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https://tr.sputniknews.com/20220506/ali-kocun-aciklamalari-sonrasi-trabzonspordan-paylasim-rastgele-harflere-bastilar-1056154940.html
Ali Koç'un açıklamaları sonrası Trabzonspor'dan paylaşım
Ali Koç'un açıklamaları sonrası Trabzonspor'dan paylaşım
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına tepki olarak Trabzonspor'un resmi hesabından paylaşım yapıldı. Rastgele harflerin yazıldığı anlaşıldığı... 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T18:01+0300
2022-05-06T18:09+0300
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Trabzonspor-Antalyaspor karşılaşmasında açılan pankarta tepki göstermesinin ardından Trabzonspor kulübünün resmi sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.Trabzonspor'un yaptığı paylaşım şöyle:Koç, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gündeme dair açıklamalarda bulunarak, "Trabzon il sınırında bize yapılan, FETÖ'nün parmağı olan, hala faili meçhul olan bir olay var. Türkiye'de bu seviyede faili meçhul olay yoktur. Siz açtığınız pankartla, bu olaya sahip çıktınız. Bu pankartı asanlar, yol verenler, bu cesareti nereden buluyorsunuz?" ifadelerini kullanmıştı.
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Ali Koç'un açıklamaları sonrası Trabzonspor'dan paylaşım

18:01 06.05.2022 (güncellendi: 18:09 06.05.2022)
© DHATrabzonspor
Trabzonspor - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
© DHA
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına tepki olarak Trabzonspor'un resmi hesabından paylaşım yapıldı. Rastgele harflerin yazıldığı anlaşıldığı paylaşımda, futbolcu isimlerinin sesli harfleri olmadan yazıldığı düşünülüyor.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Trabzonspor-Antalyaspor karşılaşmasında açılan pankarta tepki göstermesinin ardından Trabzonspor kulübünün resmi sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.
Trabzonspor'un yaptığı paylaşım şöyle:
Koç, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gündeme dair açıklamalarda bulunarak, "Trabzon il sınırında bize yapılan, FETÖ'nün parmağı olan, hala faili meçhul olan bir olay var. Türkiye'de bu seviyede faili meçhul olay yoktur. Siz açtığınız pankartla, bu olaya sahip çıktınız. Bu pankartı asanlar, yol verenler, bu cesareti nereden buluyorsunuz?" ifadelerini kullanmıştı.
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