https://tr.sputniknews.com/20220506/belarus-yargisi-nexta-yoneticisi-protasevicin-kiz-arkadasi-sapegaya-6-yil-hapis-cezasi-verdi-1056149337.html
Belarus yargısı, Nexta yöneticisi Protaseviç'in kız arkadaşı Sapega'ya 6 yıl hapis cezası verdi
Belarus yargısı, Nexta yöneticisi Protaseviç'in kız arkadaşı Sapega'ya 6 yıl hapis cezası verdi
Geçen yıl mayıs ayında Ryanair uçağından indikten sonra Minsk'te gözaltına alınan Nexta Telegram kanalı yöneticisi Roman Protaseviç'in kız arkadaşı Sofya... 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T15:50+0300
2022-05-06T15:50+0300
2022-05-06T15:52+0300
dünya
roman protaseviç
tutuklama
ryanair
hapis cezası
belarus
sofya sapega
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2021'in mayıs ayında Minsk'e acil iniş yapan Ryanair uçağından indikleri sırada gözaltına alınan Nexta Telegram kanalı yöneticisi Roman Protaseviç'in kız arkadaşı Sofya Sapega, 6 yıl hapis cezası aldı.28 Mart'ta Grodno Bölge Mahkemesi'nde başlayan duruşma neticesinde Rusya vatandaşı olan Sapega, güvenlik görevlilerine komplo kurmak ve nefreti körüklemek suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.Sputnik muhabirinin aktardığına göre Belarus Ceza Kanunu'nun 7 maddesini ihlal etmekle suçlanan Sapega, 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Geçen yılın mayıs ayında Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçak, bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı. Belarus'un başkenti Minsk'e indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan ve terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan Telegram kanalı Nexta’nın kurucusu ve Belarus Golovnogo Mozga gözaltına alınmıştı.Protaseviç ve Sapega'ya haziran ayında ev hapsi verilmişti. Belarus Soruşturma Komitesi ise, sanıkların soruşturmada işbirliği yapmayı kabul etmesinden sonra önleyici tedbirin değiştirildiğini belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210528/putinden-bati-ulkelerine-elestiri-ryanair-ucagi-indirildikten-sonra-yasananlar-duygu-patlamasi-1044609938.html
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Belarus yargısı, Nexta yöneticisi Protaseviç'in kız arkadaşı Sapega'ya 6 yıl hapis cezası verdi
15:50 06.05.2022 (güncellendi: 15:52 06.05.2022) Abone ol
Geçen yıl mayıs ayında Ryanair uçağından indikten sonra Minsk'te gözaltına alınan Nexta Telegram kanalı yöneticisi Roman Protaseviç'in kız arkadaşı Sofya Sapega, Belarus yargısı tarafından 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
2021'in mayıs ayında Minsk'e acil iniş yapan Ryanair uçağından indikleri sırada gözaltına alınan Nexta Telegram kanalı yöneticisi Roman Protaseviç'in kız arkadaşı Sofya Sapega, 6 yıl hapis cezası aldı.
28 Mart'ta Grodno Bölge Mahkemesi'nde başlayan duruşma neticesinde Rusya vatandaşı olan Sapega, güvenlik görevlilerine komplo kurmak ve nefreti körüklemek suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.
Sputnik muhabirinin aktardığına göre Belarus Ceza Kanunu'nun 7 maddesini ihlal etmekle suçlanan Sapega, 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Geçen yılın mayıs ayında Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçak, bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı. Belarus'un başkenti Minsk'e indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan ve terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan Telegram kanalı Nexta’nın kurucusu ve Belarus Golovnogo Mozga gözaltına alınmıştı.
Protaseviç ve Sapega'ya haziran ayında ev hapsi verilmişti. Belarus Soruşturma Komitesi ise, sanıkların soruşturmada işbirliği yapmayı kabul etmesinden sonra önleyici tedbirin değiştirildiğini belirtmişti.