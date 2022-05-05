https://tr.sputniknews.com/20220505/sivasta-mantar-toplarken-yildirim-dusen-kisi-hayatini-kaybetti-1056094443.html

Sivas'ta mantar toplarken yıldırım düşen kişi hayatını kaybetti

Sivas'ta mantar toplarken yıldırım düşen kişi hayatını kaybetti

Sivas’ın Divriği ilçesinde, mantar toplamak için araziye çıkan Alaattin Öztürk yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. 05.05.2022, Sputnik Türkiye

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yıldırım

mantar

sivas

türkiye

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Purunsur Mahallesi Göldağ mevkisinde Alaattin Öztürk, mantar toplamak için kardeşi Muharrem Öztürk ile araziye gitti. Arazide kardeşinden ayrılan Alaattin Öztürk, uzun süre geri dönmedi. Ağabeyini arayan Muharrem Öztürk, bir süre sonra Alaattin Öztürk'ü hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Öztürk’ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan ilk incelemede Öztürk’ün yıldırım isabet etmesi sonucu öldüğü tespit edildi.

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yıldırım, mantar, sivas