https://tr.sputniknews.com/20220505/pinar-gultekinin-annesi-icin-tehdit-ve-hakaretten-4-yil-4-ay-hapis-istemiyle-iddianame-hazirlandi-1056125377.html

Pınar Gültekin'in annesi için tehdit ve hakaretten 4 yıl 4 ay hapis istemiyle iddianame hazırlandı

Pınar Gültekin'in annesi için tehdit ve hakaretten 4 yıl 4 ay hapis istemiyle iddianame hazırlandı

Muğla'da öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin hakkında duruşmada sanık Cemal Metin Avcı'ya söylediği sözler nedeniyle tehdit... 05.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-05T22:07+0300

2022-05-05T22:07+0300

2022-05-05T22:07+0300

pınar gültekin

türkiye

anne

iddianame

kadın cinayeti

kadın cinayetleri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/19/1043285679_0:0:1087:611_1920x0_80_0_0_861951238ed9aeb959cf7ee4391e284a.png

Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in annesi için tehdit ve hakaretten iddianame hazırlandı.Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Muğla 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Şefika Gültekin'in duruşma salonunda Cemal Metin Avcı'ya söylediği sözlere yer verilerek Avcı'nın Gültekin'den şikayetçi olduğu belirtildi.İddianamede ifadesine yer verilen Gültekin'in, kızının Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmesinin psikolojik etkileri nedeniyle bir şeyler söylediğini ancak ne söylediğini hatırlamadığı ifade edildi.Dava 12 Ekim'de Muğla 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.Yaklaşık 2 yıldır ciddi bir hukuki mücadele yürüttüklerini belirten Epözdemir, "Bütün taleplerimize rağmen failler halihazırda cezalandırılmadı. Yaklaşık 1,5 yıl maktülenin özel hayatını tartışılır hale getirmeye matuf olan ABD'ye yazılan müzekkereyi bekledik. Yargılama sürerken mahkemenin tarafsız olmadığına ilişkin ailede bir kanaat uyandı. 3 defa reddi hakim talebinde bulunduk. Bu taleplerimiz kabul edilmedi" dedi.Adaletin tecellisi ve kamu vicdanının rahatlaması için hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini vurgulayan Epözdemir, şunları söyledi:Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020'de Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da soruşturma çerçevesinde telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine gözaltına alınmış, "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Cemal Metin Avcı'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Yargılama sürerken Mertcan Avcı'nın tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ek iddianamede ise sanık Avcı'nın anne ve babası ile eski eşinin de aralarında olduğu bazı yakınlarının suç delillerini yok edip gizlediklerine dair haklarında yeterli şüphe bulunduğu kanaatiyle ayrı ayrı cezalandırılmaları istenmişti.Yargılama sırasında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca "canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirak" suçundan Mertcan Avcı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 3. Ağır Ceza Mahkemesince savcılığa iade edilmişti.Başsavcılığın itirazını kabul eden üst mahkeme, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinin "iddianamenin iadesi" kararının kaldırılmasına ve evrakın gereğinin yapılması için Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesine iadesine hükmetmişti. Üst mahkeme, verilen karar kesin olduğundan kanun yollarına başvurma olanağının da bulunmadığına oy birliğiyle karar vermişti.

https://tr.sputniknews.com/20220314/pinar-gultekin-davasinda-sanik-mertcan-avci-tahliye-edildi--1054716568.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pınar gültekin, anne, iddianame, kadın cinayeti, kadın cinayetleri