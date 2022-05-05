https://tr.sputniknews.com/20220505/putin-nazizme-karsi-kazanilan-buyuk-zaferin-rusya-tarihinde-ozel-bir-yeri-var-1056125893.html

Putin: Nazizm’e karşı kazanılan büyük zaferin Rusya tarihinde özel bir yeri var

Putin: Nazizm’e karşı kazanılan büyük zaferin Rusya tarihinde özel bir yeri var

Rusya lideri Putin, Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki zaferin 77. yıldönümüne adanan ‘Zafer Şarkıları’ konserinin katılımcılarını ve konuklarını selamlayarak... 05.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-05T22:13+0300

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ukrayna krizi

rusya

vladimir putin

nazizm

büyük vatanseverlik savaşı

kremlin

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki zaferin 77. yıldönümüne adanan ‘Zafer Şarkıları’ konserinin katılımcılarına ve konuklarına hitaben bir telgraf yolladı. Kremlin’in sitesinde yayınlanan telgrafta Rus lider, Nazizm'e karşı büyük zaferin ülke tarihinde özel bir yere sahip olduğuna dikkat çekti.Telgrafta, “Muazzam ahlaki anlama ve evrensel öneme sahip birçok olay ve başarının bulunduğu ülkemizin bin yıllık tarihi ile haklı olarak gurur duyuyoruz. Ve burada Nazizm'e karşı kazanılan Büyük Zaferin özel bir yeri bulunuyor. Bu zafer Sovyet halkının cesareti, iradesi ve birliği sayesinde kazanıldı. Halkın manevi gücü ve fedakarlığı tüm dünyayı şaşırtmıştı” ifadelerine yer verildi.Rus halkının bu eşi görülmemiş başarıyı her zaman hatırlayacağını, kendilerini esirgemeden topraklarını savunan ve Avrupa halklarına özgürlük getiren kazananlar kuşağının önünde eğileceğini kaydeden Putin, şöyle devam etti:

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rusya, vladimir putin, nazizm, büyük vatanseverlik savaşı, kremlin