https://tr.sputniknews.com/20220505/partnerinin-prezervatifine-delik-acan-kadina-hapis-cezasi--1056110614.html

Partnerinin prezervatifinde delik açan kadına hapis cezası

Partnerinin prezervatifinde delik açan kadına hapis cezası

Almanya'da yargıçların 'tarihi' olarak nitelendirdiği davada, partnerinin kondomunda delik açan kadın, 'cinsel saldırı' suçundan 6 ay ertelemeli hapis cezasına... 05.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-05T14:42+0300

2022-05-05T14:42+0300

2022-05-05T14:49+0300

türkiye

almanya

partner

kondom

prezervatif

ceza

hapis

hapis cezası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1056111873_0:0:976:549_1920x0_80_0_0_3330e7469ef8fc36d686c202dda4d542.jpg

Almanya'nın batısındaki Bielefeld'de bir bölge mahkemesi, 'tarihi' bir karara imza attı. Mahkeme, hamile kalabilmek için 42 yaşındaki partnerinin prezervatifinde delikler açan 39 yaşındaki kadına, 'cinsel saldırı' suçundan 6 ay ertelemeli hapis cezası verdi. Kararı veren yargıç Astrid Salewski, davanın 'olağanüstü' olduğunu söyleyerek 'tarihi' bir nitelik taşıdığını ve Almanya hukuk tarihi kitaplarında yer alacağını belirtti. Yargıç, duruşma sırasında "Bugün burada hukuki anlamda tarih yazdık" ifadelerini kullandı.Ne olmuştu?Bild gazetesinin aktardığına göre, Bielefeld'de yaşayan 39 yaşındaki Alman kadın, internetten tanıştığı ve 'duygusal hisler' beslediğini belirttiği 42 yaşındaki partnerinin komodinde bulunan kondomlarına delikler açmıştı. 39 yaşındaki kadın, cinsel ilişki sırasında hamile kalabilmek için böyle bir şey yaptığını mahkemede itiraf etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211008/kaliforniya-seks-sirasinda-partnerden-gizli-kondom-cikartmayi-yasakladi-1049652794.html

türkiye

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

almanya, partner, kondom, prezervatif, ceza, hapis, hapis cezası