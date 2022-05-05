https://tr.sputniknews.com/20220505/sigaraya-zam-geldi-1056098928.html
Sigaraya zam geldi
Sigaraya zam geldi
Ocak ve Mart aylarında yapılan toplam 6 TL'lik artışın ardından sigara fiyatlarına yeni zam geldi. 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T08:50+0300
2022-05-05T08:50+0300
2022-05-05T08:50+0300
türkiye
sigara
zam
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Bu sabahtan itibaren Philip Morris grubu sigara fiyatlarında 2 TL'lik zam yapıldı. Son zammın ardından en ucuz sigara 25.50 TL; en pahalı sigara ise 40 TL oldu. Bayram öncesi de alkol ürünlerine yüzde 40'a varan zamlar gelmişti.Yeni fiyatlar şu şekilde:
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sigara, zam
Sigaraya zam geldi
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Ocak ve Mart aylarında yapılan toplam 6 TL'lik artışın ardından sigara fiyatlarına yeni zam geldi.
Bu sabahtan itibaren Philip Morris grubu sigara fiyatlarında 2 TL'lik zam yapıldı.
Son zammın ardından en ucuz sigara 25.50 TL; en pahalı sigara ise 40 TL oldu. Bayram öncesi de alkol ürünlerine yüzde 40'a varan zamlar gelmişti.
Yeni fiyatlar şu şekilde: