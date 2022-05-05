Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220505/ozdagdan-soyluya-cesaretin-varsa-beni-turk-polisinin-ardina-saklanmadan-bakanlik-kapisinda-bekle-1056121110.html
Özdağ’dan Soylu’ya: Cesaretin varsa beni Türk polisinin ardına saklanmadan bakanlık kapısında bekle
Özdağ’dan Soylu’ya: Cesaretin varsa beni Türk polisinin ardına saklanmadan bakanlık kapısında bekle
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Soylu'nun kendisine yönelik yaptığı açıklamalara, "Ben yarın saat 11.00’de tek başıma ve silahsız... 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T18:55+0300
2022-05-05T19:18+0300
ümit özdağ
türkiye
süleyman soylu
suriyeli
zafer partisi
içişleri bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/14/1043621764_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_37b5d162f86d7f95ac33e3b6fca81381.jpg
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bugün yaptığı açıklamalara tepki göstererek, yarın İçişleri Bakanlığı binasının önüne gideceğini belirtti.Özdağ, Twitter üzerinden "Süleyman, ben yarın saat 11.00’de tek başıma ve silahsız İçiçleri Bakanlığı önünde olacağım. Zerre kadar cesaretin varsa beni şerefli Türk Polisinin arkasına saklanmadan bakanlık kapısında bekle. Kimin ne çocuğu olduğunu orada bütün Türk Milleti görecek" notuyla paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:Bakan Soylu, bugün TGRT'de katıldığı programda, Özdağ'a yönelik olarak da "Adam yerine koymam, kabul etmem. İnsan yerine koymam. Hayvandan aşağı bir adamdır. Soros çocuğudur. Operasyon çocuğudur. Haysiyetsiz adam" ifadelerini kullanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220505/icisleri-bakani-soylu-istanbulda-500-bin-suriyeli-var-1056115861.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/14/1043621764_128:0:877:562_1920x0_80_0_0_f9282a36e7b4fbcc335c70272bd50326.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ümit özdağ, süleyman soylu, suriyeli, zafer partisi, içişleri bakanlığı

Özdağ’dan Soylu’ya: Cesaretin varsa beni Türk polisinin ardına saklanmadan bakanlık kapısında bekle

18:55 05.05.2022 (güncellendi: 19:18 05.05.2022)
© AAÜmit Özdağ
Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
© AA
Abone olTelegram
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Soylu'nun kendisine yönelik yaptığı açıklamalara, "Ben yarın saat 11.00’de tek başıma ve silahsız İçİşleri Bakanlığı önünde olacağım. Zerre kadar cesaretin varsa beni şerefli Türk Polisinin arkasına saklanmadan bakanlık kapısında bekle" yanıtını verdi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bugün yaptığı açıklamalara tepki göstererek, yarın İçişleri Bakanlığı binasının önüne gideceğini belirtti.
Özdağ, Twitter üzerinden "Süleyman, ben yarın saat 11.00’de tek başıma ve silahsız İçiçleri Bakanlığı önünde olacağım. Zerre kadar cesaretin varsa beni şerefli Türk Polisinin arkasına saklanmadan bakanlık kapısında bekle. Kimin ne çocuğu olduğunu orada bütün Türk Milleti görecek" notuyla paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Türkiye cumhuriyeti ne yazık ki tarihi açıdan üzücü bir gün. Biz Türkler 4 bin seneden bu yana devletli millet olan iki ulustan birisiyiz. Ve bugün böyle kadim bir devleti İçişleri Bakanlığı gibi en önemli mevkilerin den birisinde oturan bir zat, bir televizyon konuşmasında benimle olarak şöyle söyledi; 'adam yerine koymam. Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam bu hayvandan aşağı bir adamdır. Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu çok açıktır. Haysiyetsiz adam.'

bu cümleleri kuran kişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan İçişleri Bakanlığı makamında böyle bir seviyenin oturmasını gerçekten ister mi bilmiyorum ama ben siyasi hayatı boyunca en sert eleştirileri yapmış olmakla beraber hakkında hiç hakaret davası açılmış bir siyasetçi değilim. Bundan sonra da bana hakaret eden hakaretle cevap vermeyeceğim. Buradan bütün Zafer partililere de Soylu'nun bu soysuz açıklamasına hakaretle cevap vermelerini istemiyorum. Bu ağır hakarete sükunet ile cevap ver.

Ancak burada Soylu'nun yapmış olduğu hakaret benim sadece şahsımla ilgili değil, çok daha ağır ve doğrudan Soros çocuğu, operasyon çocuğu diyerek ailevi bir boyutu kapsıyor. Ben yarın Zafer Partisi genel başkanı olmanın dışında Ümit Özdağ olarak tek başıma İçişleri Bakanlığı'nın önüne gideceğim. Tek başıma, silahsız. Süleyman Soylu'ya buradan sesleniyorum; Süleyman zerre kadar erkeklik onurun varsa 11'de beni bekle. Senin peşime takmış olduğu ve Ankara'da birçok insanın peşine takmış olduğun operasyon çeteleri beni hiçbir zaman ürkütmedi. Seni yarın İçişleri Baknlığı önünde bulacağım.

O zaman göreceğiz; kim Soros'un çocuğu kim operasyonun çocuğu. Saat 11'de erkeksen orada bekle"

Bakan Soylu, bugün TGRT'de katıldığı programda, Özdağ'a yönelik olarak da "Adam yerine koymam, kabul etmem. İnsan yerine koymam. Hayvandan aşağı bir adamdır. Soros çocuğudur. Operasyon çocuğudur. Haysiyetsiz adam" ifadelerini kullanmıştı.
Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
TÜRKİYE
İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul'da 500 bin Suriyeli var
16:25
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала