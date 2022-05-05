https://tr.sputniknews.com/20220505/osmaniyede-dugunde-maganda-kursunu-isabet-eden-zurnaci-oldu-1056095269.html

Osmaniye’de düğünde 'maganda kurşunu' isabet eden zurnacı öldü

Osmaniye’de düğünde 'maganda kurşunu' isabet eden zurnacı öldü

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, bir düğünde "maganda kurşunu" isabet eden zurna sanatçısı hayatını kaybetti. 05.05.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

düğün

osmaniye

zurna

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A'nın haberine göre Kesikkeli köyünde bir evin bahçesinde düzenlenen düğünde, silahla havaya rastgele ateş açılması sonucu sahnedeki zurna sanatçısı 40 yaşındaki Emre Tıptaş yaralandı.Çevredekilerce Kadirli Devlet Hastanesine götürülen Tıptaş, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

türkiye

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düğün, osmaniye, zurna