https://tr.sputniknews.com/20220505/pekinde-omicron-vakalarinin-tetikledigi-salgin-nedeniyle-tedbirler-artirildi--1056099193.html

Pekin'de Omicron vakalarının tetiklediği salgın nedeniyle tedbirler artırıldı

Pekin'de Omicron vakalarının tetiklediği salgın nedeniyle tedbirler artırıldı

Çin'in başkenti Pekin'de Omicro varyantı taşıyan Kovid-19 vakalarının yol açtığı salgın nedeniyle tedbirler sıkılaştırıldı. 05.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-05T09:17+0300

2022-05-05T09:17+0300

2022-05-05T09:20+0300

koronavirüs

çin

pekin

omicron

koronavirüs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1056099275_0:0:2974:1674_1920x0_80_0_0_ec4bb31f1e9c3dede1f0d5d6aa24aa8a.jpg

İlk kez 22 Nisan'da görülen yerel kaynaklı vakaların yol açtığı salgının sürdüğü kentte, son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 42, göstermeyen 8 vaka tespit edildi. Vakaların yoğun olduğu Çaoyang ilçesinde 63 otobüs durağı kapatıldı, 48 durağın güzergahı değiştirildi. Ayrıca 14 metro hattında 60 istasyon kapatıldı. Otobüs duraklarının bulunduğu güzergahlarda yaşayan vatandaşlar, İşçi Bayramı tatilinin ardından bugünden itibaren evlerinden çalışmaya başlayacak. Anaokulları ile ilk ve orta dereceli okullar da 5-11 Mayıs arasında derslere çevrim içi devam edecek. Kentte 1-5 Mayıs tarihlerini kapsayan İşçi Bayramı tatilinde kafe, bar ve restoranların yalnızca paket satış yapmalarına izin verilirken toplu etkinlikler iptal edildi. Kentin 12 merkez ilçesinde 3-4-5 Mayıs'ta her gün toplu test uygulandı. Pekin'deki yeni salgın dalgasında 22 Nisan'dan bu yana 555 vaka kaydedildi.

çin

pekin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

çin, pekin, omicron, koronavirüs