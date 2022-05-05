https://tr.sputniknews.com/20220505/rosatom-genel-muduru-lihacev-macar-ve-turk-yetkililerle-mevcut-projeleri-gorustu-1056123339.html

Rosatom Genel Müdürü Lihaçev Macar ve Türk yetkililerle mevcut projeleri görüştü

Rosatom Genel Müdürü Lihaçev Macar ve Türk yetkililerle mevcut projeleri görüştü

İstanbul’u ziyaret eden Rus devlet nükleer enerji kurumu Rosatom Genel Müdürü Lihaçev, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Grossi, Macaristan... 05.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-05T20:44+0300

2022-05-05T20:44+0300

2022-05-05T20:44+0300

ekonomi

aleksey lihaçev

uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)

fatih dönmez

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Rus devlet nükleer enerji kurumu Rosatom Genel Müdürü Lihaçev’in İstanbul’u ziyaret ederek Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Grossi, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ve Türkiye Enerji Bakanı Dönmez ile görüştüğü öğrenildi.Rosatom sözcüsü tarafından Sputnik'e yapılan açıklamaya göre Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, İstanbul’u ziyaret ederek Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) Genel Müdürü Rafael Mariano Grossi, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ve Türkiye Enerji Bakanı Fatih Dönmez ile çalışma toplantıları gerçekleştirdi.Sözcü, “Toplantılarda mevcut işbirliği çerçevesindeki konular ele alındı” bilgisini verdi.

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aleksey lihaçev, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), fatih dönmez