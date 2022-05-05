https://tr.sputniknews.com/20220505/pekinde-omicron-vakalarinin-tetikledigi-salgin-nedeniyle-tedbirler-artirildi--1056099193.html
Pekin'de Omicron vakalarının tetiklediği salgın nedeniyle tedbirler artırıldı
Pekin'de Omicron vakalarının tetiklediği salgın nedeniyle tedbirler artırıldı
Çin'in başkenti Pekin'de Omicro varyantı taşıyan Kovid-19 vakalarının yol açtığı salgın nedeniyle tedbirler sıkılaştırıldı. 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T09:17+0300
2022-05-05T09:17+0300
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İlk kez 22 Nisan'da görülen yerel kaynaklı vakaların yol açtığı salgının sürdüğü kentte, son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 42, göstermeyen 8 vaka tespit edildi. Vakaların yoğun olduğu Çaoyang ilçesinde 63 otobüs durağı kapatıldı, 48 durağın güzergahı değiştirildi. Ayrıca 14 metro hattında 60 istasyon kapatıldı. Otobüs duraklarının bulunduğu güzergahlarda yaşayan vatandaşlar, İşçi Bayramı tatilinin ardından bugünden itibaren evlerinden çalışmaya başlayacak. Anaokulları ile ilk ve orta dereceli okullar da 5-11 Mayıs arasında derslere çevrim içi devam edecek. Kentte 1-5 Mayıs tarihlerini kapsayan İşçi Bayramı tatilinde kafe, bar ve restoranların yalnızca paket satış yapmalarına izin verilirken toplu etkinlikler iptal edildi. Kentin 12 merkez ilçesinde 3-4-5 Mayıs'ta her gün toplu test uygulandı. Pekin'deki yeni salgın dalgasında 22 Nisan'dan bu yana 555 vaka kaydedildi.
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çin, pekin, omicron, koronavirüs
Pekin'de Omicron vakalarının tetiklediği salgın nedeniyle tedbirler artırıldı
09:17 05.05.2022 (güncellendi: 09:20 05.05.2022) Abone ol
Çin'in başkenti Pekin'de Omicro varyantı taşıyan Kovid-19 vakalarının yol açtığı salgın nedeniyle tedbirler sıkılaştırıldı.
İlk kez 22 Nisan'da görülen yerel kaynaklı vakaların yol açtığı salgının sürdüğü kentte, son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 42, göstermeyen 8 vaka tespit edildi.
Vakaların yoğun olduğu Çaoyang ilçesinde 63 otobüs durağı kapatıldı, 48 durağın güzergahı değiştirildi. Ayrıca 14 metro hattında 60 istasyon kapatıldı.
Otobüs duraklarının bulunduğu güzergahlarda yaşayan vatandaşlar, İşçi Bayramı tatilinin ardından bugünden itibaren evlerinden çalışmaya başlayacak.
Anaokulları ile ilk ve orta dereceli okullar da 5-11 Mayıs arasında derslere çevrim içi devam edecek.
Kentte 1-5 Mayıs tarihlerini kapsayan İşçi Bayramı tatilinde kafe, bar ve restoranların yalnızca paket satış yapmalarına izin verilirken toplu etkinlikler iptal edildi.
Kentin 12 merkez ilçesinde 3-4-5 Mayıs'ta her gün toplu test uygulandı. Pekin'deki yeni salgın dalgasında 22 Nisan'dan bu yana 555 vaka kaydedildi.