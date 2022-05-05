https://tr.sputniknews.com/20220505/putin-nazizme-karsi-kazanilan-buyuk-zaferin-rusya-tarihinde-ozel-bir-yeri-var-1056125893.html
Putin: Nazizm’e karşı kazanılan büyük zaferin Rusya tarihinde özel bir yeri var
Putin: Nazizm’e karşı kazanılan büyük zaferin Rusya tarihinde özel bir yeri var
Rusya lideri Putin, Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki zaferin 77. yıldönümüne adanan ‘Zafer Şarkıları’ konserinin katılımcılarını ve konuklarını selamlayarak... 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T22:13+0300
2022-05-05T22:13+0300
2022-05-05T22:13+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
nazizm
büyük vatanseverlik savaşı
kremlin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki zaferin 77. yıldönümüne adanan ‘Zafer Şarkıları’ konserinin katılımcılarına ve konuklarına hitaben bir telgraf yolladı. Kremlin’in sitesinde yayınlanan telgrafta Rus lider, Nazizm'e karşı büyük zaferin ülke tarihinde özel bir yere sahip olduğuna dikkat çekti.Telgrafta, “Muazzam ahlaki anlama ve evrensel öneme sahip birçok olay ve başarının bulunduğu ülkemizin bin yıllık tarihi ile haklı olarak gurur duyuyoruz. Ve burada Nazizm'e karşı kazanılan Büyük Zaferin özel bir yeri bulunuyor. Bu zafer Sovyet halkının cesareti, iradesi ve birliği sayesinde kazanıldı. Halkın manevi gücü ve fedakarlığı tüm dünyayı şaşırtmıştı” ifadelerine yer verildi.Rus halkının bu eşi görülmemiş başarıyı her zaman hatırlayacağını, kendilerini esirgemeden topraklarını savunan ve Avrupa halklarına özgürlük getiren kazananlar kuşağının önünde eğileceğini kaydeden Putin, şöyle devam etti:
https://tr.sputniknews.com/20210405/putin-nazizmi-aklama-ve-gazilere-hakaret-suclarinin-cezasini-agirlastiran-yasa-tasarisini-onayladi-1044199778.html
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rusya, vladimir putin, nazizm, büyük vatanseverlik savaşı, kremlin
Putin: Nazizm’e karşı kazanılan büyük zaferin Rusya tarihinde özel bir yeri var
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Rusya lideri Putin, Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki zaferin 77. yıldönümüne adanan ‘Zafer Şarkıları’ konserinin katılımcılarını ve konuklarını selamlayarak, Nazizm'e karşı büyük zaferin ülke tarihinde özel bir yere sahip olduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki zaferin 77. yıldönümüne adanan ‘Zafer Şarkıları’ konserinin katılımcılarına ve konuklarına hitaben bir telgraf yolladı. Kremlin’in sitesinde yayınlanan telgrafta Rus lider, Nazizm'e karşı büyük zaferin ülke tarihinde özel bir yere sahip olduğuna dikkat çekti.
Telgrafta, “Muazzam ahlaki anlama ve evrensel öneme sahip birçok olay ve başarının bulunduğu ülkemizin bin yıllık tarihi ile haklı olarak gurur duyuyoruz. Ve burada Nazizm'e karşı kazanılan Büyük Zaferin özel bir yeri bulunuyor. Bu zafer Sovyet halkının cesareti, iradesi ve birliği sayesinde kazanıldı. Halkın manevi gücü ve fedakarlığı tüm dünyayı şaşırtmıştı” ifadelerine yer verildi.
Rus halkının bu eşi görülmemiş başarıyı her zaman hatırlayacağını, kendilerini esirgemeden topraklarını savunan ve Avrupa halklarına özgürlük getiren kazananlar kuşağının önünde eğileceğini kaydeden Putin, şöyle devam etti:
“Görevimiz, sadece baba ve dedelerimizin azametinin kutsal hatırasını korumak değil, aynı zamanda o yılların olayları ile ilgili doğruları torunlarımıza da aktarmaktır. O zamanlar Zafer için savaşan herkesin duygu ve düşüncelerini aktaran, Anavatan savunucularına büyük şükran ve saygının ifade edildiği şarkıların seslendirildiği konserler bu yüce amaca hizmet ediyor.”