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https://tr.sputniknews.com/20220505/ticaret-bakani-mus-234-milyar-dolarla-tum-zamanlarin-en-yuksek-nisan-ayi-ihracati-gerceklesti-1056104655.html
Ticaret Bakanı Muş: 23,4 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek nisan ayı ihracatı gerçekleşti
Ticaret Bakanı Muş: 23,4 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek nisan ayı ihracatı gerçekleşti
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Nisanda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24.6 artışla 23.4 milyar dolar oldu. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık... 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T12:02+0300
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ekonomi
mehmet muş
ticaret
ihracat
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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Muş, şu ifadelere yer verdi:"Nisan ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %24,6 artışla 23,4 milyar $ olmuştur. Bu, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır. Nisan ayı karşılama oranı enerji hariç %101 olmuş, son 12 aylık ihracatımız ise 240 milyar $ eşiğini aşmıştır. Hayırlı olsun"
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mehmet muş, ticaret, ihracat

Ticaret Bakanı Muş: 23,4 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek nisan ayı ihracatı gerçekleşti

12:02 05.05.2022
© AAihracat
ihracat - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
© AA
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Nisanda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24.6 artışla 23.4 milyar dolar oldu. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı." dedi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Muş, şu ifadelere yer verdi:
"Nisan ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %24,6 artışla 23,4 milyar $ olmuştur. Bu, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır. Nisan ayı karşılama oranı enerji hariç %101 olmuş, son 12 aylık ihracatımız ise 240 milyar $ eşiğini aşmıştır. Hayırlı olsun"
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