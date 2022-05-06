https://tr.sputniknews.com/20220506/12-tonluk-metal-rulo-yola-dustu-araclar-ezilmekten-son-anda-kurtuldu-1056141585.html
12 tonluk metal rulo yola düştü, araçlar ezilmekten son anda kurtuldu
12 tonluk metal rulo yola düştü, araçlar ezilmekten son anda kurtuldu
Bursa'nın İznik ilçesinde seyir halindeki tırın kasasından düşen 12 ton ağırlığındaki rulo metal sac yola savruldu. O esnada yoldan geçen bir araç ezilmekten... 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T13:09+0300
2022-05-06T13:09+0300
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İznik Çevre Yolu'nda sürücüsü ve plakası belirlenemeyen tır, Sakarya istikametinden çevre yoluna döndüğü esnada kasasında taşıdığı yaklaşık 12 tonluk metal rulo sac bir anda düşerek yola savruldu. O sırada karşı yönden gelmekte olan bir otomobil tonlarca ağırlıkta saçın altında kalmaktan saniyeler ile kurtuldu.Korku dolu o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
https://tr.sputniknews.com/20220125/yasli-kadin-son-anda-catidan-dusen-kar-kutlesinden-kurtuldu-1053096499.html
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12 tonluk metal rulo yola düştü, araçlar ezilmekten son anda kurtuldu
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Bursa'nın İznik ilçesinde seyir halindeki tırın kasasından düşen 12 ton ağırlığındaki rulo metal sac yola savruldu. O esnada yoldan geçen bir araç ezilmekten son anda kurtuldu. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
İznik Çevre Yolu'nda sürücüsü ve plakası belirlenemeyen tır, Sakarya istikametinden çevre yoluna döndüğü esnada kasasında taşıdığı yaklaşık 12 tonluk metal rulo sac bir anda düşerek yola savruldu.
O sırada karşı yönden gelmekte olan bir otomobil tonlarca ağırlıkta saçın altında kalmaktan saniyeler ile kurtuldu.
Korku dolu o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.