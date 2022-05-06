https://tr.sputniknews.com/20220506/bagcilarda-yangin-sonrasi-patlama-meydana-geldi-1056128672.html
Bağcılar'da yangın sonrası patlama meydana geldi
Bağcılar'da yangın sonrası patlama meydana geldi
İstanbul Bağcılar'da bir binanın çatısında çıkan yangın sonrasında küçük çaplı patlama meydana geldi. Patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı. 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T00:35+0300
2022-05-06T00:35+0300
2022-05-06T01:01+0300
türkiye
istanbul
bağcılar
yangın
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Bağcılar’da 4 katlı binanın çatısı bir anda tutuşarak alev alev yanarken, çatıda yaşanan küçük çaplı patlamalar meydana geldi. Yangın, saat 21.30 sıralarında Yüzyıl Mahallesi 2205. Sokak'ta bulunan bir binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında küçük çaplı patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye yangını kısa sürede söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.
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istanbul, bağcılar, yangın
Bağcılar'da yangın sonrası patlama meydana geldi
00:35 06.05.2022 (güncellendi: 01:01 06.05.2022) Abone ol
İstanbul Bağcılar'da bir binanın çatısında çıkan yangın sonrasında küçük çaplı patlama meydana geldi. Patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bağcılar’da 4 katlı binanın çatısı bir anda tutuşarak alev alev yanarken, çatıda yaşanan küçük çaplı patlamalar meydana geldi.
Yangın, saat 21.30 sıralarında Yüzyıl Mahallesi 2205. Sokak'ta bulunan bir binanın çatısında çıktı.
Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında küçük çaplı patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye yangını kısa sürede söndürdü.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.