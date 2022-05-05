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https://tr.sputniknews.com/20220505/osmaniyede-dugunde-maganda-kursunu-isabet-eden-zurnaci-oldu-1056095269.html
Osmaniye’de düğünde 'maganda kurşunu' isabet eden zurnacı öldü
Osmaniye’de düğünde 'maganda kurşunu' isabet eden zurnacı öldü
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, bir düğünde "maganda kurşunu" isabet eden zurna sanatçısı hayatını kaybetti. 05.05.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
düğün
osmaniye
zurna
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A'nın haberine göre Kesikkeli köyünde bir evin bahçesinde düzenlenen düğünde, silahla havaya rastgele ateş açılması sonucu sahnedeki zurna sanatçısı 40 yaşındaki Emre Tıptaş yaralandı.Çevredekilerce Kadirli Devlet Hastanesine götürülen Tıptaş, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.
türkiye
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düğün, osmaniye, zurna

Osmaniye’de düğünde 'maganda kurşunu' isabet eden zurnacı öldü

01:21 05.05.2022
© AAHavaya ateş açma
Havaya ateş açma - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
© AA
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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, bir düğünde "maganda kurşunu" isabet eden zurna sanatçısı hayatını kaybetti.
A'nın haberine göre Kesikkeli köyünde bir evin bahçesinde düzenlenen düğünde, silahla havaya rastgele ateş açılması sonucu sahnedeki zurna sanatçısı 40 yaşındaki Emre Tıptaş yaralandı.
Çevredekilerce Kadirli Devlet Hastanesine götürülen Tıptaş, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.
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