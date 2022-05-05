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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220505/rusya-7-danimarkali-diplomati-istenmeyen-kisi-ilan-etti-1056106526.html
Rusya, 7 Danimarkalı diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
Rusya, 7 Danimarkalı diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'nın Moskova Büyükelçiliği'nde görevli 7 diplomatın sınır dışı edilmesine karar verildiğini duyurdu. 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T12:46+0300
2022-05-05T13:05+0300
ukrayna krizi
rusya
danimarka
istenmeyen kişi
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Danimarka'nın Rusya Büyükelçisi Karsten Sondergaard'ın bugün bakanlığa çağrılarak Kopenhag'ın 5 Nisan'da Rusya Büyükelçiliği ve Ticaret Temsilciliği'nin 15 çalışanını 'istenmeyen kişi' ilan etmesi nedeniyle kendisine protesto notası verildiğini belirten bakanlık, buna cevaben 7 Danimarkalı diplomatın sınır dışı edilmesine karar verdi.Söz konusu 7 diplomata Rusya'dan ayrılmaları için iki hafta mühlet verildiğini kaydeden Rus Dışişleri, Danimarka'nın Moskova Büyükelçiliği'nde görevli bir diplomatın vize başvurusunun reddedildiği bilgisini paylaştı.Büyükelçi Sondergaard'a verilen protesto notasının Danimarka hükümetinin Kiev'e sunduğu askeri yardımla da bağlantılı olduğunu ifade eden bakanlık, Kopenhag'ın aleni Rusya karşıtı politikasının ikili ilişkilere ciddi darbe vurduğunun altını çizdi.
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rusya, danimarka, istenmeyen kişi

Rusya, 7 Danimarkalı diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

12:46 05.05.2022 (güncellendi: 13:05 05.05.2022)
© AFP 2022 / KIRILL KUDRYAVTSEVRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
© AFP 2022 / KIRILL KUDRYAVTSEV
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'nın Moskova Büyükelçiliği'nde görevli 7 diplomatın sınır dışı edilmesine karar verildiğini duyurdu.
Danimarka'nın Rusya Büyükelçisi Karsten Sondergaard'ın bugün bakanlığa çağrılarak Kopenhag'ın 5 Nisan'da Rusya Büyükelçiliği ve Ticaret Temsilciliği'nin 15 çalışanını 'istenmeyen kişi' ilan etmesi nedeniyle kendisine protesto notası verildiğini belirten bakanlık, buna cevaben 7 Danimarkalı diplomatın sınır dışı edilmesine karar verdi.
Söz konusu 7 diplomata Rusya'dan ayrılmaları için iki hafta mühlet verildiğini kaydeden Rus Dışişleri, Danimarka'nın Moskova Büyükelçiliği'nde görevli bir diplomatın vize başvurusunun reddedildiği bilgisini paylaştı.
Büyükelçi Sondergaard'a verilen protesto notasının Danimarka hükümetinin Kiev'e sunduğu askeri yardımla da bağlantılı olduğunu ifade eden bakanlık, Kopenhag'ın aleni Rusya karşıtı politikasının ikili ilişkilere ciddi darbe vurduğunun altını çizdi.
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