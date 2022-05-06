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22.00’den sonra içki satan tekel bayisine kesilen ceza iptal edildi
22.00’den sonra içki satan tekel bayisine kesilen ceza iptal edildi
İzmir'de mahkeme, saat 22.00'den sonra içki satışı yapan tekel bayi işletmecisine kesilen 96 bin 594 TL'lik para cezasını iptal etti. 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T14:15+0300
2022-05-06T14:16+0300
türkiye
tekel
ceza
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne, 14 Şubat’ta Konak ilçesinde faaliyet gösteren bir bayiden saat 22.00’den sonra içki satışı yapıldığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine polis ekipleri, işletmeciliğini B.S.’nin yaptığı bayiye giderek tutanak tuttu. Ancak, B.S.’nin iş yerinde olmaması nedeniyle tutanak, çalışanı C.O.K.’ye imzalatıldı.Tutanak, Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Daire Başkanlığı’na gönderildi. İşletme sahibi B.S.’ye, İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu’na aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 9 Mart’ta 96 bin 594 TL para cezası kesildi. İşletme sahibi B.S., 24 Mart’ta kesilen idari para cezasına itiraz etti.3. Sulh Ceza Hakimliği, 28 Nisan’da kararını verip, B.S.’ye kesilen para cezasının usul ve yasaya uygun olmadığı gerekçesiyle iptal etti. Sulh Ceza Hakimliği’nin, kararında gerekçe olarak 14 Şubat 2022 tarihli polis tutanağına göre saat 22.00’den sonra alkollü içki satışını yapan kişinin işletme sahibi B.S. değil, çalışanı C.O.K. olduğu belirtildi.B.S.’nin içki satışının yapıldığı saatte iş yerinde bulunmadığına da kararda dikkat çekilerek, “Bu nedenle işletme sahibi, iş yeri çalışanının alkollü içecek sattığını bilebilecek durumda değildir. İşletme sahibinin içki satışını yapan çalışanını azmettirdiğine yönelik herhangi bir delilin mevcut olmadığı anlaşıldığından idari para cezasının kaldırılmasına karar verilmiştir” ifadesine yer verildi.Kararda, çalışanın işlediği kabahatin işletme sahibini de kapsayacak şekilde genişletilmesi ‘cezaların şahsiliği’ ilkesine aykırı olduğu da vurgulandı.İşletme sahibi B.S.’nin vekili Avukat Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi, mahkemenin kararını olumlu karşıladıklarını belirtip, emsal olabileceğini söyled
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tekel, ceza

22.00’den sonra içki satan tekel bayisine kesilen ceza iptal edildi

14:15 06.05.2022 (güncellendi: 14:16 06.05.2022)
© SputnikAlkol, tekel bayi, içki
Alkol, tekel bayi, içki - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
© Sputnik
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İzmir'de mahkeme, saat 22.00'den sonra içki satışı yapan tekel bayi işletmecisine kesilen 96 bin 594 TL'lik para cezasını iptal etti.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne, 14 Şubat’ta Konak ilçesinde faaliyet gösteren bir bayiden saat 22.00’den sonra içki satışı yapıldığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine polis ekipleri, işletmeciliğini B.S.’nin yaptığı bayiye giderek tutanak tuttu. Ancak, B.S.’nin iş yerinde olmaması nedeniyle tutanak, çalışanı C.O.K.’ye imzalatıldı.
Tutanak, Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Daire Başkanlığı’na gönderildi. İşletme sahibi B.S.’ye, İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu’na aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 9 Mart’ta 96 bin 594 TL para cezası kesildi. İşletme sahibi B.S., 24 Mart’ta kesilen idari para cezasına itiraz etti.
3. Sulh Ceza Hakimliği, 28 Nisan’da kararını verip, B.S.’ye kesilen para cezasının usul ve yasaya uygun olmadığı gerekçesiyle iptal etti. Sulh Ceza Hakimliği’nin, kararında gerekçe olarak 14 Şubat 2022 tarihli polis tutanağına göre saat 22.00’den sonra alkollü içki satışını yapan kişinin işletme sahibi B.S. değil, çalışanı C.O.K. olduğu belirtildi.
B.S.’nin içki satışının yapıldığı saatte iş yerinde bulunmadığına da kararda dikkat çekilerek, “Bu nedenle işletme sahibi, iş yeri çalışanının alkollü içecek sattığını bilebilecek durumda değildir. İşletme sahibinin içki satışını yapan çalışanını azmettirdiğine yönelik herhangi bir delilin mevcut olmadığı anlaşıldığından idari para cezasının kaldırılmasına karar verilmiştir” ifadesine yer verildi.
Kararda, çalışanın işlediği kabahatin işletme sahibini de kapsayacak şekilde genişletilmesi ‘cezaların şahsiliği’ ilkesine aykırı olduğu da vurgulandı.
İşletme sahibi B.S.’nin vekili Avukat Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi, mahkemenin kararını olumlu karşıladıklarını belirtip, emsal olabileceğini söyled
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