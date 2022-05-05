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Sivas'ta mantar toplarken yıldırım düşen kişi hayatını kaybetti
Sivas'ta mantar toplarken yıldırım düşen kişi hayatını kaybetti
Sivas’ın Divriği ilçesinde, mantar toplamak için araziye çıkan Alaattin Öztürk yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. 05.05.2022, Sputnik Türkiye
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yıldırım
mantar
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Purunsur Mahallesi Göldağ mevkisinde Alaattin Öztürk, mantar toplamak için kardeşi Muharrem Öztürk ile araziye gitti. Arazide kardeşinden ayrılan Alaattin Öztürk, uzun süre geri dönmedi. Ağabeyini arayan Muharrem Öztürk, bir süre sonra Alaattin Öztürk'ü hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Öztürk’ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan ilk incelemede Öztürk’ün yıldırım isabet etmesi sonucu öldüğü tespit edildi.
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yıldırım, mantar, sivas

Sivas'ta mantar toplarken yıldırım düşen kişi hayatını kaybetti

00:34 05.05.2022 (güncellendi: 00:35 05.05.2022)
© İHAİstanbul'da birçok noktaya yıldırım düştü
İstanbul'da birçok noktaya yıldırım düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
© İHA
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Sivas’ın Divriği ilçesinde, mantar toplamak için araziye çıkan Alaattin Öztürk yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.
Purunsur Mahallesi Göldağ mevkisinde Alaattin Öztürk, mantar toplamak için kardeşi Muharrem Öztürk ile araziye gitti. Arazide kardeşinden ayrılan Alaattin Öztürk, uzun süre geri dönmedi.
Ağabeyini arayan Muharrem Öztürk, bir süre sonra Alaattin Öztürk'ü hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Öztürk’ün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yapılan ilk incelemede Öztürk’ün yıldırım isabet etmesi sonucu öldüğü tespit edildi.
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