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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220505/shell-ceosu-avrupa-ulkeleri-enerjide-gecisi-gerceklestirmeden-rus-gazinin-yerini-dolduramaz-1056121474.html
Shell'in CEO'su: Avrupa ülkeleri, enerjide geçişi gerçekleştirmeden Rus gazının yerini dolduramaz
Shell'in CEO'su: Avrupa ülkeleri, enerjide geçişi gerçekleştirmeden Rus gazının yerini dolduramaz
Enerji şirketi Shell'in CEO'su Ben van Beurden, Avrupa ülkelerinin enerji geçişini gerçekleştirmeden Rus gazının yerini dolduramayacağını söyledi. 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T19:05+0300
2022-05-05T19:20+0300
shell
ukrayna krizi
doğalgaz
rus
rusya
ukrayna krizi
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Shell'in CEO'su Beurden, Avrupa ülkelerinin enerjide geçişi gerçekleştirmeden Rus gazının yerini dolduramayacağını ifade etti.Avrupa pazarına daha fazla sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG), şist gazı tedarik edilmesi, Kuzey Afrika'dan, İskandinavya'dan, Norveç'ten boru hattıyla yapılan tedariklerin artırılması gibi önlemlerin makul olduğunu belirten Beurden, sadece bunları uygulayarak Rus gazının yerini doldurmanın mümkün olmadığına dikkat çekti.Beurden, "Orta vadede enerjide geçiş yapılması kaçınılmaz. Zira şu anda tükettiğimiz tüm Rus gazını tamamen ikame etmek için daha fazla gaz ve LNG almamız imkansız. Bu gerçekleştirilemez" ifadelerini kullandı.
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shell, doğalgaz, rus, rusya, ukrayna krizi

Shell'in CEO'su: Avrupa ülkeleri, enerjide geçişi gerçekleştirmeden Rus gazının yerini dolduramaz

19:05 05.05.2022 (güncellendi: 19:20 05.05.2022)
© REUTERS / Neil HallShell - logo
Shell - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
© REUTERS / Neil Hall
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Enerji şirketi Shell'in CEO'su Ben van Beurden, Avrupa ülkelerinin enerji geçişini gerçekleştirmeden Rus gazının yerini dolduramayacağını söyledi.
Shell'in CEO'su Beurden, Avrupa ülkelerinin enerjide geçişi gerçekleştirmeden Rus gazının yerini dolduramayacağını ifade etti.

Avrupa pazarına daha fazla sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG), şist gazı tedarik edilmesi, Kuzey Afrika'dan, İskandinavya'dan, Norveç'ten boru hattıyla yapılan tedariklerin artırılması gibi önlemlerin makul olduğunu belirten Beurden, sadece bunları uygulayarak Rus gazının yerini doldurmanın mümkün olmadığına dikkat çekti.

Beurden, "Orta vadede enerjide geçiş yapılması kaçınılmaz. Zira şu anda tükettiğimiz tüm Rus gazını tamamen ikame etmek için daha fazla gaz ve LNG almamız imkansız. Bu gerçekleştirilemez" ifadelerini kullandı.
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