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Ot biçme makinesinden fırlayan taş öldürdü
Ot biçme makinesinden fırlayan taş öldürdü
Bodrum'da, ot biçme makinesinin fırlattığı taş başına isabet eden kişi yaşamını yitirdi. 05.05.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
bodrum
taş
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, babasının kullandığı ot biçme makinesinden fırlayan taş başına isabet eden kişi hayatını kaybetti.Pınarlıbelen Mahallesi'nde babası O.K. ile tarlada 48 TF 154 plakalı traktöre bağlanan ot biçme makinesiyle çalışan Nebi K. (38) makinadan fırlayan taşın hızla başına isabet etmesi sonucu yere yığıldı.Oğlunun yerde hareketsiz yattığını gören babanın ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Nebi K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayın ardından fenalaşan baba sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesine götürüldü.Nebi K'nin cesedi, incelemenin ardından otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.Öte yandan Nebi K'nin Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli olduğu öğrenildi.
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bodrum, taş

Ot biçme makinesinden fırlayan taş öldürdü

07:20 05.05.2022
© DHAOt biçme makinesinden fırlayan taş öldürdü
Ot biçme makinesinden fırlayan taş öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
© DHA
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Bodrum'da, ot biçme makinesinin fırlattığı taş başına isabet eden kişi yaşamını yitirdi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, babasının kullandığı ot biçme makinesinden fırlayan taş başına isabet eden kişi hayatını kaybetti.
Pınarlıbelen Mahallesi'nde babası O.K. ile tarlada 48 TF 154 plakalı traktöre bağlanan ot biçme makinesiyle çalışan Nebi K. (38) makinadan fırlayan taşın hızla başına isabet etmesi sonucu yere yığıldı.

Oğlunun yerde hareketsiz yattığını gören babanın ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Nebi K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayın ardından fenalaşan baba sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesine götürüldü.
Nebi K'nin cesedi, incelemenin ardından otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Öte yandan Nebi K'nin Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli olduğu öğrenildi.
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