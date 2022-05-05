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https://tr.sputniknews.com/20220505/rosatom-genel-muduru-lihacev-macar-ve-turk-yetkililerle-mevcut-projeleri-gorustu-1056123339.html
Rosatom Genel Müdürü Lihaçev Macar ve Türk yetkililerle mevcut projeleri görüştü
Rosatom Genel Müdürü Lihaçev Macar ve Türk yetkililerle mevcut projeleri görüştü
İstanbul’u ziyaret eden Rus devlet nükleer enerji kurumu Rosatom Genel Müdürü Lihaçev, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Grossi, Macaristan... 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T20:44+0300
2022-05-05T20:44+0300
ekonomi
aleksey lihaçev
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)
fatih dönmez
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Rus devlet nükleer enerji kurumu Rosatom Genel Müdürü Lihaçev’in İstanbul’u ziyaret ederek Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Grossi, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ve Türkiye Enerji Bakanı Dönmez ile görüştüğü öğrenildi.Rosatom sözcüsü tarafından Sputnik'e yapılan açıklamaya göre Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, İstanbul’u ziyaret ederek Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) Genel Müdürü Rafael Mariano Grossi, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ve Türkiye Enerji Bakanı Fatih Dönmez ile çalışma toplantıları gerçekleştirdi.Sözcü, “Toplantılarda mevcut işbirliği çerçevesindeki konular ele alındı” bilgisini verdi.
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aleksey lihaçev, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), fatih dönmez

Rosatom Genel Müdürü Lihaçev Macar ve Türk yetkililerle mevcut projeleri görüştü

20:44 05.05.2022
© Sputnik / Artur Lebedev / Fotoğraf bankasına girAleksey Lihaçev
Aleksey Lihaçev - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
© Sputnik / Artur Lebedev
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İstanbul’u ziyaret eden Rus devlet nükleer enerji kurumu Rosatom Genel Müdürü Lihaçev, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Grossi, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ve Türkiye Enerji Bakanı Dönmez ile bir araya geldi.
Rus devlet nükleer enerji kurumu Rosatom Genel Müdürü Lihaçev’in İstanbul’u ziyaret ederek Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Grossi, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ve Türkiye Enerji Bakanı Dönmez ile görüştüğü öğrenildi.
Rosatom sözcüsü tarafından Sputnik'e yapılan açıklamaya göre Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, İstanbul’u ziyaret ederek Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) Genel Müdürü Rafael Mariano Grossi, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ve Türkiye Enerji Bakanı Fatih Dönmez ile çalışma toplantıları gerçekleştirdi.
Sözcü, “Toplantılarda mevcut işbirliği çerçevesindeki konular ele alındı” bilgisini verdi.
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