https://tr.sputniknews.com/20220505/sivasta-mantar-toplarken-yildirim-dusen-kisi-hayatini-kaybetti-1056094443.html
Sivas'ta mantar toplarken yıldırım düşen kişi hayatını kaybetti
Sivas'ta mantar toplarken yıldırım düşen kişi hayatını kaybetti
Sivas’ın Divriği ilçesinde, mantar toplamak için araziye çıkan Alaattin Öztürk yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T00:34+0300
2022-05-05T00:34+0300
2022-05-05T00:35+0300
yıldırım
mantar
sivas
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/12/1049028886_144:0:1458:739_1920x0_80_0_0_c055db83752be9b084b8c7f92336768f.jpg
Purunsur Mahallesi Göldağ mevkisinde Alaattin Öztürk, mantar toplamak için kardeşi Muharrem Öztürk ile araziye gitti. Arazide kardeşinden ayrılan Alaattin Öztürk, uzun süre geri dönmedi. Ağabeyini arayan Muharrem Öztürk, bir süre sonra Alaattin Öztürk'ü hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Öztürk’ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan ilk incelemede Öztürk’ün yıldırım isabet etmesi sonucu öldüğü tespit edildi.
sivas
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/12/1049028886_308:0:1293:739_1920x0_80_0_0_c97f46a9735b0919e1d5adb2864fef02.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yıldırım, mantar, sivas
Sivas'ta mantar toplarken yıldırım düşen kişi hayatını kaybetti
00:34 05.05.2022 (güncellendi: 00:35 05.05.2022) Abone ol
Sivas’ın Divriği ilçesinde, mantar toplamak için araziye çıkan Alaattin Öztürk yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.
Purunsur Mahallesi Göldağ mevkisinde Alaattin Öztürk, mantar toplamak için kardeşi Muharrem Öztürk ile araziye gitti. Arazide kardeşinden ayrılan Alaattin Öztürk, uzun süre geri dönmedi.
Ağabeyini arayan Muharrem Öztürk, bir süre sonra Alaattin Öztürk'ü hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Öztürk’ün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yapılan ilk incelemede Öztürk’ün yıldırım isabet etmesi sonucu öldüğü tespit edildi.