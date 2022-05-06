https://tr.sputniknews.com/20220506/afrikanin-ilk-kovid-19-asi-uretim-tesisi-siparis-alamadigi-icin-kapanmanin-esiginde-1056130334.html

Afrika'nın ilk Kovid-19 aşı üretim tesisi, sipariş alamadığı için kapanmanın eşiğinde

Afrika'nın ilk Kovid-19 aşı üretim tesisi, sipariş alamadığı için kapanmanın eşiğinde

Güney Afrikalı Aspen firmasına ait Afrika'nın ilk Kovid-19 aşı üretim tesisinin uzun zamandır aşı siparişi alamadığı için kapanmanın eşiğinde olduğu... 06.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-06T04:41+0300

2022-05-06T04:41+0300

2022-05-06T04:41+0300

koronavirüs

koronavirüs

afrika

koronavirüs aşısı

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Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, devlet televizyonu SABC'ye yaptığı açıklamada, kıtanın ilk Kovid-19 aşı merkezinin, son zamanlarda aşı sipariş alamaması nedeniyle kapanma riski altında oluşundan endişe duyduklarını belirtti.Ramaphosa, Afrika ülkelerinin kıtada üretilen aşıları satın almasını sağlamak için planlar yaptıklarını söyledi.Siparişlerin güvence altına alınmasını sağlamak için Mısır, Gana, Kenya ve Ruanda'yla birlikte çalıştıklarını belirten Ramaphosa, “Bu sadece bizi ve Aspen'i etkiliyor gibi görünüyor olabilir, ancak aşı üretimine hevesli diğer tüm ülkeleri de etkileyecek. Bu yüzden bu konuyu çok ciddiye alıyoruz." dedi.Aspen yetkilileri, sipariş konusunda yaşanan sıkıntıyı, Batılı ülkelerin son dönemde Afrika ülkelerine yaptığı Kovid-19 aşı bağışlarına bağlıyor.Halihazırda yıllık 300 milyon aşı paketleme kapasitesine sahip firma, 2023'e kadar kapasitesini 700 milyona yükseltmeyi hedefliyordu.

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koronavirüs, afrika, koronavirüs aşısı