https://tr.sputniknews.com/20220505/ruslari-cehennem-canavari-gibi-gostermek-istiyorlar-malideki-sivilleri-kim-oldurdu-1056118797.html

‘Rusları cehennem canavarı gibi göstermek istiyorlar’: Mali’deki sivilleri kim öldürdü?

‘Rusları cehennem canavarı gibi göstermek istiyorlar’: Mali’deki sivilleri kim öldürdü?

Fransa, Mali'nin Gossi yerleşimi yakınlarında sivillerin gömüldüğü bir toplu mezarın bulunması üzerine Rusya ve Mali'yi suçladı. 05.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-05T17:53+0300

2022-05-05T17:53+0300

2022-05-05T17:53+0300

dünya

dmitriy polyanskiy

fransa

rusya

mali

bm

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Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği yanıt olarak durumun BM Güvenlik Konseyi’nde tartışılmasını talep etti, Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy ise durumun ‘Ukraynalı ve Batılı propagandacıların Buça'da sahte bayrak altında gerçekleştirdiği kötü şöhretli ve hantal operasyonunu’ andırdığını kaydetti.Daha önce Mali ordusunun, Fransızların kısa süre önce terk ettikleri üssün bulunduğu Gossi yakınlarında yerli sivillerin gömüldüğü bir toplu mezar bulduğu bildirilmişti. Mali basını, korkunç keşfi Fransız ordusu tarafından kaçırıldığından şüphelenilen bir grup kayıp yerli çoban hakkındaki haberlerle ilişkilendirdi.Rusya’nın Mali, Nijerya ve Burkina Faso eski büyükelçisi Yevgeniy Korendyasov, Radyo Sputnik’te katıldığı bir programda bu durumun Mali yönetiminin Fransa ile savunma alanında işbirliği anlaşmasını feshetmesinin nedenlerinden biri olabileceğini belirtti.Korendyasov, “Bunun soruşturulması gerekiyor. Her şeyi Malililere yüklemek, dürüstlük ve ahlakla bağdaşmıyor. Rus askerleri ise orada hiç yok. Şimdi Mali, Fransız askeri birliklerinin katılımını açıkça reddetti ve derhal ayrılmalarını talep etti. İki ülke ilişkilerinin uzun bir geçmişi var ve bu hikaye, Fransa'nın lehinde bir olay değil. Fransız birliklerinin varlığı şüphesiz Mali'de milliyetçi ve Fransız karşıtı duygular uyandırıyor” diye konuştu.Rusya'ya yönelik ‘histerik notalar’ içeren suçlamaların Paris'in Batı Afrika'daki geleneksel etkisini kaybetme korkusuna dayandığına dikkat çeken Korendyasov, şöyle devam etti:Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Arap Ülkeleri ve İslam Araştırmaları Merkezi’nin kıdemli araştırma görevlisi Dr. Boris Dolgov, Radyo Sputnik’te katıldığı programda Rusya’ya her türlü vahşeti atfetme girişimlerinin Batı'nın Rus düşmanlığını kışkırtmaya yönelik genel kampanyasının bir parçası olduğunu vurguladı.Dolgov, “Tüm bu Rus karşıtı kampanya, yalnızca Rusya'yı ‘cehennem canavarı’ olarak göstermeye değil, aynı zamanda Rus halkını da aynı şekilde göstermeye yönelik, yeri gelmişken önceki Rus karşıtı kampanyalarda böyle bir şey söz konusu değildi. Rus düşmanlığı kampanyasına doğrudan dahil edilemeyecek gibi görünen Mali’deki durum konusunda dahi bu yapılıyor” vurgusunu yaptı.

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dmitriy polyanskiy, fransa, rusya, mali, bm