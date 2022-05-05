https://tr.sputniknews.com/20220505/rusya-rus-hava-uzay-kuvvetleri-ucaklari-ukraynaya-ait-45-askeri-unsuru-imha-etti-1056124537.html
Rusya: Rus Hava-Uzay Kuvvetleri uçakları Ukrayna’ya ait 45 askeri unsuru imha etti
Rusya: Rus Hava-Uzay Kuvvetleri uçakları Ukrayna’ya ait 45 askeri unsuru imha etti
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nde görev alan uçakların Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) silah deposu dahil olmak üzere... 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T21:38+0300
2022-05-05T21:38+0300
2022-05-05T22:15+0300
ukrayna krizi
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igor konaşenkov
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bu akşam yaptığı basın açıklamasında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona dair yeni bilgiler aktardı.Konaşenkov, “Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin taktik uçakları ve saldırı jetleri ile Ukrayna’ya ait 45 askeri unsur imha edildi. Bunların arasında iki komuta karakolu, insan gücü ve askeri teçhizatın yoğunlaştığı 41 bölge, ayrıca LHC’nin Voevodovka yerleşim bölgesinde füze ve topçu silahları deposu bulunuyor” diye konuştu.‘Rus topçu birlikleri Ukrayna ordusuna ait 6 komuta karakolu ve 2 mühimmat deposunu vurdu’“Topçu birlikleri tarafından 6 komuta karakolu, 2 mühimmat deposu, insan gücü ve askeri teçhizatın yoğunlaştığı 152 bölge, ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin atış mevzilerindeki 38 birimi vuruldu” diyen Konaşenkov, “190’a yakın personel, 43 adet silah ve askeri araç imha edildi” bilgisini verdi.Konaşenkov ayrıca füze birlikleri tarafından Zarojnoye yerleşim bölgesindeki atış mevzilerinde topçu bataryasının, Nikolayev bölgesinde Uragan çok namlulu roketatar sistem bataryasının ve insan gücü ve askeri teçhizatın yoğunlaştığı 4 bölgenin vurulduğunu kaydetti.‘Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 24. Mekanize Tugayının komuta merkezi imha edildi’Tümgeneral Konaşenkov, “Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, yüksek hassasiyetli hava tabanlı füzelerle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 24. Mekanize Tugayının Loskutovka yerleşim bölgesindeki komuta merkezi, Seversk bölgesinde aşırı milliyetçilere ait 2 mühimmat deposu, ayrıca insan gücü ve askeri teçhizatın yoğunlaştığı 28 bölge vuruldu” ifadelerini kullandı.Rus komutan, Rus hava savunma sistemlerinin gün içinde farklı bölgelerde biri Bayraktar TB-2 olmak üzere Ukrayna’ya ait 3 insansız hava aracını düşürdüklerini vurguladı.‘Rus ordusu Ukrayna’ya ait 5 bin 500’den fazla zırhlı araç ve otomobili imha etti’Konaşenkov, “Özel askeri operasyonun başından bu yana toplam 149 uçak, 112 helikopter, 729 insansız hava aracı, 285 uçaksavar füze sistemi, 288 uçaksavar füze sistemi, 2 bin 846 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 327 çok namlulu roketatar sistemi, bin 323 sahra ve havan topu ile 2 bin 662 adet özel askeri araç imha edildi” ifadelerini kullandı.
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Rusya: Rus Hava-Uzay Kuvvetleri uçakları Ukrayna’ya ait 45 askeri unsuru imha etti
21:38 05.05.2022 (güncellendi: 22:15 05.05.2022) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nde görev alan uçakların Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) silah deposu dahil olmak üzere Ukrayna’ya ait 45 askeri unsuru imha ettiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bu akşam yaptığı basın açıklamasında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona dair yeni bilgiler aktardı.
Konaşenkov, “Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin taktik uçakları ve saldırı jetleri ile Ukrayna’ya ait 45 askeri unsur imha edildi. Bunların arasında iki komuta karakolu, insan gücü ve askeri teçhizatın yoğunlaştığı 41 bölge, ayrıca LHC’nin Voevodovka yerleşim bölgesinde füze ve topçu silahları deposu bulunuyor” diye konuştu.
‘Rus topçu birlikleri Ukrayna ordusuna ait 6 komuta karakolu ve 2 mühimmat deposunu vurdu’
“Topçu birlikleri tarafından 6 komuta karakolu, 2 mühimmat deposu, insan gücü ve askeri teçhizatın yoğunlaştığı 152 bölge, ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin atış mevzilerindeki 38 birimi vuruldu” diyen Konaşenkov, “190’a yakın personel, 43 adet silah ve askeri araç imha edildi” bilgisini verdi.
Konaşenkov ayrıca füze birlikleri tarafından Zarojnoye yerleşim bölgesindeki atış mevzilerinde topçu bataryasının, Nikolayev bölgesinde Uragan çok namlulu roketatar sistem bataryasının ve insan gücü ve askeri teçhizatın yoğunlaştığı 4 bölgenin vurulduğunu kaydetti.
‘Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 24. Mekanize Tugayının komuta merkezi imha edildi’
Tümgeneral Konaşenkov, “Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, yüksek hassasiyetli hava tabanlı füzelerle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 24. Mekanize Tugayının Loskutovka yerleşim bölgesindeki komuta merkezi, Seversk bölgesinde aşırı milliyetçilere ait 2 mühimmat deposu, ayrıca insan gücü ve askeri teçhizatın yoğunlaştığı 28 bölge vuruldu” ifadelerini kullandı.
Rus komutan, Rus hava savunma sistemlerinin gün içinde farklı bölgelerde biri Bayraktar TB-2 olmak üzere Ukrayna’ya ait 3 insansız hava aracını düşürdüklerini vurguladı.
‘Rus ordusu Ukrayna’ya ait 5 bin 500’den fazla zırhlı araç ve otomobili imha etti’
Konaşenkov, “Özel askeri operasyonun başından bu yana toplam 149 uçak, 112 helikopter, 729 insansız hava aracı, 285 uçaksavar füze sistemi, 288 uçaksavar füze sistemi, 2 bin 846 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 327 çok namlulu roketatar sistemi, bin 323 sahra ve havan topu ile 2 bin 662 adet özel askeri araç imha edildi” ifadelerini kullandı.