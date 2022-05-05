https://tr.sputniknews.com/20220505/tuik-acikladi-yillik-enflasyon-yuzde-6997-oldu-1056100937.html

TÜİK açıkladı: Yıllık enflasyon yüzde 69.97

TÜİK açıkladı: Yıllık enflasyon yüzde 69.97

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Buna göre yıllık enflasyon yüzde 69,97 oldu. 05.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-05T10:01+0300

2022-05-05T10:01+0300

2022-05-05T10:10+0300

tüik

enflasyon

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Nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 69.97 seviyesine yükseldi. Aylık enflasyon ise yüzde 7.25 olarak açıklandı.Nisan ayında çekirdek enflasyonun yüzde 50 üzerindeki seyri sürdü. Veriler yıllık çekirdek enflasyonun yüzde 52,37 olarak gerçekleştiğini gösterdi.TÜİK verilerine göre üretici fiyat endeksi Nisan'da bir önceki yılın aynı dönemine yüzde 121,82 arttı. Aylık bazda artış ise yüzde 7,67 oldu.Akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise, enflasyonun nisan ayında aylık bazda yüzde 8.68, son 12 aylık artışı yüzde 156.86 olarak açıkladı. Mart'ta yüzde 60'ı aşmıştıTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Mart ayında yıllık tüketici enflasyonu yüzde 61,14 olarak gerçekleşmişti.Verilere göre aylık bazda artış ise yüzde 5,46 olarak açıklanmıştı.Çekirdek enflasyon yüzde 48,39 olarak kaydedilirken, üretici enflasyonu ile tüketici enflasyonu arasındaki makas 53,8 puanla yine rekor kırmıştı.

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tüik, enflasyon