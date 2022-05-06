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19 yaşındaki Asiye'yi öldüren Ümit Karakoyun adliyeye sevk edildi
19 yaşındaki Asiye'yi öldüren Ümit Karakoyun adliyeye sevk edildi
İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki genç kız Asiye Atalay'ı öldüren Ümit Karakoyun adliyeye sevk edildi 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T14:32+0300
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Çarşamba gece saatlerinde Asiye Atalay (19)'ı katleden Ümit Karakoyun, olay yerinden kaçtıktan sonra Arnavutköy'de bir eve yakalanmıştı.25 yaşındaki Ümit Karakoyun'un emniyetteki işlemleri tamamlandı. Saldırgan adliyeye sevk edildi.Ne olmuştu?Asiye Nur Atalay, Ümit Karakoyun tarafından rahatsız ediliyordu. Ümit Karakoyun, ile Asiye Nur Atalay arasındaki tartışmada silahını çeken saldırgan, genç kızı silahla başından vurdu. 19 yaşındaki Asiye hayatını kaybetti. Asiye Nur Atalay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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kadına şiddet, istanbul

19 yaşındaki Asiye'yi öldüren Ümit Karakoyun adliyeye sevk edildi

14:32 06.05.2022
© Fotoğraf19 yaşındaki Asiye'yi öldüren Ümit Karakoyun adliyeye sevk edildi
19 yaşındaki Asiye'yi öldüren Ümit Karakoyun adliyeye sevk edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
© Fotoğraf
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İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki genç kız Asiye Atalay'ı öldüren Ümit Karakoyun adliyeye sevk edildi
Çarşamba gece saatlerinde Asiye Atalay (19)'ı katleden Ümit Karakoyun, olay yerinden kaçtıktan sonra Arnavutköy'de bir eve yakalanmıştı.

25 yaşındaki Ümit Karakoyun'un emniyetteki işlemleri tamamlandı. Saldırgan adliyeye sevk edildi.

Ne olmuştu?

Asiye Nur Atalay, Ümit Karakoyun tarafından rahatsız ediliyordu. Ümit Karakoyun, ile Asiye Nur Atalay arasındaki tartışmada silahını çeken saldırgan, genç kızı silahla başından vurdu. 19 yaşındaki Asiye hayatını kaybetti. Asiye Nur Atalay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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