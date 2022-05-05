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https://tr.sputniknews.com/20220505/powell-50-baz-puanlik-ilave-faiz-artislarinin-masada-olmasi-gerek-1056093919.html
Powell: 50 baz puanlık ilave faiz artışlarının masada olması gerek
Powell: 50 baz puanlık ilave faiz artışlarının masada olması gerek
ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, bankanın gelecek birkaç toplantısında 50 baz puanlık ilave faiz artışlarının masada olması gerektiğini ifade etti. 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T00:21+0300
2022-05-05T00:22+0300
ekonomi
fed
jerome powell
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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in politika faizini 50 baz puan artırmasının ardından basın toplantısı düzenledi.Enflasyonun çok yüksek olduğunu ve neden olduğu zorluğun farkında olduklarını belirten Powell, enflasyonu düşürmek için hızla hareket ettiklerini söyledi.Powell, ekonominin son 2 yılda çok şey yaşadığını ve dirençli olduğunu kanıtladığını vurgulayarak, herkese fayda sağlayan güçlü bir iş gücü piyasası koşulları için enflasyonun düşürülmesinin çok önemli olduğunu duyurdu.İş gücü piyasasının son derece sıkı ve enflasyonun çok yüksek olduğuna dikkati çeken Powell, bu doğrultuda faiz oranının 50 baz puan artırıldığını ve söz konusu artışların devam etmesinin uygun olacağının öngörüldüğünü söyledi.Powell, bankanın bilançosunun boyutunu da önemli ölçüde küçültme sürecine başladıklarını söyledi.'Enflasyon risklerine karşı son derece dikkatliyiz'Ekonomik faaliyetin ilk çeyrekte gerilemesine rağmen hane halkı harcamaları ve işletme sabit yatırımlarının hızlı şekilde artmaya devam ettiğini belirten Powell, iş gücü piyasasının ise güçlenmeye devam ettiğini ve son derece sıkı olduğunu vurguladı.Powell, iş gücü arzının sınırlı kaldığına dikkati çekerek, işverenlerin açık iş pozisyonları doldurmakta zorlandığını ve ücretlerin uzun yıllardan bu yana en hızlı şekilde arttığını anlattı.Enflasyonun uzun vadeli yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde kalmaya devam ettiğine işaret eden Powell, tedarik sıkıntılarının beklenenden daha uzun sürdüğü, fiyat baskılarının daha geniş bir mal ve hizmet yelpazesine yayıldığı bilgisini verdi.Powell, politika faizini hızla daha normal seviyelere çekme yolunda olduklarını söyledi."Ekonomik ve finansal koşulların beklentiler doğrultusunda geliştiğini varsayarsak, gelecek birkaç toplantıda 50 baz puanlık ilave artışların masada olması gerektiği konusunda komitede geniş bir kanaat var."Powell, bankanın bilançosunun boyutunu da öngörülebilir şekilde zaman içinde önemli ölçüde küçültmeyi amaçladıklarını duyurdu.Ekonomik ve finansal gelişmeler ışığında yaklaşımlarının her detayını değiştirmeye hazır olacaklarını yineledi."Bu belirsiz ortamda uygun para politikası yapmak, ekonominin genellikle beklenmedik şekillerde geliştiğinin kabul edilmesini gerektirir."Powell, halihazırda olağanüstü derecede zorlu ve belirsiz olan bir dönemde belirsizlik yaratmaktan kaçınmaya çalışacaklarını ifade etti.
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Powell: 50 baz puanlık ilave faiz artışlarının masada olması gerek

00:21 05.05.2022 (güncellendi: 00:22 05.05.2022)
© REUTERS / Brendan SmialowskiFed Başkanı Jerome Powell
Fed Başkanı Jerome Powell - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
© REUTERS / Brendan Smialowski
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ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, bankanın gelecek birkaç toplantısında 50 baz puanlık ilave faiz artışlarının masada olması gerektiğini ifade etti.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in politika faizini 50 baz puan artırmasının ardından basın toplantısı düzenledi.
Enflasyonun çok yüksek olduğunu ve neden olduğu zorluğun farkında olduklarını belirten Powell, enflasyonu düşürmek için hızla hareket ettiklerini söyledi.
Powell, ekonominin son 2 yılda çok şey yaşadığını ve dirençli olduğunu kanıtladığını vurgulayarak, herkese fayda sağlayan güçlü bir iş gücü piyasası koşulları için enflasyonun düşürülmesinin çok önemli olduğunu duyurdu.
İş gücü piyasasının son derece sıkı ve enflasyonun çok yüksek olduğuna dikkati çeken Powell, bu doğrultuda faiz oranının 50 baz puan artırıldığını ve söz konusu artışların devam etmesinin uygun olacağının öngörüldüğünü söyledi.
Powell, bankanın bilançosunun boyutunu da önemli ölçüde küçültme sürecine başladıklarını söyledi.

'Enflasyon risklerine karşı son derece dikkatliyiz'

Ekonomik faaliyetin ilk çeyrekte gerilemesine rağmen hane halkı harcamaları ve işletme sabit yatırımlarının hızlı şekilde artmaya devam ettiğini belirten Powell, iş gücü piyasasının ise güçlenmeye devam ettiğini ve son derece sıkı olduğunu vurguladı.
Powell, iş gücü arzının sınırlı kaldığına dikkati çekerek, işverenlerin açık iş pozisyonları doldurmakta zorlandığını ve ücretlerin uzun yıllardan bu yana en hızlı şekilde arttığını anlattı.
Enflasyonun uzun vadeli yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde kalmaya devam ettiğine işaret eden Powell, tedarik sıkıntılarının beklenenden daha uzun sürdüğü, fiyat baskılarının daha geniş bir mal ve hizmet yelpazesine yayıldığı bilgisini verdi.
Powell, politika faizini hızla daha normal seviyelere çekme yolunda olduklarını söyledi.
"Ekonomik ve finansal koşulların beklentiler doğrultusunda geliştiğini varsayarsak, gelecek birkaç toplantıda 50 baz puanlık ilave artışların masada olması gerektiği konusunda komitede geniş bir kanaat var."
Powell, bankanın bilançosunun boyutunu da öngörülebilir şekilde zaman içinde önemli ölçüde küçültmeyi amaçladıklarını duyurdu.
Ekonomik ve finansal gelişmeler ışığında yaklaşımlarının her detayını değiştirmeye hazır olacaklarını yineledi.
"Bu belirsiz ortamda uygun para politikası yapmak, ekonominin genellikle beklenmedik şekillerde geliştiğinin kabul edilmesini gerektirir."
Powell, halihazırda olağanüstü derecede zorlu ve belirsiz olan bir dönemde belirsizlik yaratmaktan kaçınmaya çalışacaklarını ifade etti.
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