https://tr.sputniknews.com/20220506/akaryakit-istasyonu-yakininda-cikan-yangina-yapilan-mudahale-felaketi-onledi-1056165501.html
Akaryakıt istasyonu yakınında çıkan yangına yapılan müdahale felaketi önledi
Akaryakıt istasyonu yakınında çıkan yangına yapılan müdahale felaketi önledi
Kahramanmaraş’ta akaryakıt istasyonunun yanındaki yapıda çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T23:55+0300
2022-05-06T23:55+0300
2022-05-06T23:55+0300
türkiye
kahramanmaraş
akaryakıt
yangın
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Dulkadiroğlu ilçesi Çiğli Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunun yanında bulunan yapıda yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi yangının çevreye yayılmasının önüne geçti. Yangında yapı kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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feedback.tr@sputniknews.com
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kahramanmaraş, akaryakıt, yangın
Akaryakıt istasyonu yakınında çıkan yangına yapılan müdahale felaketi önledi
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Kahramanmaraş’ta akaryakıt istasyonunun yanındaki yapıda çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu.
Dulkadiroğlu ilçesi Çiğli Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunun yanında bulunan yapıda yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi yangının çevreye yayılmasının önüne geçti. Yangında yapı kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.