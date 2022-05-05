https://tr.sputniknews.com/20220505/new-yorkta-kovid-19dan-hastaneye-yatislarda-artis-oldu-1056095761.html

New York'ta Kovid-19'dan hastaneye yatışlarda artış oldu

New York'ta Kovid-19'dan hastaneye yatışlarda artış oldu

ABD’nin New York kentinde, Kovid-19 bağlantılı hastanede tedavi görenlerin sayısının arttığı bildirildi. 05.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-05T01:58+0300

2022-05-05T01:58+0300

2022-05-05T01:58+0300

koronavirüs

koronavirüs

new york

kovid-19

abd

omicron

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New York Valisi Kathy Hochul, yaptığı açıklamada, eyalette Kovid-19'a bağlı toplam 2 bin 119 kişinin hastanede tedavi gördüğünü belirtti.Vali Hochul, vaka sayılarında ve hastaneye yatışlarda artış görüldüğüne dikkati çekerek, “Bunu ciddiye alıyoruz ancak panik yapmıyoruz" ifadesini kullandı.NBC kanalı, hastaneye yatışlarla ilgili söz konusu rakamın, önceki aya kıyasla yaklaşık 3 kat arttığı değerlendirmesinde bulundu.Geçen hafta New York’taki Kovid-19 uyarı seviyesi “düşük”ten “orta” seviyeye çıkarılmıştı.Omicron varyantı nedeniyle ülkede vaka sayılarının tavan yaptığı geçen yıl sonunda New York’ta hastaneye yatış rakamı 13 bine çıkmıştı.John Hopkins Üniversitesi verilerine göre, New York’ta şu ana kadarki toplam Kovid-19 vaka sayısı 5 milyon 200 bine yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 68 bini aşmış bulunuyor.

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koronavirüs, new york, kovid-19, abd, omicron