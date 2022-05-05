https://tr.sputniknews.com/20220505/sanliurfada-saganak-sonrasi-olusan-hortum-goruntulendi-1056118740.html
Şanlıurfa'da sağanak sonrası oluşan hortum görüntülendi
Şanlıurfa'da sağanak sonrası oluşan hortum görüntülendi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, sağanak sonrası oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T17:53+0300
2022-05-05T17:53+0300
2022-05-05T18:17+0300
türkiye
hortum
şanlıurfa
siverek
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Siverek’te öğle saatlerinde başlayan sağanak sonrası kırsalda hortum oluştu. Tedirginlik yaratan hortum, bölgede yaşayanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
türkiye
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hortum, şanlıurfa, siverek
Şanlıurfa'da sağanak sonrası oluşan hortum görüntülendi
17:53 05.05.2022 (güncellendi: 18:17 05.05.2022) Abone ol
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, sağanak sonrası oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Siverek’te öğle saatlerinde başlayan sağanak sonrası kırsalda hortum oluştu.
Tedirginlik yaratan hortum, bölgede yaşayanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.