https://tr.sputniknews.com/20220506/berlinde-fasizme-karsi-zafer-gununde-sscbnin-bayragini-tasimak-yasaklandi-1056157946.html

Berlin'de Faşizme Karşı Zafer Günü’nde, SSCB’nin bayrağını taşımak yasaklandı

Berlin'de Faşizme Karşı Zafer Günü’nde, SSCB’nin bayrağını taşımak yasaklandı

Kızılordu’nun Berlin’e girerek Nazi iktidarının sonunu getirdiği gün olan 8 Mayıs’ta kutlanan Faşizme Karşı Zafer Günü’nde SSCB bayraklarının taşınması... 06.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-06T20:05+0300

2022-05-06T20:05+0300

2022-05-06T20:07+0300

ukrayna krizi

sscb

adolf hitler

berlin

nazizm

sovyetler birliği

rusya federal sovyet sosyalist cumhuriyeti

zafer bayramı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104195/70/1041957062_3:0:1999:1123_1920x0_80_0_0_ad78990a47c5940642269ce1dd9aa923.jpg

Almanya’nın başkenti Berlin’de ülkenin Adolf Hitler liderliğindeki Nazi iktidarından kurtuluş günü dolayısıyla yapılacak eylemlerde, Nazizm'i yenen Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) bayraklarının taşınmasına yasak getirildi.Birgün'den Gürsel Köksal'ın haberine göre Berlin Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre “8 Mayıs sabah 06.00’dan 9 Mayıs akşam 22.00’a kadar yani Rusya’da ve Sovyetler Birliği’nin ardılı diğer ülkelerde ‘Zafer Bayramı’ olarak kutlanan günlerde başkentin 15 bölgesinde SSCB bayrağını taşımak, göstermek” yasaklandı. Ayrıca dönemin Kızıl Ordusu’nun askerlerinin üniformalarına, bu üniformalar üzerindeki madalya ve nişanlara da yasak getirildi. Bunun yanı sıra “Z” harfi gibi Rusya’nın zaferini temsil eden, yücelten sembollere yönelik yasaklar da devam ediyor.Haberde kararın gerekçesi şu ifadelerle açıklandı:Ancak yasağı protesto edenler 77 yıl önce Berlin’i ele geçiren Kızıl Ordu askerleri tarafından Reichtag’ın çatısına dikilen SSCB bayrağının sadece Rusya’yı değil, Sovyetler Birliği bünyesindeki tüm ülkeleri, yani Ukrayna Sosyalist Cumhuriyeti’ni de temsil ettiğini hatırlatarak, polisin bu kararını “antifaşizme bir darbe!” olarak değerlendiriyorlar. 8 ve 9 mayıs günleri Berlin’deki anıtlar önünde gerçekleştirilen geleneksel anma etkinliklerine bu bayraklarla katılanların amacının Ukrayna’ya saldırıyı savunmak değli, Almanya’nın faşizmden kurtuluşunu ve kurtaranları anmak olduğunu hatırlatıyorlar.8 Mayıs: Kurtuluş GünüHitler rejiminin başkent Berlin’i ele geçiren Kızıl Ordu’ya kayıtsız şartsız teslim olduğu 8 Mayıs 1945 günü Almanya’da bir “bayram” günü değil. Ancak kimileri halen içine sindirememiş olsa da uzun yıllardır “kurtuluş günü” günü olarak resmen kabul ediliyor.Savaştan Almanya’nın doğusunda kurulan sosyalist DDR’de (Demokratik Alman Cumhuriyeti) 8 Mayıs, SSCB’de de 9 mayıs günleri resmen bayram olarak kutlanıyordu. Aradaki gün farkının nedeni şöyle:Berlin’deki Kızılordu karargâhında Almanya’nın teslimiyet anlaşması 8 Mayıs akşamı 23.01’de imzalandı. Aradaki iki saatlik zaman farkından dolayı bu sırada Moskova’da saat 00.01 olmuştu ve dolayısıyla takvimler 9 Mayıs’ı gösteriyordu.Federal Almanya Cumhuriyeti’ndeki sol ve sosyalist güçlerin de “faşizmden kurtuluş günü” olarak gördüğü 8 Mayıs, sağcı ve liberal kesimler için uzun süre “yenilgi günü” olarak kaldı.Ancak ilk kez 1985 yılında merkez sağdan önde gelen devlet adamlarının, dönemin Cumhurbaşkanı Weizsaecker ve Başbakanı Kohl başta olmak üzere, “kurtuluş günü” olarak ilan etmesiyle yeni bir döneme geçildi. Ondan sonra aşırı sağcılar hariç tüm siyasi eğilimler Hitler rejiminin yıkıldığı 8 Mayıs’ı bir “bayram” olarak değil ama “kurtuluş günü” olarak kabul ediyor.Çağdaş Almanya tarihi için böylesine önemli günlerde, Almanya’ya bu önemli günü hediye eden kurtarıcı gücün sembolleri, yıllardır söz konusu yasağın geçerli olduğu anıtlar önünde gerçekleştirilen geleneksel anma toplantıları ve törenlerin bir parçasıydı. Söz konusu yasak, bu anıtlara konulacak çelenkler için geçerli değil.

sscb

berlin

sovyetler birliği

rusya federal sovyet sosyalist cumhuriyeti

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sscb, adolf hitler, berlin, nazizm, sovyetler birliği, rusya federal sovyet sosyalist cumhuriyeti, zafer bayramı