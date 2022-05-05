https://tr.sputniknews.com/20220505/uretici-fiyatlarinda-yillik-artis-yuzde-12182-1056103835.html
Üretici fiyatlarında yıllık artış yüzde 121.82
Üretici fiyatlarında yıllık artış yüzde 121.82
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 121.82, aylık yüzde 7.67 arttı. Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık yüzde 112.08 arttı 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T11:38+0300
2022-05-05T11:38+0300
2022-05-05T11:39+0300
ekonomi
üretici
enflasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1c/1055917360_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_960d9cece468cc73e2736c523b657bd6.jpg
Üretici enflasyonundaki artış trendi devam ediyor. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7.67, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 39.23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 121.82 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 72.03 artış gösterdi.Üretici enflasyonu şubat ayında yüzde 105.01 ile yıllık bazda üç haneyi görmüş, mart ayında yüzde 114.97 ile artışını sürdürmüştü.Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık %112,08 arttıSanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %125,88, imalatta %112,08, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %247,50 ve su temininde %63,17 artış olarak gerçekleşti.Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %122,65, dayanıklı tüketim malında %81,33, dayanıksız tüketim malında %96,37, enerjide %229,68 ve sermaye malında %77,40 artış olarak gerçekleşti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1c/1055917360_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_1e5eae6c78ca62260b58b173b74e64e5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
üretici, enflasyon
Üretici fiyatlarında yıllık artış yüzde 121.82
11:38 05.05.2022 (güncellendi: 11:39 05.05.2022) Abone ol
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 121.82, aylık yüzde 7.67 arttı. Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık yüzde 112.08 arttı
Üretici enflasyonundaki artış trendi devam ediyor. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7.67, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 39.23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 121.82 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 72.03 artış gösterdi.
Üretici enflasyonu şubat ayında yüzde 105.01 ile yıllık bazda üç haneyi görmüş, mart ayında yüzde 114.97 ile artışını sürdürmüştü.
Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık %112,08 arttı
Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %125,88, imalatta %112,08, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %247,50 ve su temininde %63,17 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %122,65, dayanıklı tüketim malında %81,33, dayanıksız tüketim malında %96,37, enerjide %229,68 ve sermaye malında %77,40 artış olarak gerçekleşti.