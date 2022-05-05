https://tr.sputniknews.com/20220505/sri-lankada-hukumet-karsiti-protestolarda-12-kisi-gozaltina-alindi-1056097145.html

Sri Lanka'da hükümet karşıtı protestolarda 12 kişi gözaltına alındı

Sri Lanka'da hükümet karşıtı protestolarda 12 kişi gözaltına alındı

Sri Lanka'da, Parlamento binası yakınlarındaki hükümet karşıtı protestolarda 12 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 05.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-05T06:00+0300

2022-05-05T06:00+0300

2022-05-05T06:00+0300

dünya

sri lanka

protesto

gözaltı

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India Today'in haberine göre, hükümetin istifasını talep eden protestocular, meclis binasına yaklaşırken polis tarafından engellendi.Polis, 12 kişiyi Parlamento binası yakınlarında gözaltına alarak karakola götürdü.Ana muhalefet lideri Sajith Premadasa, protestocuların Parlamento Başkanı'na mektup vermek için binaya geldiğini söyledi.Polis yetkilileri, protestocuların milletvekillerine bağırdıklarını ve bunun milletvekilliği dokunulmazlığının ihlali olduğunu savundu.Öte yandan, Eğitim Bakanı Dinesh Gunawardena, Başbakan Mahinda Rajapaksa'nın istifasının talep edildiği protestolara yönelik, Rajapaksa'nın istifa etmeyeceğini ve yakında Parlamentoya hitap edeceğini söyledi.Kolombo Sulh Mahkemesi, Rajapaksa'nın ofisinin önündeki protestocu kamplarının kaldırılması için emir verdi.Protestocular 27 Nisan'da Başbakan Rajapaksa'nın ofisinin önünde kamp kurmuştu.Ana muhalefetteki Birleşik Halk Gücü partisi, hükümet için güven oylamasına gidilmesi isteğiyle 3 Mayıs'ta meclise gensoru önergesi vermişti.Hükümet karşıtı gösterilerÜlkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından 31 Mart'ta Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı."Diktatör Gota" sloganları atarak Rajapaksa'yı istifaya davet eden göstericilere polis, biber gazıyla müdahale etmişti.Göstericiler ile polis arasında çıkan arbedede 24 polis memuru ve çok sayıda sivil yaralanmış, 54 kişi gözaltına alınmıştı.Hükümet karşıtı protestoların önüne geçmek için önce başkent Kolombo'da, daha sonra Batı eyaletinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.Gösterileri "terör eylemi" olarak nitelendiren ve yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutan Devlet Başkanı Rajapaksa, 1 Nisan'da olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.OHAL tedbirleri, 5 Nisan'da kaldırılmış ancak ülke genelinde gösteriler devam etmişti.Güney Asya'daki 21 milyon nüfuslu ada ülkesi Sri Lanka'nın, 1948'den bu yana en ağır ekonomik krizle mücadele ettiği belirtiliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220429/sri-lanka-devlet-baskani-basbakanlik-koltugundaki-kardesini-gorevden-almaya-razi-oldu-1055950690.html

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