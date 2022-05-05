Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220505/sinan-ogandan-umit-ozdaga-destek-ben-de-icisleri-bakanligina-geliyorum-1056124355.html
Sinan Oğan'dan Ümit Özdağ'a destek: Ben de İçişleri Bakanlığı'na geliyorum
Sinan Oğan'dan Ümit Özdağ'a destek: Ben de İçişleri Bakanlığı'na geliyorum
Eski MHP Milletvekili Oğan, İçişleri Bakanı Soylu'nun sözlerine yanıt verdi. Ümit Özdağ'a destek için yarın İçişleri Bakanlığı önünde olacağını açıklayan Oğan... 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T21:29+0300
2022-05-05T21:49+0300
politika
sinan oğan
zafer partisi
ümit özdağ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101878/36/1018783689_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_3dc3dcb188342e92dc2f973d4ed24759.jpg
Eski MHP'li Sinan Oğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine yönelik 'Soros çocuğu' sözlerine yanıt verdi.Twitter hesabından açıklama yapan Oğan, "Ey Süleyman Soylu bak biz Soros’un dünya genelindeki operasyonlarını deşifre eden kitap yazıp, tehditler aldığımızda, hatta bu sebeple işimizden ayrılmak zorunda kaldığımızda sen başka mecralarda kendine ikbal arayordun. Dikkat et o sarfettiğim cümleler başka adrese gidebilir…" dedi.Oğan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenerek "İçişleri Bakanının ağzını topla! Süleyman Soylu’ya anlatır gibi tekrar söyleyeyim. Senin de okuduğun gibi TOPLAM 10 milyon sığınmacı var, 6 milyonu Suriyeli. Onun bunun çocuğu kim biliyor musunuz? Sümüklü FETO’ya methiye düzenler. Şükür biz onlardan olmadık hiç!" dedi.Öte yandan Oğan, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a destek vererek yarın İçişleri Bakanlığı önünde olacağını açıkladı. Oğan, "İçişleri Bakanı @suleymansoyluve bakan yardımcısı @ismailcatakli aynı programda bize de ağır hakaret lafları etti. Ümit Özdağ @umitozdag yarın saat 11.00 ’da bakanlık önünde olacağını açıkladı. Aynı saatte ben de orada olacağım. Soylu ve Çataklı gelsinler yüzümüze söylesinler!" diye kaydetti.Ümit Özdağ'a destek için yarın İçişleri Bakanlığı önünde olacağını açıklayan Oğan, söz konusu açıklamasından kısa bir süre sonra, "Ümit Bey, ben yarın tek başıma gideceğim, senin gelmen olayı (tek başına olmaktan çıkarır) dedi. Ben de bu kararına saygı duydum’ dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101878/36/1018783689_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_1d823a5d53c0bd795be776281b227086.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sinan oğan, zafer partisi, ümit özdağ

Sinan Oğan'dan Ümit Özdağ'a destek: Ben de İçişleri Bakanlığı'na geliyorum

21:29 05.05.2022 (güncellendi: 21:49 05.05.2022)
© Fotoğraf : www.sinanogan.com/trSinan Oğan
Sinan Oğan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
© Fotoğraf : www.sinanogan.com/tr
Abone olTelegram
Eski MHP Milletvekili Oğan, İçişleri Bakanı Soylu'nun sözlerine yanıt verdi. Ümit Özdağ'a destek için yarın İçişleri Bakanlığı önünde olacağını açıklayan Oğan, söz konusu açıklamasından kısa bir süre sonra, "Ümit Bey, ben yarın tek başıma gideceğim, senin gelmen olayı (tek başına olmaktan çıkarır) dedi. Ben de bu kararına saygı duydum’ dedi.
Eski MHP'li Sinan Oğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine yönelik 'Soros çocuğu' sözlerine yanıt verdi.
Twitter hesabından açıklama yapan Oğan, "Ey Süleyman Soylu bak biz Soros’un dünya genelindeki operasyonlarını deşifre eden kitap yazıp, tehditler aldığımızda, hatta bu sebeple işimizden ayrılmak zorunda kaldığımızda sen başka mecralarda kendine ikbal arayordun. Dikkat et o sarfettiğim cümleler başka adrese gidebilir…" dedi.
Oğan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenerek "İçişleri Bakanının ağzını topla! Süleyman Soylu’ya anlatır gibi tekrar söyleyeyim. Senin de okuduğun gibi TOPLAM 10 milyon sığınmacı var, 6 milyonu Suriyeli. Onun bunun çocuğu kim biliyor musunuz? Sümüklü FETO’ya methiye düzenler. Şükür biz onlardan olmadık hiç!" dedi.
Öte yandan Oğan, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a destek vererek yarın İçişleri Bakanlığı önünde olacağını açıkladı. Oğan, "İçişleri Bakanı @suleymansoylu
ve bakan yardımcısı @ismailcatakli aynı programda bize de ağır hakaret lafları etti. Ümit Özdağ @umitozdag yarın saat 11.00 ’da bakanlık önünde olacağını açıkladı. Aynı saatte ben de orada olacağım. Soylu ve Çataklı gelsinler yüzümüze söylesinler!" diye kaydetti.
Ümit Özdağ'a destek için yarın İçişleri Bakanlığı önünde olacağını açıklayan Oğan, söz konusu açıklamasından kısa bir süre sonra, "Ümit Bey, ben yarın tek başıma gideceğim, senin gelmen olayı (tek başına olmaktan çıkarır) dedi. Ben de bu kararına saygı duydum’ dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала