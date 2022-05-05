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Şanlıurfa'da sağanak sonrası oluşan hortum görüntülendi
Şanlıurfa'da sağanak sonrası oluşan hortum görüntülendi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, sağanak sonrası oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 05.05.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
hortum
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siverek
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Siverek’te öğle saatlerinde başlayan sağanak sonrası kırsalda hortum oluştu. Tedirginlik yaratan hortum, bölgede yaşayanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
türkiye
şanlıurfa
siverek
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hortum, şanlıurfa, siverek

Şanlıurfa'da sağanak sonrası oluşan hortum görüntülendi

17:53 05.05.2022 (güncellendi: 18:17 05.05.2022)
© DHAŞanlıurfa'da hortum
Şanlıurfa'da hortum - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
© DHA
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, sağanak sonrası oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Siverek’te öğle saatlerinde başlayan sağanak sonrası kırsalda hortum oluştu.
Tedirginlik yaratan hortum, bölgede yaşayanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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