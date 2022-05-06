https://tr.sputniknews.com/20220506/7-yasindaki-cocugun-siirinden-besteledigi-sarki-sosyal-medyada-viral-oldu-1056128781.html
7 yaşındaki çocuğun şiirinden bestelediği şarkı sosyal medyada viral oldu
7 yaşındaki çocuğun şiirinden bestelediği şarkı sosyal medyada viral oldu
Şarkıcı Ufuk Beydemir, Twitter'da gündem olan, 7 yaşındaki çocuğun yazdığı "Ben neyim?" şiirini besteledi. Ufuk Beydemir'in paylaşımı kısa sürede beğeni... 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T00:37+0300
2022-05-06T00:37+0300
2022-05-06T00:37+0300
yaşam
twitter
sosyal medya
şarkı
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Twitter'da Ayşe Nalan isimli bir sosyal medya kullanıcısı oğlunun yazdığı şiiri paylaştı. Nalan'ın "Yedi yaşındaki oğlum elinde bu şiirle geldi, şaşkınız" notuyla yaptığı paylaşım, sosyal medyanın gündemine oturdu ve 100 bini aşkın beğeni aldı. Bu paylaşım şarkıcı Ufuk Beydemir'in de dikkatini çekti.Eline gitarı alan Beydemir, bu sözlere bir beste yaptı ve video kaydı aldı. Çektiği videoyu Ayşe Nalan'ın paylaşımına yanıt vererek yayınladı."Yedi yaşındaki oğlunuza selam ve sevgiler. Çok güzel yazmış, yazmaya devam etsin" diyen Ufuk Beydemir'in paylaşımı kısa sürede 50 bine yakın beğeni, 4 bini aşkın retweet aldı.
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twitter , sosyal medya, şarkı
7 yaşındaki çocuğun şiirinden bestelediği şarkı sosyal medyada viral oldu
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Şarkıcı Ufuk Beydemir, Twitter'da gündem olan, 7 yaşındaki çocuğun yazdığı "Ben neyim?" şiirini besteledi. Ufuk Beydemir'in paylaşımı kısa sürede beğeni topladı.
Twitter'da Ayşe Nalan isimli bir sosyal medya kullanıcısı oğlunun yazdığı şiiri paylaştı. Nalan'ın "Yedi yaşındaki oğlum elinde bu şiirle geldi, şaşkınız" notuyla yaptığı paylaşım, sosyal medyanın gündemine oturdu ve 100 bini aşkın beğeni aldı. Bu paylaşım şarkıcı Ufuk Beydemir'in de dikkatini çekti.
Eline gitarı alan Beydemir, bu sözlere bir beste yaptı ve video kaydı aldı. Çektiği videoyu Ayşe Nalan'ın paylaşımına yanıt vererek yayınladı.
"Yedi yaşındaki oğlunuza selam ve sevgiler. Çok güzel yazmış, yazmaya devam etsin" diyen Ufuk Beydemir'in paylaşımı kısa sürede 50 bine yakın beğeni, 4 bini aşkın retweet aldı.