil, bunun yerine bir DNA çizimi yanında bulunan çıplak kadın ve erkek resimleri olduğu belirtildi.Söz konusu resimlerde yer alan kadın ve erkek, daha 'davetkar' görünme amacıyla el sallar halde resmedildi. Projenin asıl amacı, uzayın derinliklerinde olması muhtemel uzaylılara bir mesaj göndermek. Bilim insanları, el sallayan çıplak erkek ve kadın resimlerinin dünya dışı varlıklarla iletişim kurmada insanlara yardım edebileceğini düşünüyor. Söz konusu çizimlerin yanı sıra, mesajda yer çekimine ilişkin de tasvirler yer alıyor.

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