Özdağ’dan Soylu’ya: Cesaretin varsa beni Türk polisinin ardına saklanmadan bakanlık kapısında bekle

"Bugün Türkiye cumhuriyeti ne yazık ki tarihi açıdan üzücü bir gün. Biz Türkler 4 bin seneden bu yana devletli millet olan iki ulustan birisiyiz. Ve bugün böyle kadim bir devleti İçişleri Bakanlığı gibi en önemli mevkilerin den birisinde oturan bir zat, bir televizyon konuşmasında benimle olarak şöyle söyledi; 'adam yerine koymam. Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam bu hayvandan aşağı bir adamdır. Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu çok açıktır. Haysiyetsiz adam.'

bu cümleleri kuran kişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan İçişleri Bakanlığı makamında böyle bir seviyenin oturmasını gerçekten ister mi bilmiyorum ama ben siyasi hayatı boyunca en sert eleştirileri yapmış olmakla beraber hakkında hiç hakaret davası açılmış bir siyasetçi değilim. Bundan sonra da bana hakaret eden hakaretle cevap vermeyeceğim. Buradan bütün Zafer partililere de Soylu'nun bu soysuz açıklamasına hakaretle cevap vermelerini istemiyorum. Bu ağır hakarete sükunet ile cevap ver.

Ancak burada Soylu'nun yapmış olduğu hakaret benim sadece şahsımla ilgili değil, çok daha ağır ve doğrudan Soros çocuğu, operasyon çocuğu diyerek ailevi bir boyutu kapsıyor. Ben yarın Zafer Partisi genel başkanı olmanın dışında Ümit Özdağ olarak tek başıma İçişleri Bakanlığı'nın önüne gideceğim. Tek başıma, silahsız. Süleyman Soylu'ya buradan sesleniyorum; Süleyman zerre kadar erkeklik onurun varsa 11'de beni bekle. Senin peşime takmış olduğu ve Ankara'da birçok insanın peşine takmış olduğun operasyon çeteleri beni hiçbir zaman ürkütmedi. Seni yarın İçişleri Baknlığı önünde bulacağım.

O zaman göreceğiz; kim Soros'un çocuğu kim operasyonun çocuğu. Saat 11'de erkeksen orada bekle"