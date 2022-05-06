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https://tr.sputniknews.com/20220506/bakan-karaismailoglu-keske-herkes-uzerine-vazife-olan-isleri-yapsa-1056160618.html
Bakan Karaismailoğlu: Keşke herkes üzerine vazife olan işleri yapsa
Bakan Karaismailoğlu: Keşke herkes üzerine vazife olan işleri yapsa
"Keşke herkes üstüne vazife olan işleri bir anda yapsa ve vatandaşımızın burada hayatını kolaylaştırıp yaşamını iyileştirsek keşke. Ama bizler üstümüze düşenin... 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T21:46+0300
2022-05-06T21:50+0300
türkiye
adil karaismailoğlu
recep tayyip erdoğan
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Çatalca'da çeşitli ziyaretlerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çatalca Muhtarlar Derneği'nde ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi.Burada basın mensuplarına açıklama yapan Karaismailoğlu, bugün ilçede Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner'i ziyaret ettiklerini ve Çatalca'ya ilişkin neler yapabileceklerini ele aldıklarını söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sürpriz yaparak bugün Çatalca'ya geldiğini aktaran Karaismailoğlu, ilçe için bu ziyaretin çok önemli olduğunu bildirdi.Karaismailoğlu, belediye başkanı Mesut Üner'in ilçede 3 yıldır çok önemli çalışmalar yaptığını, Çatalca'yı baştan başa imar ettiğini belirterek, "Bizler de bakanlık olarak her zaman onun yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşların günlük hayatına dokunacak projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini anlatan Karaismailoğlu, Çatalca'nın kendileri için çok kıymetli olduğunu bildirdi.'Çatalca için üzerimize düşenin fazlasını yapacağız'Bakan Karaismailoğlu, Çatalca'da ilçe belediyesinin dışında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üzerine düşen bazı sorumluluklar bulunduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:'Bu yaz Çatalca için önemli gelişmeler olacak'Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bugün Çatalca'da muhtarlar ile bir araya geldiklerini hatırlatarak istişareler gerçekleştireceklerini ve onların bölgeleri ile alakalı talepleri alacaklarını söyledi.Karaismailoğlu, "İnşallah önümüzdeki yaz dönemi Çatalca için önemli gelişmeler olacak. Burada planladığımız işleri bu yaz döneminde bitirip vatandaşımızın hayatına konfor katıp, onların yaşam kalitesini artıracağız. Bütün Türkiye'nin her bir noktasında olduğu gibi" dedi.Esnafı ziyaret etti, taksi kullandıBakan Karaismailoğlu, muhtarlarla bir araya geldiği toplantının ardından Çatalca'da esnaf ziyaretinde bulundu.Esnafla sohbet eden ve onların dertlerini dinleyen Karaismailoğlu, isteyenlerle fotoğraf çektirdi. Taksi durağı esnafı ile de bir araya gelen Karaismailoğlu, burada ticari taksi kullandı.Karaismailoğlu, ziyaretleri sırasında karşılaştığı çocukları severken, görevlilerin çocuklara oyuncak dağıttığı görüldü.Bakan Karaismailoğlu, Çatalca temasları kapsamında MHP ve AK Parti ilçe başkanlıklarına da ziyarette bulundu.
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adil karaismailoğlu, recep tayyip erdoğan

Bakan Karaismailoğlu: Keşke herkes üzerine vazife olan işleri yapsa

21:46 06.05.2022 (güncellendi: 21:50 06.05.2022)
© AAUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
© AA
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"Keşke herkes üstüne vazife olan işleri bir anda yapsa ve vatandaşımızın burada hayatını kolaylaştırıp yaşamını iyileştirsek keşke. Ama bizler üstümüze düşenin daha fazlasını yapıp vatandaşımızla beraber olup, onun sıkıntılarını, dertlerini dinleyeceğiz" dedi.
Çatalca'da çeşitli ziyaretlerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çatalca Muhtarlar Derneği'nde ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi.
Burada basın mensuplarına açıklama yapan Karaismailoğlu, bugün ilçede Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner'i ziyaret ettiklerini ve Çatalca'ya ilişkin neler yapabileceklerini ele aldıklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sürpriz yaparak bugün Çatalca'ya geldiğini aktaran Karaismailoğlu, ilçe için bu ziyaretin çok önemli olduğunu bildirdi.
Karaismailoğlu, belediye başkanı Mesut Üner'in ilçede 3 yıldır çok önemli çalışmalar yaptığını, Çatalca'yı baştan başa imar ettiğini belirterek, "Bizler de bakanlık olarak her zaman onun yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.
Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşların günlük hayatına dokunacak projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini anlatan Karaismailoğlu, Çatalca'nın kendileri için çok kıymetli olduğunu bildirdi.

'Çatalca için üzerimize düşenin fazlasını yapacağız'

Bakan Karaismailoğlu, Çatalca'da ilçe belediyesinin dışında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üzerine düşen bazı sorumluluklar bulunduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Maalesef büyükşehir belediyesi bu sorumluluklarını yerine getiremediği için vatandaşımızı da mağdur edecek halimiz yok. Onların ihtiyaçları bizim başımızın üstünde. Biz de bakanlık olarak ve Çatalca Belediyesi ile birlikte vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak, onun yaşamına konfor getirecek, güvenliğini ve ulaşımını sağlayacak projeleri tabii ki yerine getirip işlerimizi yapacağız.
Keşke herkes üstüne vazife olan işleri bir anda yapsa ve vatandaşımızın burada hayatını kolaylaştırıp yaşamını iyileştirsek keşke. Ama bizler üstümüze düşenin daha fazlasını yapıp vatandaşımızla beraber olup, onun sıkıntılarını, dertlerini dinleyeceğiz. Onların sıkıntılarına, dertlerine çare bulmak zorundayız ve bulacağız inşallah."

'Bu yaz Çatalca için önemli gelişmeler olacak'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bugün Çatalca'da muhtarlar ile bir araya geldiklerini hatırlatarak istişareler gerçekleştireceklerini ve onların bölgeleri ile alakalı talepleri alacaklarını söyledi.
Karaismailoğlu, "İnşallah önümüzdeki yaz dönemi Çatalca için önemli gelişmeler olacak. Burada planladığımız işleri bu yaz döneminde bitirip vatandaşımızın hayatına konfor katıp, onların yaşam kalitesini artıracağız. Bütün Türkiye'nin her bir noktasında olduğu gibi" dedi.

Esnafı ziyaret etti, taksi kullandı

Bakan Karaismailoğlu, muhtarlarla bir araya geldiği toplantının ardından Çatalca'da esnaf ziyaretinde bulundu.
Esnafla sohbet eden ve onların dertlerini dinleyen Karaismailoğlu, isteyenlerle fotoğraf çektirdi. Taksi durağı esnafı ile de bir araya gelen Karaismailoğlu, burada ticari taksi kullandı.
Karaismailoğlu, ziyaretleri sırasında karşılaştığı çocukları severken, görevlilerin çocuklara oyuncak dağıttığı görüldü.
Bakan Karaismailoğlu, Çatalca temasları kapsamında MHP ve AK Parti ilçe başkanlıklarına da ziyarette bulundu.
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