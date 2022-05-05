Shell'in CEO'su: Avrupa ülkeleri, enerjide geçişi gerçekleştirmeden Rus gazının yerini dolduramaz

Shell'in CEO'su Beurden, Avrupa ülkelerinin enerjide geçişi gerçekleştirmeden Rus gazının yerini dolduramayacağını ifade etti.



Avrupa pazarına daha fazla sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG), şist gazı tedarik edilmesi, Kuzey Afrika'dan, İskandinavya'dan, Norveç'ten boru hattıyla yapılan tedariklerin artırılması gibi önlemlerin makul olduğunu belirten Beurden, sadece bunları uygulayarak Rus gazının yerini doldurmanın mümkün olmadığına dikkat çekti.



Beurden, "Orta vadede enerjide geçiş yapılması kaçınılmaz. Zira şu anda tükettiğimiz tüm Rus gazını tamamen ikame etmek için daha fazla gaz ve LNG almamız imkansız. Bu gerçekleştirilemez" ifadelerini kullandı.