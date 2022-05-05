https://tr.sputniknews.com/20220505/rubledolar-paritesi-mart-2020den-beri-ilk-kez-66nin-altinda-1056110110.html
Ruble/dolar paritesi, Mart 2020'den beri ilk kez 66'nın altında
Ruble/dolar paritesi, Mart 2020'den beri ilk kez 66'nın altında
Rus rublesi, Moskova Borsası'nda yükselişini sürdürmeye devam ediyor. 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T14:04+0300
2022-05-05T14:04+0300
2022-05-05T14:04+0300
ekonomi
dolar
ruble
doğalgaz
döviz
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1 dolar 65.31 ruble seviyesine kadar inerken böylece ruble, Mart 2020'den bu yana ilk kez 66'nın altını gördü.7 Mart'ta ABD'nin Rus petrolü ve doğalgazı ithalatı yasaklamasıyla birlikte 1 dolar 150 rubleye kadar tırmanmıştı.Rusya Merkez Bankası'nın faizi artırması ve sonrasında alınan önlemlerle değer kazanan ruble, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğalgazı rubleyle satacaklarını açıklamasının ardından yükselişini hızlandırdı.
https://tr.sputniknews.com/20220504/rusya-savunma-bakanligi-ukraynali-milliyetciler-insani-koridorlari-bombaliyor-1056063244.html
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dolar, ruble, doğalgaz, döviz
Ruble/dolar paritesi, Mart 2020'den beri ilk kez 66'nın altında
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Rus rublesi, Moskova Borsası'nda yükselişini sürdürmeye devam ediyor.
1 dolar 65.31 ruble seviyesine kadar inerken böylece ruble, Mart 2020'den bu yana ilk kez 66'nın altını gördü.
7 Mart'ta ABD'nin Rus petrolü ve doğalgazı ithalatı yasaklamasıyla birlikte 1 dolar 150 rubleye kadar tırmanmıştı.
Rusya Merkez Bankası'nın faizi artırması ve sonrasında alınan önlemlerle değer kazanan ruble, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğalgazı rubleyle satacaklarını açıklamasının ardından yükselişini hızlandırdı.