https://tr.sputniknews.com/20220506/bakan-nebatiden-bakan-soyluya-ziyaret-1056150273.html

Bakan Nebati'den Bakan Soylu'ya ziyaret

Bakan Nebati'den Bakan Soylu'ya ziyaret

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti. 06.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-06T16:19+0300

2022-05-06T16:19+0300

2022-05-06T16:22+0300

politika

süleyman soylu

nureddin nebati

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İki bakan, Twitter'dan görüşmeye dair paylaşım yaptı.Nebati, "İçişleri Bakanımız Sn. @suleymansoylu 'yu makamında ziyaret ettik. Kalbi vatan aşkıyla çarpan, tecrübesi ve azmiyle ülkemizin yarınlara güvenli yolculuğunda pay sahiplerinden olan değerli kabine arkadaşıma çalışmalarında başarılar dilerim. #SeninleyizSoylu" ifadesini kullandı.Soylu da "Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. @NureddinNebati Beyefendiye, Bakanlığımızı ziyareti ve Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan 'ın liderliğinde kıymetli yol arkadaşlığı için şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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süleyman soylu, nureddin nebati