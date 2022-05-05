https://tr.sputniknews.com/20220505/rusya-7-danimarkali-diplomati-istenmeyen-kisi-ilan-etti-1056106526.html

Rusya, 7 Danimarkalı diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Rusya, 7 Danimarkalı diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'nın Moskova Büyükelçiliği'nde görevli 7 diplomatın sınır dışı edilmesine karar verildiğini duyurdu. 05.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-05T12:46+0300

2022-05-05T12:46+0300

2022-05-05T13:05+0300

ukrayna krizi

rusya

danimarka

istenmeyen kişi

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Danimarka'nın Rusya Büyükelçisi Karsten Sondergaard'ın bugün bakanlığa çağrılarak Kopenhag'ın 5 Nisan'da Rusya Büyükelçiliği ve Ticaret Temsilciliği'nin 15 çalışanını 'istenmeyen kişi' ilan etmesi nedeniyle kendisine protesto notası verildiğini belirten bakanlık, buna cevaben 7 Danimarkalı diplomatın sınır dışı edilmesine karar verdi.Söz konusu 7 diplomata Rusya'dan ayrılmaları için iki hafta mühlet verildiğini kaydeden Rus Dışişleri, Danimarka'nın Moskova Büyükelçiliği'nde görevli bir diplomatın vize başvurusunun reddedildiği bilgisini paylaştı.Büyükelçi Sondergaard'a verilen protesto notasının Danimarka hükümetinin Kiev'e sunduğu askeri yardımla da bağlantılı olduğunu ifade eden bakanlık, Kopenhag'ın aleni Rusya karşıtı politikasının ikili ilişkilere ciddi darbe vurduğunun altını çizdi.

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