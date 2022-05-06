https://tr.sputniknews.com/20220506/12-tonluk-metal-rulo-yola-dustu-araclar-ezilmekten-son-anda-kurtuldu-1056141585.html

12 tonluk metal rulo yola düştü, araçlar ezilmekten son anda kurtuldu

12 tonluk metal rulo yola düştü, araçlar ezilmekten son anda kurtuldu

Bursa'nın İznik ilçesinde seyir halindeki tırın kasasından düşen 12 ton ağırlığındaki rulo metal sac yola savruldu. O esnada yoldan geçen bir araç ezilmekten... 06.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-06T13:09+0300

2022-05-06T13:09+0300

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İznik Çevre Yolu'nda sürücüsü ve plakası belirlenemeyen tır, Sakarya istikametinden çevre yoluna döndüğü esnada kasasında taşıdığı yaklaşık 12 tonluk metal rulo sac bir anda düşerek yola savruldu. O sırada karşı yönden gelmekte olan bir otomobil tonlarca ağırlıkta saçın altında kalmaktan saniyeler ile kurtuldu.Korku dolu o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

https://tr.sputniknews.com/20220125/yasli-kadin-son-anda-catidan-dusen-kar-kutlesinden-kurtuldu-1053096499.html

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