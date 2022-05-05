https://tr.sputniknews.com/20220505/sigaraya-zam-geldi-1056098928.html

Sigaraya zam geldi

Sigaraya zam geldi

Ocak ve Mart aylarında yapılan toplam 6 TL'lik artışın ardından sigara fiyatlarına yeni zam geldi. 05.05.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

sigara

zam

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Bu sabahtan itibaren Philip Morris grubu sigara fiyatlarında 2 TL'lik zam yapıldı. Son zammın ardından en ucuz sigara 25.50 TL; en pahalı sigara ise 40 TL oldu. Bayram öncesi de alkol ürünlerine yüzde 40'a varan zamlar gelmişti.Yeni fiyatlar şu şekilde:

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sigara, zam