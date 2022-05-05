https://tr.sputniknews.com/20220505/sinan-ogandan-umit-ozdaga-destek-ben-de-icisleri-bakanligina-geliyorum-1056124355.html

Sinan Oğan'dan Ümit Özdağ'a destek: Ben de İçişleri Bakanlığı'na geliyorum

Sinan Oğan'dan Ümit Özdağ'a destek: Ben de İçişleri Bakanlığı'na geliyorum

Eski MHP Milletvekili Oğan, İçişleri Bakanı Soylu'nun sözlerine yanıt verdi. Ümit Özdağ'a destek için yarın İçişleri Bakanlığı önünde olacağını açıklayan Oğan... 05.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-05T21:29+0300

2022-05-05T21:29+0300

2022-05-05T21:49+0300

politika

sinan oğan

zafer partisi

ümit özdağ

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Eski MHP'li Sinan Oğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine yönelik 'Soros çocuğu' sözlerine yanıt verdi.Twitter hesabından açıklama yapan Oğan, "Ey Süleyman Soylu bak biz Soros’un dünya genelindeki operasyonlarını deşifre eden kitap yazıp, tehditler aldığımızda, hatta bu sebeple işimizden ayrılmak zorunda kaldığımızda sen başka mecralarda kendine ikbal arayordun. Dikkat et o sarfettiğim cümleler başka adrese gidebilir…" dedi.Oğan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenerek "İçişleri Bakanının ağzını topla! Süleyman Soylu’ya anlatır gibi tekrar söyleyeyim. Senin de okuduğun gibi TOPLAM 10 milyon sığınmacı var, 6 milyonu Suriyeli. Onun bunun çocuğu kim biliyor musunuz? Sümüklü FETO’ya methiye düzenler. Şükür biz onlardan olmadık hiç!" dedi.Öte yandan Oğan, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a destek vererek yarın İçişleri Bakanlığı önünde olacağını açıkladı. Oğan, "İçişleri Bakanı @suleymansoyluve bakan yardımcısı @ismailcatakli aynı programda bize de ağır hakaret lafları etti. Ümit Özdağ @umitozdag yarın saat 11.00 ’da bakanlık önünde olacağını açıkladı. Aynı saatte ben de orada olacağım. Soylu ve Çataklı gelsinler yüzümüze söylesinler!" diye kaydetti.Ümit Özdağ'a destek için yarın İçişleri Bakanlığı önünde olacağını açıklayan Oğan, söz konusu açıklamasından kısa bir süre sonra, "Ümit Bey, ben yarın tek başıma gideceğim, senin gelmen olayı (tek başına olmaktan çıkarır) dedi. Ben de bu kararına saygı duydum’ dedi.

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sinan oğan, zafer partisi, ümit özdağ