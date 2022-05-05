https://tr.sputniknews.com/20220505/thodex-davasinda-savunma-yapan-fatih-ozerin-abisi-asil-magdur-thodex-ve-ozer-ailesidir-1056110410.html

Thodex davasında savunma yapan Fatih Özer'in abisi: Asıl mağdur Thodex ve Özer ailesidir

Thodex davasında savunma yapan Fatih Özer'in abisi: Asıl mağdur Thodex ve Özer ailesidir

‘Thodex’ davasında firari Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada savunma yapan Faruk Fatih Özer’in abisi... 05.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-05T14:11+0300

2022-05-05T14:11+0300

2022-05-05T14:15+0300

faruk fatih özer

thodex

türkiye

dava

kripto para

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Thodex isimli kripto para borsası üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle sistemin kurucusu firari Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 sanığın 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına başlandı. Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nce konferans salonunda görülen duruşmaya, firari Faruk Fatih Özer’in abisi sanık Güven Özer ve kardeşi Serap Özer’in de aralarında bulunduğu 6 tutuklu sanık cezaevinden getirilirken taraf avukatları salonda hazır bulundu.Mahkeme başkanı, zararları giderilen bazı müştekilerin şikayetten vazgeçtiklerini tutanağa geçirdi.‘Güvendiğimden dolayı hesabımı kardeşime vermiştim’Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Faruk Fatih Özer’in abisi Güven Özer, “Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben ve buradaki arkadaşlarım vatanına ve milletine karşı art niyetli davranışlarda bulunmamıştır. Kardeşim Faruk Fatih Özer, ‘hesabını kullanabilir miyim?’ dedi ve aile içindeki güven ilişkisinden dolayı hesabımı verdim. Yönetici konumunda olduğum söyleniyor. Bana yöneticilik yetkisi verilmemiştir” dedi.‘Dosyada mağdur olarak bulunan kişiler gerçek mağdurlar değildir’Kardeşinin yurt dışına çıktığını haberlerden öğrendiğini söyleyen sanık, “‘İnsanları dolandırıp kaçtı’ deniyordu. Kardeşim Faruk Fatih Özer, sahibi olduğu platform üzerinden kamuoyu açıklaması yapmıştı. Birileri insanları negatif yönde tetikleyerek itibar suikastı gerçekleştirdi. Dosyada mağdur olarak bulunan kişiler gerçek mağdurlar değildir, burada mağdur olan Thodex ailesi ve Özer ailesidir. Babam zararları gideriyor. İyi niyetimiz ortadadır. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum” diye konuştu.‘Büyüme endeksli olan bir firmaydık’Tutuklu sanık Serap Özer, şirkette ön muhasebeci olarak işe başladığını anlatarak, “Burada evrak takibi yapıyordum. 2018 yılından beri oradayım. Her zaman büyümeye endeksli bir firmaydı. Kardeşim yurt dışına çıkmadan önce çağrı merkezi ekibimizi büyütmeye çalışıyorduk. Biz aslında Koineks Teknoloji olarak büyüme endeksli olan bir firmaydı. Şu anda dolandırıcılık suçuyla itham ediliyoruz. Biz normal Türkiye standartlarında çalışan bir firmaydık. Benim bir hesabım vardı. Standart bir kullanıcı olarak açmıştım. Kardeşim Faruk Fatih Özer, ‘lazım’ diyerek benden kimlik ve pasaport bilgilerimi istemişti. Kardeşim olduğu için vermiştim. Sonra verdiğimi bile unuttum” dedi.Hesabına yatırılan 13 milyon lira sorulduMahkeme başkanının, sanık Serap Özer’e, “Senin hesabına 13 milyonun üzerinde bir miktarda para senin bilgilerinle yatırılmış” demesi üzerine ise sanık Serap Özer, “Bana al sat hesap hareketini gösterdiklerinde bu benim hesabım değil dedim. Faruk’a verdiğimi sonradan hatırladım. Benim 2 tane banka hesabım var şu an sadece. O parayı Faruk mu yatırdı başkası mı bilmiyorum” dedi.‘Mağdurların zararını gidermek için maddi gücüm yok’Mahkeme başkanı mağdurların zararını gidermeyi isteyip istemediğini sordu. Sanık, “Ben şirkette sadece bir muhasebeciyim. Böyle bir maddi gücüm yok” şeklinde cevapladı.Sanık Serap Özer savunmasının devamında, “Ben bir senedir zor şartlarda cezaevinde kalıyorum. Ben bu zamana kadar herhangi bir suça karışmadım. Eğer gerçekten suçlu olsaydım ben kaçmaz mıydım? Polisler aradıklarında teslim oldum. Tahliyemi istiyorum” diye konuştu.‘Thodex ile ilk ilişkim müşteri olarak başladı’Tutuklu sanık Cem Uzunoğlu, “Kripto varlıklara ilgim olduğundan bu borsada hesap açtım. Thodex ile ilk ilişkim müşteri olarak başladı” diyerek bir arkadaşının tavsiyesi ile şirkette yazılımcı olarak işe bulduğunu anlattı.‘Yönetici değilim, çalışanım’Görev ve yetki sınırlarının haricinde kimseye bir talimat vermediğini söyleyen sanık Uzunoğlu, “Şirket yöneticisi değilim. Sadece yazılım alanında yetki verilmiş bir çalışanım. Şirket içinde iddia edildiği gibi bir örgüt var ise bu örgütte yöneticilik vasfım yoktur. Ben sistemin güvenliği ve performansını gözeten teknik kararlar dışında hiçbir karar mekanizmasına dahil olmadım. 1 yıldır haksız yere tutukluyum. Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Suçlu olduğuma inanmıyorum. Zarar giderme gibi bir talebim yok” diyerek beraatını ve tahliyesini istedi.Faruk Fatih Özer’in avukatı Sevgi Erarslan söz alarak, firari sanık Faruk Fatih Özer’in el yazısı ile yazılmış vekaletnamesini dosyaya sunduklarını ve sanık Cem Uzunoğlu’na soru sormak istediğini söyledi. Mahkeme başkanı, noter aracılığıyla sunulan bir vekaletname olmaması sebebiyle avukatın bu talebini reddetti. Duruşmaya ara verildi.

https://tr.sputniknews.com/20220411/thodex-kurucusu-faruk-fatih-ozere-yeni-dava-vergi-kacakciligi-1055462553.html

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