https://tr.sputniknews.com/20220505/real-madrid-uefa-sampiyonlar-ligi-finalinde-1056094872.html
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde
Real Madrid, 4-3 yenildiği UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçının rövanşında Manchester City'yi 3-1 yenerek finalde Liverpool'un rakibi oldu. 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T01:06+0300
2022-05-05T01:06+0300
2022-05-05T01:08+0300
spor
real madrid
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liverpool
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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid, Manchester City'yi eleyerek finale yükseldi.İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının yarı final turu rövanş maçında, Real Madrid ile Manchester City karşılaştı.Real Madrid, 4-3 kaybettiği UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçının rövanşında Manchester City'yi ağırladı.Kazandığı 13 kupayla Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının en başarılı takımı Real Madrid, geçen yıl Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk finalini oynayan Manchester City'nin karşısında ilk yarıyı golsüz tamamladı.Manchester City, 73. dakikada Riyad Mahrez'in golü ile 1-0 öne geçti. Real Madrid, 90. dakikada Rodrygo ile eşitliği yakaladı. Bir dakika sonra Rodrygo bir gol daha atarak maçı uzatmalara taşıdı.Uzatmalarda Real Madrid, Karim Benzema ile penaltıdan 95. dakikada bir gol daha buldu ve maçı 3-1 kazarak adını finale yazdırdı.Bu sonuçla, İspanyol takımı Real Madrid ile İngiliz takımı Liverpool finalde karşılaşacak.Ayrıca karşılaşma sırasında sahaya atlayan bir kişi, Real Madrid takımının futbolcusu Karim Benzema'ya doğru koştu.
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real madrid, uefa, liverpool, manchester city
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde
01:06 05.05.2022 (güncellendi: 01:08 05.05.2022) Abone ol
Real Madrid, 4-3 yenildiği UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçının rövanşında Manchester City'yi 3-1 yenerek finalde Liverpool'un rakibi oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid, Manchester City'yi eleyerek finale yükseldi.
İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının yarı final turu rövanş maçında, Real Madrid ile Manchester City karşılaştı.
Real Madrid, 4-3 kaybettiği UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçının rövanşında Manchester City'yi ağırladı.
Kazandığı 13 kupayla Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının en başarılı takımı Real Madrid, geçen yıl Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk finalini oynayan Manchester City'nin karşısında ilk yarıyı golsüz tamamladı.
Manchester City, 73. dakikada Riyad Mahrez'in golü ile 1-0 öne geçti. Real Madrid, 90. dakikada Rodrygo ile eşitliği yakaladı. Bir dakika sonra Rodrygo bir gol daha atarak maçı uzatmalara taşıdı.
Uzatmalarda Real Madrid, Karim Benzema ile penaltıdan 95. dakikada bir gol daha buldu ve maçı 3-1 kazarak adını finale yazdırdı.
Bu sonuçla, İspanyol takımı Real Madrid ile İngiliz takımı Liverpool finalde karşılaşacak.
Ayrıca karşılaşma sırasında sahaya atlayan bir kişi, Real Madrid takımının futbolcusu Karim Benzema'ya doğru koştu.