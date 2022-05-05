https://tr.sputniknews.com/20220505/ticaret-bakani-mus-234-milyar-dolarla-tum-zamanlarin-en-yuksek-nisan-ayi-ihracati-gerceklesti-1056104655.html

Ticaret Bakanı Muş: 23,4 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek nisan ayı ihracatı gerçekleşti

Ticaret Bakanı Muş: 23,4 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek nisan ayı ihracatı gerçekleşti

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Nisanda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24.6 artışla 23.4 milyar dolar oldu. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık... 05.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-05T12:02+0300

2022-05-05T12:02+0300

2022-05-05T12:02+0300

ekonomi

mehmet muş

ticaret

ihracat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/01/1055994622_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b68fd7ea5bfb66cf6061a0f0b61e6577.jpg

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Muş, şu ifadelere yer verdi:"Nisan ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %24,6 artışla 23,4 milyar $ olmuştur. Bu, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır. Nisan ayı karşılama oranı enerji hariç %101 olmuş, son 12 aylık ihracatımız ise 240 milyar $ eşiğini aşmıştır. Hayırlı olsun"

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mehmet muş, ticaret, ihracat