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Partnerinin prezervatifinde delik açan kadına hapis cezası
Partnerinin prezervatifinde delik açan kadına hapis cezası
Almanya'da yargıçların 'tarihi' olarak nitelendirdiği davada, partnerinin kondomunda delik açan kadın, 'cinsel saldırı' suçundan 6 ay ertelemeli hapis cezasına... 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T14:42+0300
2022-05-05T14:49+0300
türkiye
almanya
partner
kondom
prezervatif
ceza
hapis
hapis cezası
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Almanya'nın batısındaki Bielefeld'de bir bölge mahkemesi, 'tarihi' bir karara imza attı. Mahkeme, hamile kalabilmek için 42 yaşındaki partnerinin prezervatifinde delikler açan 39 yaşındaki kadına, 'cinsel saldırı' suçundan 6 ay ertelemeli hapis cezası verdi. Kararı veren yargıç Astrid Salewski, davanın 'olağanüstü' olduğunu söyleyerek 'tarihi' bir nitelik taşıdığını ve Almanya hukuk tarihi kitaplarında yer alacağını belirtti. Yargıç, duruşma sırasında "Bugün burada hukuki anlamda tarih yazdık" ifadelerini kullandı.Ne olmuştu?Bild gazetesinin aktardığına göre, Bielefeld'de yaşayan 39 yaşındaki Alman kadın, internetten tanıştığı ve 'duygusal hisler' beslediğini belirttiği 42 yaşındaki partnerinin komodinde bulunan kondomlarına delikler açmıştı. 39 yaşındaki kadın, cinsel ilişki sırasında hamile kalabilmek için böyle bir şey yaptığını mahkemede itiraf etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211008/kaliforniya-seks-sirasinda-partnerden-gizli-kondom-cikartmayi-yasakladi-1049652794.html
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almanya, partner, kondom, prezervatif, ceza, hapis, hapis cezası

Partnerinin prezervatifinde delik açan kadına hapis cezası

14:42 05.05.2022 (güncellendi: 14:49 05.05.2022)
© AFP 2022Kondom - Prezervatif
Kondom - Prezervatif - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
© AFP 2022
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Almanya'da yargıçların 'tarihi' olarak nitelendirdiği davada, partnerinin kondomunda delik açan kadın, 'cinsel saldırı' suçundan 6 ay ertelemeli hapis cezasına çarptırıldı.
Almanya'nın batısındaki Bielefeld'de bir bölge mahkemesi, 'tarihi' bir karara imza attı.
Mahkeme, hamile kalabilmek için 42 yaşındaki partnerinin prezervatifinde delikler açan 39 yaşındaki kadına, 'cinsel saldırı' suçundan 6 ay ertelemeli hapis cezası verdi.
Kararı veren yargıç Astrid Salewski, davanın 'olağanüstü' olduğunu söyleyerek 'tarihi' bir nitelik taşıdığını ve Almanya hukuk tarihi kitaplarında yer alacağını belirtti.
Yargıç, duruşma sırasında "Bugün burada hukuki anlamda tarih yazdık" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Bild gazetesinin aktardığına göre, Bielefeld'de yaşayan 39 yaşındaki Alman kadın, internetten tanıştığı ve 'duygusal hisler' beslediğini belirttiği 42 yaşındaki partnerinin komodinde bulunan kondomlarına delikler açmıştı.
39 yaşındaki kadın, cinsel ilişki sırasında hamile kalabilmek için böyle bir şey yaptığını mahkemede itiraf etmişti.
kondom - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
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