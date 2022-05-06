Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220506/12-tonluk-metal-rulo-yola-dustu-araclar-ezilmekten-son-anda-kurtuldu-1056141585.html
12 tonluk metal rulo yola düştü, araçlar ezilmekten son anda kurtuldu
12 tonluk metal rulo yola düştü, araçlar ezilmekten son anda kurtuldu
Bursa'nın İznik ilçesinde seyir halindeki tırın kasasından düşen 12 ton ağırlığındaki rulo metal sac yola savruldu. O esnada yoldan geçen bir araç ezilmekten... 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T13:09+0300
2022-05-06T13:09+0300
türkiye
türkiye
kaza
iznik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/06/1056141522_23:0:848:464_1920x0_80_0_0_7561d0b42af331bfdafc5f2b2d3ed054.jpg
İznik Çevre Yolu'nda sürücüsü ve plakası belirlenemeyen tır, Sakarya istikametinden çevre yoluna döndüğü esnada kasasında taşıdığı yaklaşık 12 tonluk metal rulo sac bir anda düşerek yola savruldu. O sırada karşı yönden gelmekte olan bir otomobil tonlarca ağırlıkta saçın altında kalmaktan saniyeler ile kurtuldu.Korku dolu o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
https://tr.sputniknews.com/20220125/yasli-kadin-son-anda-catidan-dusen-kar-kutlesinden-kurtuldu-1053096499.html
türkiye
iznik
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/06/1056141522_229:0:848:464_1920x0_80_0_0_868875978f300c03849808916c34ffa5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, kaza, iznik

12 tonluk metal rulo yola düştü, araçlar ezilmekten son anda kurtuldu

13:09 06.05.2022
© İHA / İLKAY ALTAY12 tonluk metal rulo yola düştü, araçlar ezilmekten son anda kurtuldu
12 tonluk metal rulo yola düştü, araçlar ezilmekten son anda kurtuldu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
© İHA / İLKAY ALTAY
Abone olTelegram
Bursa'nın İznik ilçesinde seyir halindeki tırın kasasından düşen 12 ton ağırlığındaki rulo metal sac yola savruldu. O esnada yoldan geçen bir araç ezilmekten son anda kurtuldu. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
İznik Çevre Yolu'nda sürücüsü ve plakası belirlenemeyen tır, Sakarya istikametinden çevre yoluna döndüğü esnada kasasında taşıdığı yaklaşık 12 tonluk metal rulo sac bir anda düşerek yola savruldu.
O sırada karşı yönden gelmekte olan bir otomobil tonlarca ağırlıkta saçın altında kalmaktan saniyeler ile kurtuldu.
Korku dolu o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Yaşlı kadın son anda çatıdan düşen kar kütlesinden kurtuldu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
TÜRKİYE
Yaşlı kadın son anda çatıdan düşen kar kütlesinden kurtuldu
25 Ocak, 10:31
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала