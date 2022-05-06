https://tr.sputniknews.com/20220506/bakan-nebatiden-bakan-soyluya-ziyaret-1056150273.html
Bakan Nebati'den Bakan Soylu'ya ziyaret
Bakan Nebati'den Bakan Soylu'ya ziyaret
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti. 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T16:19+0300
2022-05-06T16:19+0300
2022-05-06T16:22+0300
politika
süleyman soylu
nureddin nebati
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İki bakan, Twitter'dan görüşmeye dair paylaşım yaptı.Nebati, "İçişleri Bakanımız Sn. @suleymansoylu 'yu makamında ziyaret ettik. Kalbi vatan aşkıyla çarpan, tecrübesi ve azmiyle ülkemizin yarınlara güvenli yolculuğunda pay sahiplerinden olan değerli kabine arkadaşıma çalışmalarında başarılar dilerim. #SeninleyizSoylu" ifadesini kullandı.Soylu da "Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. @NureddinNebati Beyefendiye, Bakanlığımızı ziyareti ve Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan 'ın liderliğinde kıymetli yol arkadaşlığı için şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.
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süleyman soylu, nureddin nebati
Bakan Nebati'den Bakan Soylu'ya ziyaret
16:19 06.05.2022 (güncellendi: 16:22 06.05.2022) Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti.
İki bakan, Twitter'dan görüşmeye dair paylaşım yaptı.
Nebati, "İçişleri Bakanımız Sn. @suleymansoylu 'yu makamında ziyaret ettik. Kalbi vatan aşkıyla çarpan, tecrübesi ve azmiyle ülkemizin yarınlara güvenli yolculuğunda pay sahiplerinden olan değerli kabine arkadaşıma çalışmalarında başarılar dilerim. #SeninleyizSoylu" ifadesini kullandı.
Soylu da "Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. @NureddinNebati Beyefendiye, Bakanlığımızı ziyareti ve Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan 'ın liderliğinde kıymetli yol arkadaşlığı için şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.