https://tr.sputniknews.com/20220505/rubledolar-paritesi-mart-2020den-beri-ilk-kez-66nin-altinda-1056110110.html

Ruble/dolar paritesi, Mart 2020'den beri ilk kez 66'nın altında

Ruble/dolar paritesi, Mart 2020'den beri ilk kez 66'nın altında

Rus rublesi, Moskova Borsası'nda yükselişini sürdürmeye devam ediyor. 05.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-05T14:04+0300

2022-05-05T14:04+0300

2022-05-05T14:04+0300

ekonomi

dolar

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doğalgaz

döviz

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1 dolar 65.31 ruble seviyesine kadar inerken böylece ruble, Mart 2020'den bu yana ilk kez 66'nın altını gördü.7 Mart'ta ABD'nin Rus petrolü ve doğalgazı ithalatı yasaklamasıyla birlikte 1 dolar 150 rubleye kadar tırmanmıştı.Rusya Merkez Bankası'nın faizi artırması ve sonrasında alınan önlemlerle değer kazanan ruble, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğalgazı rubleyle satacaklarını açıklamasının ardından yükselişini hızlandırdı.

https://tr.sputniknews.com/20220504/rusya-savunma-bakanligi-ukraynali-milliyetciler-insani-koridorlari-bombaliyor-1056063244.html

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dolar, ruble, doğalgaz, döviz