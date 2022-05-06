https://tr.sputniknews.com/20220506/ali-kocun-aciklamalari-sonrasi-trabzonspordan-paylasim-rastgele-harflere-bastilar-1056154940.html

Ali Koç'un açıklamaları sonrası Trabzonspor'dan paylaşım

Ali Koç'un açıklamaları sonrası Trabzonspor'dan paylaşım

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına tepki olarak Trabzonspor'un resmi hesabından paylaşım yapıldı. Rastgele harflerin yazıldığı anlaşıldığı... 06.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-06T18:01+0300

2022-05-06T18:01+0300

2022-05-06T18:09+0300

trabzonspor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1c/1054300124_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_d9b79ebe947ff47c500acc5da1144a6b.jpg

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Trabzonspor-Antalyaspor karşılaşmasında açılan pankarta tepki göstermesinin ardından Trabzonspor kulübünün resmi sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.Trabzonspor'un yaptığı paylaşım şöyle:Koç, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gündeme dair açıklamalarda bulunarak, "Trabzon il sınırında bize yapılan, FETÖ'nün parmağı olan, hala faili meçhul olan bir olay var. Türkiye'de bu seviyede faili meçhul olay yoktur. Siz açtığınız pankartla, bu olaya sahip çıktınız. Bu pankartı asanlar, yol verenler, bu cesareti nereden buluyorsunuz?" ifadelerini kullanmıştı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

trabzonspor