https://tr.sputniknews.com/20220505/uretici-fiyatlarinda-yillik-artis-yuzde-12182-1056103835.html

Üretici fiyatlarında yıllık artış yüzde 121.82

Üretici fiyatlarında yıllık artış yüzde 121.82

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 121.82, aylık yüzde 7.67 arttı. Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık yüzde 112.08 arttı 05.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-05T11:38+0300

2022-05-05T11:38+0300

2022-05-05T11:39+0300

ekonomi

üretici

enflasyon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1c/1055917360_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_960d9cece468cc73e2736c523b657bd6.jpg

Üretici enflasyonundaki artış trendi devam ediyor. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7.67, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 39.23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 121.82 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 72.03 artış gösterdi.Üretici enflasyonu şubat ayında yüzde 105.01 ile yıllık bazda üç haneyi görmüş, mart ayında yüzde 114.97 ile artışını sürdürmüştü.Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık %112,08 arttıSanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %125,88, imalatta %112,08, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %247,50 ve su temininde %63,17 artış olarak gerçekleşti.Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %122,65, dayanıklı tüketim malında %81,33, dayanıksız tüketim malında %96,37, enerjide %229,68 ve sermaye malında %77,40 artış olarak gerçekleşti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

üretici, enflasyon