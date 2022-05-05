https://tr.sputniknews.com/20220505/rus-gazi-olmadan-bulgaristanin-enerji-plani-basarisizliga-mahkum-1056119541.html
'Rus gazı olmadan Bulgaristan’ın enerji planı başarısızlığa mahkum'
'Rus gazı olmadan Bulgaristan’ın enerji planı başarısızlığa mahkum'
Rus uzman Grivaç, doğalgazı ana tedarikçisinden satın alma fırsatını kaybeden Bulgaristan’ın bölgesel terminal haline gelme planının başarısızlığa mahkum... 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T18:14+0300
2022-05-05T18:14+0300
2022-05-05T18:14+0300
doğalgaz
görüş
bulgaristan
rusya
enerji
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Bulgaristan’da, bugünden itibaren, Güneydoğu Avrupa’ya Gaz ve Elektrik Tedariki Bölgesel Merkez’i faaliyete başlıyor. Bulgaristan Başbakanı Kirill Petkov’un sözlerine göre, Rus gazına alternatif olarak esasen ABD ve Mısır’dan sıvılaştırılmış doğalgaz değerlendiriliyor. Bu plan gerçekçi mi?Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Başkan Yardımcısı Aleksey Grivaç, Sputnik’e açıklamasında, konuyla ilgili şu yorumda bulundu:Girvaç’ın görüşüne göre Bulgaristan, bölgesel tedarik merkez haline gelme fırsatını 2014’te kaybetti:
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Amur Gadjiev
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Amur Gadjiev
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doğalgaz, bulgaristan, rusya, enerji
'Rus gazı olmadan Bulgaristan’ın enerji planı başarısızlığa mahkum'
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Rus uzman Grivaç, doğalgazı ana tedarikçisinden satın alma fırsatını kaybeden Bulgaristan’ın bölgesel terminal haline gelme planının başarısızlığa mahkum olduğunu belirtti.
Bulgaristan’da, bugünden itibaren, Güneydoğu Avrupa’ya Gaz ve Elektrik Tedariki Bölgesel Merkez’i faaliyete başlıyor. Bulgaristan Başbakanı Kirill Petkov’un sözlerine göre, Rus gazına alternatif olarak esasen ABD ve Mısır’dan sıvılaştırılmış doğalgaz değerlendiriliyor. Bu plan gerçekçi mi?
Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Başkan Yardımcısı Aleksey Grivaç, Sputnik’e açıklamasında, konuyla ilgili şu yorumda bulundu:
“Bölgenin diğer ülkelerine enerji kaynaklarının tedariki için bir bölgesel merkezi oluşturma çabası, bürokratların, kendi elleriyle yarattıkları krize klasik tepkisi. Enerji merkezinin tanımı gereği ait olduğu piyasa yapılarının yaratılmasıyla bunun hiçbir ilgisi yok. Gerçek şu ki, Bulgaristan, doğrudan Rus doğalgazını satın almaktan vazgeçmeye zorlandı ve şimdi yakıtlarını, Rus doğalgazın diğer ithalatçılarından almak zorundalar, elbette çok daha yüksek fiyata. Bu koşullarda Bulgaristan’ın, bölgesel enerji terminaline dönüşme planı başarısızlığa mahkum.”
Girvaç’ın görüşüne göre Bulgaristan, bölgesel tedarik merkez haline gelme fırsatını 2014’te kaybetti:
“Halihazırda Bulgaristan, Rus gazını Türkiye üzerinden transit yoluyla alıyor. Bulgaristan yönetiminin sözlerine göre, Rus yakıtına alternatif olarak ABD ve Mısır’dan sıvılaştırılmış doğalgazı değerlendiriyorlar. Yine Türkiye veya Yunanistan üzerinden transit şeklinde olacak. Bu enerji kaynaklarının teslimi konusunu bir kenara bırakalım. Bulgaristan’ın, Türkiye gibi büyük bir pazar ve Avusturya gibi önemli gaz depolama kapasitesine sahip olmadığını söylemek yeterli. Yani Bulgaristan, bu denli iddialı bir fikri hayata geçirmek için gereken temel koşullardan yoksun. Bulgaristan, gerçek bölgesel doğalgaz dağıtım terminaline dönüşme şansını, süper kârlı Güney Akımı projesini kendi elleriyle uygulamayı reddettiği 2014’te kaybetti.”