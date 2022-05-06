https://tr.sputniknews.com/20220506/ak-parti-sozcusu-celik-iftira-kampanyalari-acik-provokasyondur-1056152784.html
AK Parti Sözcüsü Çelik: İftira kampanyaları açık provokasyondur
AK Parti Sözcüsü Çelik: İftira kampanyaları açık provokasyondur
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Devlet kurumlarına, İçişleri Bakanımıza ve İçişleri Bakanlığımıza dönük kasıtlı gerilim politikaları ve yürütülen iftira... 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T17:01+0300
2022-05-06T17:01+0300
2022-05-06T17:14+0300
politika
ömer çelik
ak parti
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Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Sözcü Çelik, "Yakın bölgemizde yakıcı gelişmeler yaşanırken Türkiye tarihi ve büyük diplomatik atılımlara imza atıyor. Cumhurbaşkanımız çok kapsamlı ve stratejik bir barış diplomasisine liderlik ediyor" diye yazdı."Türkiye bölge ülkeleriyle stratejik dış politika açılımlarını yürütürken Türkiye’yi içine kapatmaya dönük sistematik provokasyonlar üretilmektedir. Bu dönemde ülkemizde gerilim oluşturmaya dönük tüm bu provakatif çabalar kötü niyetlidir" değerlendirmesinde bulunan Çelik, şu açıklamalarda bulundu:"Devlet kurumlarına, İçişleri Bakanımıza ve İçişleri Bakanlığımıza dönük kasıtlı gerilim politikaları ve yürütülen iftira kampanyaları açık provokasyondur. Ak Parti bu provokasyonlara bugüne kadar geçit vermediği gibi bugünden sonra de geçit vermeyecektir!Siyasette herhangi bir politikayı eleştirmek demokratik bir haktır. Ancak kin, nefret ve düşmanlık tohumları ekmek demokrasimizi zehirlemektir. Avrupa’nın ırkçı aşırı sağının dilini Türk siyasetine taşıma gayretleri milli bir siyaset değildir.Aziz milletimiz yabancı operasyonların elverişli zemini olan nefret siyasetlerinin farkındadır... Devletimiz, ulusal çıkarlarımızı hedef alan saldırıları boşa çıkartacak kudret ve kararlılıktadır. Ak Parti, nefret siyasetine karşı durmaya devam edecektir."
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ömer çelik, ak parti
AK Parti Sözcüsü Çelik: İftira kampanyaları açık provokasyondur
17:01 06.05.2022 (güncellendi: 17:14 06.05.2022) Abone ol
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Devlet kurumlarına, İçişleri Bakanımıza ve İçişleri Bakanlığımıza dönük kasıtlı gerilim politikaları ve yürütülen iftira kampanyaları açık provokasyondur" dedi.
Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Sözcü Çelik, "Yakın bölgemizde yakıcı gelişmeler yaşanırken Türkiye tarihi ve büyük diplomatik atılımlara imza atıyor. Cumhurbaşkanımız çok kapsamlı ve stratejik bir barış diplomasisine liderlik ediyor" diye yazdı.
"Türkiye bölge ülkeleriyle stratejik dış politika açılımlarını yürütürken Türkiye’yi içine kapatmaya dönük sistematik provokasyonlar üretilmektedir. Bu dönemde ülkemizde gerilim oluşturmaya dönük tüm bu provakatif çabalar kötü niyetlidir" değerlendirmesinde bulunan Çelik, şu açıklamalarda bulundu:
"Devlet kurumlarına, İçişleri Bakanımıza ve İçişleri Bakanlığımıza dönük kasıtlı gerilim politikaları ve yürütülen iftira kampanyaları açık provokasyondur. Ak Parti bu provokasyonlara bugüne kadar geçit vermediği gibi bugünden sonra de geçit vermeyecektir!
Siyasette herhangi bir politikayı eleştirmek demokratik bir haktır. Ancak kin, nefret ve düşmanlık tohumları ekmek demokrasimizi zehirlemektir. Avrupa’nın ırkçı aşırı sağının dilini Türk siyasetine taşıma gayretleri milli bir siyaset değildir.
Aziz milletimiz yabancı operasyonların elverişli zemini olan nefret siyasetlerinin farkındadır... Devletimiz, ulusal çıkarlarımızı hedef alan saldırıları boşa çıkartacak kudret ve kararlılıktadır. Ak Parti, nefret siyasetine karşı durmaya devam edecektir."