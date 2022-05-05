https://tr.sputniknews.com/20220505/uluslararasi-atom-enerjisi-ajansi-baskani-rosatom-genel-muduru-ile-istanbulda-bir-araya-geldi-1056095471.html
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı, ROSATOM Genel Müdürü ile İstanbul'da bir araya geldi
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı, ROSATOM Genel Müdürü ile İstanbul'da bir araya geldi
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İstanbul'da bir araya geldiği Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (ROSATOM) Genel Müdürü... 05.05.2022, Sputnik Türkiye
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2022-05-05T01:33+0300
2022-05-05T01:35+0300
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uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)
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UAEA'dan yapılan yazılı açıklamada, Grossi'nin ROSATOM Genel Müdürü Likhachev ve bazı üst düzey Rus yetkililerle Türkiye'de bir araya geldiği bildirildi.Açıklamada, Grossi'nin, Rus güçlerinin kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali'de güvenliğin sağlanmasının öneminin vurgulandığı bu tür profesyonel görüşmeleri sürdüreceği ifade edildi.Ukrayna'daki nükleer duruma ilişkin son 24 saatte önemli bir gelişme kaydedilmediği belirtilen açıklamada, Başkan Grossi ve beraberindeki heyetin geçen hafta Çernobil Nükleer Santrali'ne düzenlediği ziyaret sonrasında burada güvenlik denetimine ilişkin Ajans merkezine veri akışı sağlayan mekanizmanın tam olarak çalışmaya başladığı bilgisi verildi.Açıklamada, nükleer güvenlik denetimine ilişkin uzaktan veri aktarımı sağlayan denetim mekanizmalarının ülke genelinde sorunsuz çalıştığı vurgulandı.Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olarak kabul edilen Zaporijya Nükleer Santrali, 4 Mart'ta Rusya'nın kontrolüne geçmişti. Grossi'nin başkanlığında Ajans uzmanlarından oluşan bir heyet, yaklaşık bir ay Rus güçlerinin kontrolü altında kalan Çernobil Nükleer Santrali'ndeki son durumu yerinde incelemek ve ihtiyaç duyulan teknik ekipmanları teslim etmek üzere buraya 26 Nisan'da bir ziyaret gerçekleştirmişti.
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rusya, ukrayna krizi, ukrayna, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı, ROSATOM Genel Müdürü ile İstanbul'da bir araya geldi
01:33 05.05.2022 (güncellendi: 01:35 05.05.2022) Abone ol
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İstanbul'da bir araya geldiği Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (ROSATOM) Genel Müdürü Alexey Likhachev ile Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne ilişkin durumu görüştü.
UAEA'dan yapılan yazılı açıklamada, Grossi'nin ROSATOM Genel Müdürü Likhachev ve bazı üst düzey Rus yetkililerle Türkiye'de bir araya geldiği bildirildi.
Açıklamada, Grossi'nin, Rus güçlerinin kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali'de güvenliğin sağlanmasının öneminin vurgulandığı bu tür profesyonel görüşmeleri sürdüreceği ifade edildi.
Ukrayna'daki nükleer duruma ilişkin son 24 saatte önemli bir gelişme kaydedilmediği belirtilen açıklamada, Başkan Grossi ve beraberindeki heyetin geçen hafta Çernobil Nükleer Santrali'ne düzenlediği ziyaret sonrasında burada güvenlik denetimine ilişkin Ajans merkezine veri akışı sağlayan mekanizmanın tam olarak çalışmaya başladığı bilgisi verildi.
Açıklamada, nükleer güvenlik denetimine ilişkin uzaktan veri aktarımı sağlayan denetim mekanizmalarının ülke genelinde sorunsuz çalıştığı vurgulandı.
Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olarak kabul edilen Zaporijya Nükleer Santrali, 4 Mart'ta Rusya'nın kontrolüne geçmişti. Grossi'nin başkanlığında Ajans uzmanlarından oluşan bir heyet, yaklaşık bir ay Rus güçlerinin kontrolü altında kalan Çernobil Nükleer Santrali'ndeki son durumu yerinde incelemek ve ihtiyaç duyulan teknik ekipmanları teslim etmek üzere buraya 26 Nisan'da bir ziyaret gerçekleştirmişti.