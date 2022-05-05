https://tr.sputniknews.com/20220505/shell-ceosu-avrupa-ulkeleri-enerjide-gecisi-gerceklestirmeden-rus-gazinin-yerini-dolduramaz-1056121474.html
Shell'in CEO'su: Avrupa ülkeleri, enerjide geçişi gerçekleştirmeden Rus gazının yerini dolduramaz
Shell'in CEO'su: Avrupa ülkeleri, enerjide geçişi gerçekleştirmeden Rus gazının yerini dolduramaz
Enerji şirketi Shell'in CEO'su Ben van Beurden, Avrupa ülkelerinin enerji geçişini gerçekleştirmeden Rus gazının yerini dolduramayacağını söyledi. 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T19:05+0300
2022-05-05T19:05+0300
2022-05-05T19:20+0300
shell
ukrayna krizi
doğalgaz
rus
rusya
ukrayna krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1052204279_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_5238e5fff72947b8fb875330cd7cbd53.jpg
Shell'in CEO'su Beurden, Avrupa ülkelerinin enerjide geçişi gerçekleştirmeden Rus gazının yerini dolduramayacağını ifade etti.Avrupa pazarına daha fazla sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG), şist gazı tedarik edilmesi, Kuzey Afrika'dan, İskandinavya'dan, Norveç'ten boru hattıyla yapılan tedariklerin artırılması gibi önlemlerin makul olduğunu belirten Beurden, sadece bunları uygulayarak Rus gazının yerini doldurmanın mümkün olmadığına dikkat çekti.Beurden, "Orta vadede enerjide geçiş yapılması kaçınılmaz. Zira şu anda tükettiğimiz tüm Rus gazını tamamen ikame etmek için daha fazla gaz ve LNG almamız imkansız. Bu gerçekleştirilemez" ifadelerini kullandı.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1052204279_126:0:1079:715_1920x0_80_0_0_28045b9124a2155e1616b63d0daf08d4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
shell, doğalgaz, rus, rusya, ukrayna krizi
Shell'in CEO'su: Avrupa ülkeleri, enerjide geçişi gerçekleştirmeden Rus gazının yerini dolduramaz
19:05 05.05.2022 (güncellendi: 19:20 05.05.2022) Abone ol
Enerji şirketi Shell'in CEO'su Ben van Beurden, Avrupa ülkelerinin enerji geçişini gerçekleştirmeden Rus gazının yerini dolduramayacağını söyledi.
Shell'in CEO'su Beurden, Avrupa ülkelerinin enerjide geçişi gerçekleştirmeden Rus gazının yerini dolduramayacağını ifade etti.
Avrupa pazarına daha fazla sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG), şist gazı tedarik edilmesi, Kuzey Afrika'dan, İskandinavya'dan, Norveç'ten boru hattıyla yapılan tedariklerin artırılması gibi önlemlerin makul olduğunu belirten Beurden, sadece bunları uygulayarak Rus gazının yerini doldurmanın mümkün olmadığına dikkat çekti.
Beurden, "Orta vadede enerjide geçiş yapılması kaçınılmaz. Zira şu anda tükettiğimiz tüm Rus gazını tamamen ikame etmek için daha fazla gaz ve LNG almamız imkansız. Bu gerçekleştirilemez" ifadelerini kullandı.