https://tr.sputniknews.com/20220505/yildirim-turkiyeyi-parmakla-gosterilen-ulkeler-arasina-sokmak-icin-var-gucumuzle-gayret-ediyoruz-1056116780.html

Yıldırım: Türkiye'yi parmakla gösterilen ülkeler arasına sokmak için var gücümüzle gayret ediyoruz

Yıldırım: Türkiye'yi parmakla gösterilen ülkeler arasına sokmak için var gücümüzle gayret ediyoruz

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 'Türkiye'yi kalkındırmak ve dünyanın parmakla gösterilen ülkeleri arasına sokmak için var güçleriyle gayret... 05.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-05T17:03+0300

2022-05-05T17:03+0300

2022-05-05T17:03+0300

politika

türkiye

binali yıldırım

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Binali Yıldırım, Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki Binali Yıldırım Mahallesi'nde ailesi tarafından yaptırılan Refahiye Cami ve Külliye Temel Atma ile TOKİ 2. Etap Anahtar Teslim törenlerinde yaptığı konuşmada, kar yağışı altında külliyenin temelini attıklarını söyledi.Yıldırım, 20 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz çalıştıklarını belirterek, "Türkiye'yi kalkındırmak, dünyanın parmakla gösterilen ülkeleri arasına sokmak için var gücümüzle gayret ediyoruz. Gayret bizden tevfik Cenabıhakk'tan. Bu anlayışla çalışıyoruz. İnsanımızın yüzünde bir tebessüm oluşması, bizim için dünyalara bedel bir mutluluktur" diye konuştu.'Zorlukları bir olarak, diri olarak, diri olarak ve kardeş olarak aşacağız'Hayatı boyunca çalışmalarına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yol arkadaşlığı etmeye devam edeceğini anlatan Yıldırım, gerek Erzincan'da, gerekse de Türkiye'de, taş üstüne taş koyan ve bir eser bırakan herkese teşekkür ettiğini aktardı.Erzincan’daki protokolün çok güzel işler yaptığını ve eldeki sınırlı imkanlarla vatandaşlara en güzel hizmeti yapmanın gayreti içinde olduğunu söyleyen Yıldırım, "Ramazan ayını eda ettik ve bayramı birlikte geçirdik. Ne güzel bir mutluluk. İki senedir bir araya gelemiyorduk, bayram yapamıyorduk ve birbirimizle hasret gideremiyorduk. Elhamdülillah bu hastalık da sona erdi, eski günlerimize geldik. Zorlukları bir olarak, diri olarak, diri olarak ve kardeş olarak aşacağız. En güzel günlerde yine birlikte buluşacağız" ifadelerini kullandı.Yıldırım’ın kızı Köylübay: Eser sahibi olmak ölümsüzlüğün sırrıYıldırım'ın kızı Bahar Büşra Köylübay da eser sahibi olmanın adeta ölümsüzlüğün sırrı olduğundan bahsederek, "İşte tüm ailemle birlikte burada Sayın Başbakanımız, babamızdan ve kıymetli annemizden edindiğimiz şiar üzerine bizden sonrasına eser bırakabilmek adına yaptığımız hayır müesseselerine bir yenisini ekleyecek temelleri atmak üzere toplandık. Cami ve külliye inşasının hayırlı olmasını diliyorum" dedi.Konuşmalar sonrası birkaç aileye evlerinin temsili anahtarları dağıtıldı, ardından da dua edilip butonlara basılarak cami ile külliyenin temelleri atıldı.

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türkiye, binali yıldırım