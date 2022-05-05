'Rus gazı olmadan Bulgaristan’ın enerji planı başarısızlığa mahkum'

“Halihazırda Bulgaristan, Rus gazını Türkiye üzerinden transit yoluyla alıyor. Bulgaristan yönetiminin sözlerine göre, Rus yakıtına alternatif olarak ABD ve Mısır’dan sıvılaştırılmış doğalgazı değerlendiriyorlar. Yine Türkiye veya Yunanistan üzerinden transit şeklinde olacak. Bu enerji kaynaklarının teslimi konusunu bir kenara bırakalım. Bulgaristan’ın, Türkiye gibi büyük bir pazar ve Avusturya gibi önemli gaz depolama kapasitesine sahip olmadığını söylemek yeterli. Yani Bulgaristan, bu denli iddialı bir fikri hayata geçirmek için gereken temel koşullardan yoksun. Bulgaristan, gerçek bölgesel doğalgaz dağıtım terminaline dönüşme şansını, süper kârlı Güney Akımı projesini kendi elleriyle uygulamayı reddettiği 2014’te kaybetti.”