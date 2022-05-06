https://tr.sputniknews.com/20220506/bagcilarda-yangin-sonrasi-patlama-meydana-geldi-1056128672.html

Bağcılar'da yangın sonrası patlama meydana geldi

Bağcılar'da yangın sonrası patlama meydana geldi

İstanbul Bağcılar'da bir binanın çatısında çıkan yangın sonrasında küçük çaplı patlama meydana geldi. Patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı. 06.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-06T00:35+0300

2022-05-06T00:35+0300

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türkiye

istanbul

bağcılar

yangın

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Bağcılar’da 4 katlı binanın çatısı bir anda tutuşarak alev alev yanarken, çatıda yaşanan küçük çaplı patlamalar meydana geldi. Yangın, saat 21.30 sıralarında Yüzyıl Mahallesi 2205. Sokak'ta bulunan bir binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında küçük çaplı patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye yangını kısa sürede söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

türkiye

istanbul

bağcılar

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istanbul, bağcılar, yangın