https://tr.sputniknews.com/20220505/uluslararasi-atom-enerjisi-ajansi-baskani-rosatom-genel-muduru-ile-istanbulda-bir-araya-geldi-1056095471.html

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı, ROSATOM Genel Müdürü ile İstanbul'da bir araya geldi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı, ROSATOM Genel Müdürü ile İstanbul'da bir araya geldi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İstanbul'da bir araya geldiği Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (ROSATOM) Genel Müdürü... 05.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-05T01:33+0300

2022-05-05T01:33+0300

2022-05-05T01:35+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna krizi

ukrayna

uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)

uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)

rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/06/1054463094_0:0:2618:1474_1920x0_80_0_0_4bc9f69a4e86342bef26e39575e916ff.jpg

UAEA'dan yapılan yazılı açıklamada, Grossi'nin ROSATOM Genel Müdürü Likhachev ve bazı üst düzey Rus yetkililerle Türkiye'de bir araya geldiği bildirildi.Açıklamada, Grossi'nin, Rus güçlerinin kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali'de güvenliğin sağlanmasının öneminin vurgulandığı bu tür profesyonel görüşmeleri sürdüreceği ifade edildi.Ukrayna'daki nükleer duruma ilişkin son 24 saatte önemli bir gelişme kaydedilmediği belirtilen açıklamada, Başkan Grossi ve beraberindeki heyetin geçen hafta Çernobil Nükleer Santrali'ne düzenlediği ziyaret sonrasında burada güvenlik denetimine ilişkin Ajans merkezine veri akışı sağlayan mekanizmanın tam olarak çalışmaya başladığı bilgisi verildi.Açıklamada, nükleer güvenlik denetimine ilişkin uzaktan veri aktarımı sağlayan denetim mekanizmalarının ülke genelinde sorunsuz çalıştığı vurgulandı.Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olarak kabul edilen Zaporijya Nükleer Santrali, 4 Mart'ta Rusya'nın kontrolüne geçmişti. Grossi'nin başkanlığında Ajans uzmanlarından oluşan bir heyet, yaklaşık bir ay Rus güçlerinin kontrolü altında kalan Çernobil Nükleer Santrali'ndeki son durumu yerinde incelemek ve ihtiyaç duyulan teknik ekipmanları teslim etmek üzere buraya 26 Nisan'da bir ziyaret gerçekleştirmişti.

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, ukrayna krizi, ukrayna, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)